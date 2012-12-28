Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Общество
3267
сегодня, 07:00
59
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Рассказываем всё главное про начало недели.
Днём в Липецке будет жарко – 28-30 градусов, при этом возможны кратковременные дожди и даже грозы.
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Вавилова, 12;
- ул. Желябова, 3 ,4, 9;
- ул. Зегеля, 1, 2;
- ул. Интернациональная, 3, 5, 5а, 5б, 6, 11, 21;
- ул. К. Маркса, 2, 5, вл. 9, вл. 9/2, 25, 27/1, 27, 30, 31, 31/2;
- ул. Кузнечная, 1, 2, 4а, 6, 8;
- ул. Ленина, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 11/2, 11а, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 33, 34, 35;
- ул. Саперная, 1;
- ул. Шевченко, 1, 4, 5;
- пл. Петра Великого 3;
- пл. Плеханова, 4, 7;
- пл. Революции 9, 10;
- пл. Соборная, 3, 4.
Отключение света
С 9:00 до 16:00 обесточат:
- ул. Монтажников, 3а;
- ул. Юношеская, 19, 21.
- ул. 50 лет НЛМК, 31в;
- ул. Верхняя;
- ул. Механизаторов;
- ул. Кирова;
- ул. Комсомольская;
- ул. Кооперативная;
- ул. Крымская 2-я;
- ул. Пригородная;
- ул. Фрунзе, 90, 93а;
- ул. Чаплыгина:
- ул. Шмидта, 20, 22, 24, 25;
- пер. Джамбула;
- Комсомольский пр-д, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16.
Пробки
В жаре оказаться в пробке ещё неприятнее, поэтому сегодня особенно важно пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, которые помогут объехать заторы.
День города. Начало
Мероприятия ко дню рождения Липецка начнутся уже сегодня. Первое состоится в 15:00 на площади у ДС «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) под названием «Навстречу Дню города» (0+).
Гуляния со спортивным уклоном. Гостей ждут спортивные состязания, викторины, выступления творческих коллективов, конкурс рисунков на асфальте и многое другое.
Спектакль
Главное культурное событие дня состоится в здании театра танца «Казаки России» (пл. П.Великого, 6, бывший ККЗ «Октябрь»). В 19:00 здесь представят публике вокально-хореографический спектакль «Тихий Дон» (12+).
Выставка
Музеи и выставочные залы сегодня закрыты, а полюбоваться прекрасным можно в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). С 10:00 до 18:00 посетителей ждёт выставка По дороге к мастерству» (6+).
Фото vk.com
На ней представлены работы воспитанников студии изобразительного искусства из 72-й школы Липецка. Педагог юных художников – Елена Безрядина.
Сбор макулатуры
Сдать старые тетради и газеты призывают жителей Липецка, наряду с другими регионами России. Набирает обороты всероссийская акция «БумБатл» (6+).
Пластиковая посуда – пережиток?
81% липчан готов отказаться от пластиковой посуды, выяснили в опросе SuperJob.42% опрошенных однозначно готовы к этому шагу, а 39% скорее готовы. Ещё больше противников пластика среди молодёжи до 35 лет, которая не может помнить, «как пиво носили в бидонах» - 86 %.
19% липчан не хотят расставаться с пластиком, причём 5% - категорически: «Одноразовой посудой удобно пользоваться в поезде или в походе»; «Чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?!».
Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России начнёт действовать закон о запрете отдельных видов ПЭТ-упаковки. Будут запрещены, например, многослойные ПЭТ-бутылки.
«В своём глазу бревна не увидать…»
Липчане проклинают знаменитое местное кумовство, но 37% опрошенных SuperJob заявили, что предпочитают искать работу через друзей или знакомых (ну что поделать, если друг или родственник - большой начальник?!).
18% в таком щекотливом вопросе, как трудоустройство, полагаются на… свою вторую половину; 11% — на однокурсников, 9% - на родителей; 7% — на других родственников.
Причём чаще других родственные и дружеские связи используют респонденты с высшим образованием.
А теперь мы почитаем в комментариях гневные тирады липчан о том, что кумовство – это плохо.
Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый, рабочие будни сегодня могут затянуть с головой, но при этом нужно обязательно выкроить время и для новостей. Жителям Липецкой области сделать это просто: не нужно рыскать по всему Интернету, на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
7
1
2
3
4
Комментарии (60)