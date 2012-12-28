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2001
сегодня, 15:25
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Упавшего с 10-метровой высоты строителя доставили в Липецк

В тербунской районной больнице ему спасли жизнь, в областной спасают здоровье.

В отделение реанимации и интенсивной терапии Липецкой областной клинической больницы из Тербунской районной доставили автомобилем санавиации 20-летнего строителя, получившего тяжелую сочетанную травму тела при падении с 10-метровой высоты.

Это — один из двух пострадавших на стройке в Тербунах 9 июля, где оторвалась люлька крана-манипулятора. Один из них, 42-летний рабочий, погиб на месте, второй попал в больницу. Пока Следственный комитет разбирается во втором подряд несчастном случае в июле на строящемся предприятии (2 июля при падении с высоты 7,5 метра погиб 48-летний житель Воронежской области), медики делают все для спасения выжившего.

— Обстоятельств случившегося пациент не помнит из-за травмы черепа и сотрясения головного мозга. Сразу же после падения мужчину доставили в Тербунскую ЦРБ, где ему провели первую операцию по спасению жизни — у пациента была тяжёлая тупая травма живота с разрывом печени. Позже стабилизированного пациента транспортировали на реанимобиле санитарной авиации в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Тяжесть его травм такова, что спасением его здоровья занимается мультидисциплинарная врачебная бригада в составе хирурга, нейрохирурга, травматолога, уролога, торакального хирурга, врачей функциональной диагностики. В настоящий момент пациент в сознании, стабилен, но ему предстоит длительный период лечения, — сообщили GOROD48 в региональном министерстве здравоохранения.
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