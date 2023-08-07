Общество

22 минуты назад

Реновацией квартала в Тракторном займется воронежская компания

1 247
#строительство #аукцион
Реновацией квартала в Тракторном займется воронежская компания

В нагрузку к договору на комплексное развитие территории СЗ «ЖБИ-Жилстрой» досталось расселение 11 домов в районе Радиаторного завода.

Мэрия Липецка заключила договор о комплексном развитии несмежных территорий в границах улиц Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии и в районе улицы Радиаторной в Липецке. Договор заключен с воронежской компанией СЗ «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ», которая стала единственным участником соответствующего конкурса. Цена договора составила 4 миллиона 530 тысяч рублей.

Как уже сообщал GOROD48, проект КТР предусматривает расселение и снос в Тракторном 26 многоквартирных домов, из которых пять — признаны аварийными. На улице Радиаторной воронежцы должны расселить 11 домов.

В Тракторном на месте снесенных домов застройщик возведет новый жилой массив. На улице Радиаторной, где мэрия безуспешно пыталась реализовать проект КТР, строительство не планируется, застройщик должен только благоустроить территорию.

Проект рассчитан на 10 лет.

Фото: пресс-служба администрации Липецка
1 247
#строительство #аукцион

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пессимист

8 минут назад
Возрождение коллективки дело конечно хорошее, ещё бы сам завод восстановить, чтоб было где людям работать. Интересно, а во время какой войны был разрушен ЛТЗ?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

За выходные в Липецкой области утонули два человека, еще один умер на берегу
#утонувшие
За выходные в Липецкой области утонули два человека, еще один умер на берегу

28 минут назад

Общество
Вечером 5 августа в центре Липецка заметили двух лис
#дикие животные #лиса
1
Вечером 5 августа в центре Липецка заметили двух лис

55 минут назад

Общество
Четверо липчан покусаны ядовитыми пауками
#паук #отравление
3
Четверо липчан покусаны ядовитыми пауками

сегодня, 10:17

Общество
Полноценное движение на улице Советской восстановят к концу недели
#«Квадра» #раскопка
2
Полноценное движение на улице Советской восстановят к концу недели

сегодня, 09:40

Общество
Сегодня в Липецке: как в жару не умереть в пробке, новая электричка и у кого занять денег
#Сегодня в Липецке
10
Сегодня в Липецке: как в жару не умереть в пробке, новая электричка и у кого занять денег

сегодня, 07:00

Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 17:37

Общество