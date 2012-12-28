Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Град размером с голубиные яйца выпал под Липецком
Общество
В Добринском районе смертельное ДТП
Происшествия
В Ельце ночью стреляли
Происшествия
Липчан предупреждают о грозе
Общество
В логу на Соколе обнаружен труп подростка
Происшествия
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Быстрой Сосне утонул 15-летний подросток
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +32
Погода в Липецке
Полицейские задержали ночного велосипедиста с мешком маковой соломки
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Общество
В Добринском районе смертельное ДТП
Происшествия
В логу на Соколе обнаружен труп подростка
Происшествия
Полицейские задержали ночного велосипедиста с мешком маковой соломки
Происшествия
О судьбе трех долгостроев в Военном городке станет известно через месяц
Общество
В Быстрой Сосне утонул 15-летний подросток
Происшествия
35 студентов стали выпускниками «Академии стальных возможностей» НЛМК
НЛМК Live
«Нырнул в воду и скрылся из виду»
Происшествия
В машине на парковке у «Ленты» нашли труп
Происшествия
Два человека пострадали в пожаре на улице Таежной
Происшествия
Читать все
Общество
3267
сегодня, 07:00
59

Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату

Рассказываем всё главное про начало недели.

Июльские грозы чудесные

Днём в Липецке будет жарко – 28-30 градусов, при этом возможны кратковременные дожди и даже грозы.

DSC0036412.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Вавилова, 12;
- ул. Желябова, 3 ,4, 9;
- ул. Зегеля, 1, 2;
- ул. Интернациональная, 3, 5, 5а, 5б, 6, 11, 21;
- ул. К. Маркса, 2, 5, вл. 9, вл. 9/2, 25, 27/1, 27, 30, 31, 31/2;
- ул. Кузнечная, 1, 2, 4а, 6, 8;
- ул. Ленина, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 11/2, 11а, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 33, 34, 35;
- ул. Саперная, 1;
- ул. Шевченко, 1, 4, 5;

- пл. Петра Великого 3;
- пл. Плеханова, 4, 7;
- пл. Революции 9, 10;
- пл. Соборная, 3, 4.

hk5mz26183llr0l27chs341f83yav1kj.jpg

Расстанутся с удобствами и жители частного сектора на улицах Одесской и Станционной.

Отключение света

С 9:00 до 16:00 обесточат:

- ул. Монтажников, 3а;
- ул. Юношеская, 19, 21.

DSC_973512.jpg

С 9:00 до 17:00 отрубят электроэнергию в домах:

- ул. 50 лет НЛМК, 31в;
- ул. Верхняя;
- ул. Механизаторов;
- ул. Кирова;
- ул. Комсомольская;
- ул. Кооперативная;
- ул. Крымская 2-я;
- ул. Пригородная;
- ул. Фрунзе, 90, 93а;
- ул. Чаплыгина:
- ул. Шмидта, 20, 22, 24, 25;

- пер. Джамбула;
- Комсомольский пр-д, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16.

Пробки

В жаре оказаться в пробке ещё неприятнее, поэтому сегодня особенно важно пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, которые помогут объехать заторы.


День города. Начало

Мероприятия ко дню рождения Липецка начнутся уже сегодня. Первое состоится в 15:00 на площади у ДС «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) под названием «Навстречу Дню города» (0+).

eb8ef0ba1db3a6515e4226acd83c667f.JPG

Гуляния со спортивным уклоном. Гостей ждут спортивные состязания, викторины, выступления творческих коллективов, конкурс рисунков на асфальте и многое другое.

Спектакль

Главное культурное событие дня состоится в здании театра танца «Казаки России» (пл. П.Великого, 6, бывший ККЗ «Октябрь»). В 19:00 здесь представят публике вокально-хореографический спектакль «Тихий Дон» (12+).

Без имени.jpg

По мотивам одноимённого романа М. Шолохова. Особого внимания заслуживает сценическое оформление. Оно сочетает в себе 2D-видеоряд и жесткие декорации. Огромный задник с несущим свои воды Доном, то спокойно-молочного, то голубого, то кроваво-красного цвета, словно ограничивает пространство всего мира до размеров шолоховской станицы Вешенской.

Выставка

Музеи и выставочные залы сегодня закрыты, а полюбоваться прекрасным можно в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). С 10:00 до 18:00 посетителей ждёт выставка По дороге к мастерству» (6+).

5kmJuTZ73FHx8V9JuC0DIIdNEkt8Zz_SPLAs83qlrHriigvRTKRQAO2sGAHhCKxsz94WC8BXEOhpzvAOa_EELpZm.jpg

Фото vk.com

На ней представлены работы воспитанников студии изобразительного искусства из 72-й школы Липецка. Педагог юных художников – Елена Безрядина.

