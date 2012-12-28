В машине на парковке у «Ленты» нашли труп

Судебные медики определяют причину смерти водителя.

В полночь 12 июля на автопарковке у магазина «Лента» на улице Неделина на водительском месте в машине нашли мертвого мужчину.По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, признаков насильственной смерти на теле мужчины нет. Определить, от чего умер 61-летний липчанин, предстоит патологоанатомам.