Происшествия

25 минут назад

Следственный комитет начал проверку обстоятельств ЧП с грязинскими школьниками

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#ожоги #дети
Следственный комитет начал проверку обстоятельств ЧП с грязинскими школьниками

Комплекс проверочных мероприятий позволит установить все обстоятельства, причины и условия получения подростками жутких электротравм.

Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования током двух мальчиков 2009 и 2010 годов рождения.

Силовикам о происшествии стало известно сегодня ранним утром. Они получили сообщение о том, что на железнодорожной станции «Грязи-Орловские» при попытке залезть на грузовой поезд двое несовершеннолетних получили ожог от электросети. Школьники госпитализированы в тяжелом состоянии. В больницах им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
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#ожоги #дети

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