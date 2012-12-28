Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В логу на Соколе обнаружен труп подростка
Происшествия
В машине на парковке у «Ленты» нашли труп
Происшествия
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Общество
«Нырнул в воду и скрылся из виду»
Происшествия
В Быстрой Сосне утонул 15-летний подросток
Происшествия
На проспекте Победы провалилась велодорожка
Происшествия
Реаниматологи спасают сгоревшего в постели мужчину
Здоровье
Накопить на квартиру за три года: Липецкая область оказалась в топ-20 по доступности жилья
Общество
Вместо кирпичного Гагарина липчанам предлагают выбрать нарисованного
Общество
Вернули с того света
Здоровье
Читать все
На проспекте Победы провалилась велодорожка
Происшествия
Проектную документацию ЖК «Турист-2» может проверить независимый эксперт
Общество
Вернули с того света
Здоровье
«Металлург» потерял двоих
Спорт
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса
Спорт
Реаниматологи спасают сгоревшего в постели мужчину
Здоровье
Липецкая вечЁрка: два погибших подростка, провал на проспекте Победы и выбери Гагарина
Общество
Упавшего с 10-метровой высоты строителя доставили в Липецк
Происшествия
В районах Тракторного, Карьера, 15 микрорайона отключат холодную воду
Общество
Читать все
Здоровье
2729
сегодня, 15:30
2

Реаниматологи спасают сгоревшего в постели мужчину

У пациента областного ожогового центра обгорела треть тела.

13 июля на улице Таежной в Липецке во время пожара пострадали 45-летний мужчина и 33-летняя женщина. Как выяснил GOROD48, мужчина получил тяжелые термические травмы и сейчас за его жизнь борются врачи областного ожогового центра.

У липчанина — ожоги третьей степени 30% тела. По словам медиков, он находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным GOROD48, причиной пожара была сигарета, которую мужчина закурил в постели. А причиной тяжких ожогов стал мертвецкий сон пострадавшего, который, по его словам, употребил на ужин две бутылки водки.
пожар
1
7
10
2
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эх
сегодня, 19:00
Хорошо поужинал. Скорее выздороветь и бросить свои пагубные привычки.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 17:04
Предсказуемый результат.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить