Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату

Рассказываем всё главное про начало недели.

Днём в Липецке будет жарко – 28-30 градусов, при этом возможны кратковременные дожди и даже грозы.















- пл. Соборная, 3, 4.















С 9:00 до 16:00 обесточат:



- ул. Монтажников, 3а;

- ул. Юношеская, 19, 21.















Мероприятия ко дню рождения Липецка начнутся уже сегодня. Первое состоится в 15:00 на площади у ДС «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) под названием «Навстречу Дню города» (0+).









Главное культурное событие дня состоится в здании театра танца «Казаки России» (пл. П.Великого, 6, бывший ККЗ «Октябрь»). В 19:00 здесь представят публике вокально-хореографический спектакль «Тихий Дон» (12+).

















Выставка





Музеи и выставочные залы сегодня закрыты, а полюбоваться прекрасным можно в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). С 10:00 до 18:00 посетителей ждёт выставка По дороге к мастерству» (6+).













Фото vk.com





На ней представлены работы воспитанников студии изобразительного искусства из 72-й школы Липецка. Педагог юных художников – Елена Безрядина.

Сдать старые тетради и газеты призывают жителей Липецка, наряду с другими регионами России. Набирает обороты всероссийская акция «БумБатл» (6+).













81% липчан готов отказаться от пластиковой посуды, выяснили в опросе SuperJob.42% опрошенных однозначно готовы к этому шагу, а 39% скорее готовы. Ещё больше противников пластика среди молодёжи до 35 лет, которая не может помнить, «как пиво носили в бидонах» - 86 %.









19% липчан не хотят расставаться с пластиком, причём 5% - категорически: «Одноразовой посудой удобно пользоваться в поезде или в походе»; «Чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?!».





Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России начнёт действовать закон о запрете отдельных видов ПЭТ-упаковки. Будут запрещены, например, многослойные ПЭТ-бутылки.

Липчане проклинают знаменитое местное кумовство, но 37% опрошенных SuperJob заявили, что предпочитают искать работу через друзей или знакомых (ну что поделать, если друг или родственник - большой начальник?!).









18% в таком щекотливом вопросе, как трудоустройство, полагаются на… свою вторую половину; 11% — на однокурсников, 9% - на родителей; 7% — на других родственников.

Причём чаще других родственные и дружеские связи используют респонденты с высшим образованием.



А теперь мы почитаем в комментариях гневные тирады липчан о том, что кумовство – это плохо.