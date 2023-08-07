22 минуты назад
Реновацией квартала в Тракторном займется воронежская компания
В нагрузку к договору на комплексное развитие территории СЗ «ЖБИ-Жилстрой» досталось расселение 11 домов в районе Радиаторного завода.
Как уже сообщал GOROD48, проект КТР предусматривает расселение и снос в Тракторном 26 многоквартирных домов, из которых пять — признаны аварийными. На улице Радиаторной воронежцы должны расселить 11 домов.
В Тракторном на месте снесенных домов застройщик возведет новый жилой массив. На улице Радиаторной, где мэрия безуспешно пыталась реализовать проект КТР, строительство не планируется, застройщик должен только благоустроить территорию.
Проект рассчитан на 10 лет.
Фото: пресс-служба администрации Липецка
Пессимист