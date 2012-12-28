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Здоровье
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сегодня, 15:30
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Реаниматологи спасают сгоревшего в постели мужчину
У пациента областного ожогового центра обгорела треть тела.
У липчанина — ожоги третьей степени 30% тела. По словам медиков, он находится в крайне тяжелом состоянии.
По данным GOROD48, причиной пожара была сигарета, которую мужчина закурил в постели. А причиной тяжких ожогов стал мертвецкий сон пострадавшего, который, по его словам, употребил на ужин две бутылки водки.
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