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сегодня, 17:21
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Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса

Уникальная спортсменка с безграничными возможностями.

Уникальная липецкая спортсменка Алёна Бахаева вновь выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

24-летняя спортсменка, чей рост всего 129 см, соревновалась в толкании ядра и отправила снаряд на 7 метров 88 см, что принесло ей «золотую» медаль в классе F-41 (среди спортсменов до 137 см). Этот результат сделал бы честь обычному атлету, а среди инвалидов он превышает норматив мастера спорта международного класса!

Отметим, что показатели Алёны, являющиеся результатом упорных тренировок, год от года растут. В 2023 году она тоже становилась чемпионкой России, но тогда снаряд пролетел на 11 сантиметров меньше – 7.77.

У Алёны необычная история. Талант в ней разглядел знаменитый тренер Валерий Хоровцев, подготовивший многих липецких метателей. Бахаева сначала стеснялась, но в 2017 году выиграла первенство России среди девушек, а затем превратилась в одну из сильнейших спортсменок региона в паралимпийском классе. Сейчас тренером девушки записан Николай Прокофьев. В Липецке он известен, как многолетний руководитель спортивного департамента мэрии и директор хоккейного клуба «Липецк».

Фото из архива спортсменов
Легкая атлетика
Алёна Бахаева
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Вн
18 минут назад
Аплрдирую стоя,Алена!!
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Валера
сегодня, 19:33
Умница )
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Липчанка
сегодня, 19:02
Алёна, умничка! Так держать! Пусть у тебя всё будет хорошо!
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житель
сегодня, 18:01
Молодец!
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