Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Происшествия
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14 минут назад
В машине на парковке у «Ленты» нашли труп
Судебные медики определяют причину смерти водителя.
По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, признаков насильственной смерти на теле мужчины нет. Определить, от чего умер 61-летний липчанин, предстоит патологоанатомам.
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