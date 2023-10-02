25 минут назад
Следственный комитет начал проверку обстоятельств ЧП с грязинскими школьниками
Комплекс проверочных мероприятий позволит установить все обстоятельства, причины и условия получения подростками жутких электротравм.
Силовикам о происшествии стало известно сегодня ранним утром. Они получили сообщение о том, что на железнодорожной станции «Грязи-Орловские» при попытке залезть на грузовой поезд двое несовершеннолетних получили ожог от электросети. Школьники госпитализированы в тяжелом состоянии. В больницах им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.