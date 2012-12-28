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2162
сегодня, 14:45
9

Вернули с того света

Сегодня трехмесячного малыша из елецкого ДТП перевели из реанимации в обычную больничную палату.

Больше двух недель провел в отделении интенсивной терапии областной детской больницы трехмесячный мальчик, попавший 29 июня в Ельце в ДТП вместе с мамой и старшим трехлетним братом.

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— Вытащили с того света. Таких тяжелых травм у такого маленького ребенка, младенца, мне еще не доводилось видеть, — сказал GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин и добавил, что сегодня этого пациента с положительной динамикой перевели из реанимации в обычную палату нейрохирургического отделения.

В больнице рассказали, что как только стало известно об аварии в микрорайоне «Александровский» с двумя тяжело пострадавшими детьми, в горбольницу Ельца тут же отправилась бригада реаниматологов и нейрохирургов. Опасений за жизнь трехлетнего ребенка у врачей не было, а вот жизнь его младшего братика буквально висела на волоске. Поэтому медики семь часов готовили его к переезду в Липецк, а как только малыша доставили в областную детскую больницу, ему провели сложнейшую восьмичасовую операцию, буквально собрав заново разожженную голову младенца.

Сейчас жизнь трехмесячного пациента вне опасности. Однако после небольшого пребывания в обычной палате малышу предстоит перенести еще одну операцию на головном мозге.

Напомним, что речь идет о ДТП в Ельце, где столкнулись «Шкода» с 41-летним мужчиной за рулем и «Шевроле Нива» под управлением 36-летней женщины. В аварии получили травмы пассажиры «Нивы»: 29-летняя женщина и двое детей 3-х лет и 3-х месяцев. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.
ДТП
дети
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Комментарии (9)

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Как гость
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Липецк 48
сегодня, 17:01
Респект врачам..
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Гость
сегодня, 15:42
Дай Бог здоровья малышу и скорейшего выздоровления ! Спасибо огромное врачам !
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Читайте
сегодня, 15:23
Внимательнее,вчера авария была в Добринском районе,а это авария в Елецком районе.
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я
сегодня, 15:05
"речь идет о ДТП, случившемся вчера" "Больше двух недель провел в отделении интенсивной терапии" Как такое возможно?
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Жесть
сегодня, 15:26
Вас только ошибка в тексте волнует или спасение ребенка?! Что же в Вашей башке твориться??? Такое впечатление, что только проверяете текст на опечатки, а остальное не волнует!!!
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Честь
сегодня, 15:04
И хвала нашим докторм. .Какой это адский труд,в * идут отважные люди. В 12 лет делали операцию моей внучке в областной детской больнице.И после мне ребенок рассказывала,что операции очень боялась,а хирург Лимонец погладил ее по голове и смог успокоить.Сейчас ей 19.Низкий поклон удивительному детскому врачу.
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Лёля
сегодня, 15:02
Господи, Боженька слава тебе! Спасибо врачам! Малышу здоровья, родителям сил!
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911
сегодня, 14:58
Последствия могут быть страшными...
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26-й
сегодня, 15:27
У Вас бурная фантазия, и далеко, не положительная.
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