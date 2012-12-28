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Здоровье
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сегодня, 14:45
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Вернули с того света
Сегодня трехмесячного малыша из елецкого ДТП перевели из реанимации в обычную больничную палату.
— Вытащили с того света. Таких тяжелых травм у такого маленького ребенка, младенца, мне еще не доводилось видеть, — сказал GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин и добавил, что сегодня этого пациента с положительной динамикой перевели из реанимации в обычную палату нейрохирургического отделения.
В больнице рассказали, что как только стало известно об аварии в микрорайоне «Александровский» с двумя тяжело пострадавшими детьми, в горбольницу Ельца тут же отправилась бригада реаниматологов и нейрохирургов. Опасений за жизнь трехлетнего ребенка у врачей не было, а вот жизнь его младшего братика буквально висела на волоске. Поэтому медики семь часов готовили его к переезду в Липецк, а как только малыша доставили в областную детскую больницу, ему провели сложнейшую восьмичасовую операцию, буквально собрав заново разожженную голову младенца.
Сейчас жизнь трехмесячного пациента вне опасности. Однако после небольшого пребывания в обычной палате малышу предстоит перенести еще одну операцию на головном мозге.
Напомним, что речь идет о ДТП в Ельце, где столкнулись «Шкода» с 41-летним мужчиной за рулем и «Шевроле Нива» под управлением 36-летней женщины. В аварии получили травмы пассажиры «Нивы»: 29-летняя женщина и двое детей 3-х лет и 3-х месяцев. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.
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