Сбор макулатуры

Сдать старые тетради и газеты призывают жителей Липецка, наряду с другими регионами России. Набирает обороты всероссийская акция «БумБатл» (6+).

dgv7keuj6bjc1b6l72cvqaqgck2o4ldp.JPG

Подробности можно узнать по этой ссылке.

Пластиковая посуда – пережиток?

81% липчан готов отказаться от пластиковой посуды, выяснили в опросе SuperJob.42% опрошенных однозначно готовы к этому шагу, а 39% скорее готовы. Ещё больше противников пластика среди молодёжи до 35 лет, которая не может помнить, «как пиво носили в бидонах» - 86 %.

1043969094_0_80_3076_1819_2072x0_60_0_0_e9c1abec3e308a3c6148f9750d8e8975.jpg

19% липчан не хотят расставаться с пластиком, причём 5% - категорически: «Одноразовой посудой удобно пользоваться в поезде или в походе»; «Чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?!».

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России начнёт действовать закон о запрете отдельных видов ПЭТ-упаковки. Будут запрещены, например, многослойные ПЭТ-бутылки.

«В своём глазу бревна не увидать…»

Липчане проклинают знаменитое местное кумовство, но 37% опрошенных SuperJob заявили, что предпочитают искать работу через друзей или знакомых (ну что поделать, если друг или родственник - большой начальник?!).

DSC0528112.jpg

18% в таком щекотливом вопросе, как трудоустройство, полагаются на… свою вторую половину; 11% — на однокурсников, 9% - на родителей; 7% — на других родственников.
Причём чаще других родственные и дружеские связи используют респонденты с высшим образованием.

А теперь мы почитаем в комментариях гневные тирады липчан о том, что кумовство – это плохо.

Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый, рабочие будни сегодня могут затянуть с головой, но при этом нужно обязательно выкроить время и для новостей. Жителям Липецкой области сделать это просто: не нужно рыскать по всему Интернету, на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
7
1
2
3
4

Комментарии (60)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Телец
25 минут назад
Почему на день города не отменяют массовые мероприятия? Прилётов не будет? С Зеленским договорились? И вопрос к модератором- почему не публикуете мои комментарии? Не в масть? А как же свобода слова? Конструкцию нарушаете!
Ответить
Саша - Либерал
9 минут назад
Так работает свобода слова. Ты просто не в теме
Ответить
Учи матчасть
37 минут назад
Угадай где работает сын Аликперова
Ответить
Боту
сегодня, 12:17
Сам учи кумовство часть . Покажи хоть один случай кумовства в частной компании.
Ответить
Учи матчасть
36 минут назад
Лукойл.
Ответить
Учи матчасть
50 минут назад
Интерэкотехнологии. Теперь ты покажи хоть один случай кумовства в гос компании.
Ответить
Боту 2
22 минуты назад
Интерэкотехнологии. Теперь ты покажи хоть один случай кумовства в гос компании. У них в методичках такой информации нет
Ответить
Интересно
сегодня, 12:16
На день города в этом городе будет хоть что-то бесплатно для людей??? Может наливать где-то будут бесплатно, или мороженое для детей всего города целый день будет бесплатно, или атракционы в парке будут целый день работать бесплатно? Чем запомнится этот день для горожан?
Ответить
Боту 2
сегодня, 12:07
То есть в частных компаниях кумовство это норм?
Ответить
Боту 2
сегодня, 12:00
То есть в частных компаниях кумовство это норм?
Ответить
Боту
сегодня, 11:52
Кумовство , непотизм , речь прежде всего о государственных должностях. У частника попробуй кумовство развести . Но тебе это зачем . Твоя задача здесь начальству угождать . Государственному.
Ответить
Учи матчасть
сегодня, 12:09
К участнику без знакомств ты даже не устроишься
Ответить
Боту
сегодня, 11:50
Нет, не во всём.
Ответить
Открою тайну
сегодня, 11:38
Нервная мать, во всем мире так.
Ответить
Приезжая
30 минут назад
Не поверите, но так только в Липецке. Интересно, что липчане даже не представляют, что можно найти работу без знакомств. И не пытаются.
Ответить
Народ
сегодня, 11:48
Поэтому мир сошёл с ума! Пётр Первый поступал по другому, брал на службу талантливых и умных, даже если они их низшего сословия.
Ответить
Гомерический хохот
сегодня, 11:38
Вы не понимаете, это другое!))))))))
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить