Евгения Уваркина: «Тренд на комплексное благоустройство невозможно остановить»

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина осмотрела площадь Клименкова: сердце поселка ЛТЗ благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

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За обновление старой советской площади, носящей имя одного из директоров тракторостроительного завода, в прошлом году проголосовало более 2800 жителей Липецка, в этом — более 3400. Муниципальный контракт на благоустройство площади подписан с компанией «РегионСтройХолдинг», которая выиграла торги снизив стартовую цену подряда с 62,6 миллиона рублей до 61,8 миллиона.Работа на площади началась в августе и должна закончится к Дню города -2024.Благоустройство ведется на участке площадью в 12 000 кв.м. Подрядчик сейчас срывает старый асфальт и тротуарную плитку между городским Дворцом культуры и церковью. Под нож бульдозера пошли тротуар, малые архитектурные формы, декоративные кирпичные стенки и даже деревья, которые растут в охранной зоне коммунальных сетей. Строителям предстоит установить 130 светильников разного типа, уложить на площади 5,6 тыс кв.м два вида покрытий — из тротуарной плитки трех разных цветов и трех разных форматов, и из резиновых плит размером полметра на полметра терракотового цвета на детских площадках.Мэр оказалась очень довольна тем, что за площадь Клименкова взялся тот же подрядчик, который капитально отремонтировал здание бывшего кинотеатра «Маяк». Представители «РегионСтройХолдинга» пообещали главе города, что закончат укладку покрытий при первых же заморозках, чтобы по весне не переделывать начатое. В следующем году на площади установят 45 скамеек четырех типов, 33 урны, возведут 10 теневых навесов, для детей сделают качели, для любителей активного образа жизни — три теннисных стола, спортивный комплекс под навесом, велопарковки. Всего проектом предусмотрены одна спортивная и три детские площадки.— Мы еще утрясаем проект с учетом требований жителей поселка. Например, молодежи нужен скейтпарк, но, кажется, он просто не поместиться на площадь. То есть мы желаем сохранить советское наследие, придав новый вид тех зон, что обветшали и пришли в упадок. Добавим также дорожки из плитки на местах протоптанных жителями дорожек, добавим вход на площадь со стороны 10-й школы, — сообщила Уваркиной подробности проекта начальник отдела реализации городской среды департамента градостроительства и архитектуры мэрии Евгения Томилова.— В этот проект не попал фонтан. Мы попросим управление главного смотрителя включить его план ремонта следующего года, — добавила мэр.Под озеленение планом предусмотрено отдать 5,7 тыс кв.м площади. На ней посадят как лиственные, так и хвойные деревья. На эскизах, которые показали Евгении Уваркиной, можно увидеть семь красных кленов, четыре березы, девять лип, 17 орехов, 11 ив двух видов, 58 туй, 19 елей, кустарники и даже живую изгородь их граба.Мы спросили мэра, продолжится ли программа благоустройства городов страны в непростых экономических условиях?— Правительство и президент понимают важность формирования комфортной городской среды. Это тренд, который уже невозможно остановить. На форуме «Россия-Африка» один из африканцев, который давно живет в России, сказал, обращаясь к иностранным делегациям, что комфорт пришел не только в Москву и Петербург. Он сказал, что бывал в разных городах, и видит, как все они преображаются к лучшему, — ответила Евгения Уваркина.Второй точкой маршрута мэра стали два новых 10-этажных 70-квартирных дома для переселенцев из аварийного жилья, которые на улице Бачурина, 2 и на улице Краснознаменной, 9 построила компания «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова. Эти дома должны были сдать в эксплуатацию в декабре, но один из них уже был готов к заселению в июле, второй — в августе.Дома построены из сборных железобетонных конструкций. В них — по семь квартир на этаже разной площадью. В самой большой — трешке — площадью 82 кв.м., по два туалета и по две ванных комнаты! В квартирах — пожарная сигнализация, линолеум, приличные виниловые обои, натяжные потолки, в окнах — москитные сетки и микропроветриватели. В санузлах — не побелка и краска до середины стены, как это часто бывает в новостройках, а керамическая плитка. Плюс вся сантехника и электроплиты. На первом этаже, у двух лифтов — керамогранит на стенах и полу, большое зеркало в проеме между почтовыми ящиками.— Запускай кошку, расставляй мебель и живи! — говорит Андрей Бугаков.Евгения Уваркина благодарит застройщика за то, что в целом квадратный метр новостройки обошелся ниже рынка.— Не надо говорить о плохом, Евгения Юрьевна, — сказал Бугаков и вывернул правый карман брюк, оказавшийся пустым.Действительно, в Липецке не найти жилья на первичном рынке за 46 тысяч рублей за метр. Каждый 70-квартирный дом обошелся мэрии в 250 млн рублей с учетом затрат на техприсоединение и благоустройство территории.Альберт Цветков зашел в свою новую квартиру вместе с женой и мэром. Альберт говорит, что о таком жилье и не мечтал. Пока семья Цветковых живет рядом, в двухэтажном бараке 1947 года постройки. Горячую воду в их квартиру провели всего несколько лет назад. До этого летом воду грели на газе, зимой набрали из батареи. В старом доме у них была квартира площадью 35,7 кв.м, в новостройке прибавились почти 5 метров.— Мы очень хотели остаться жить на Тракторном, где прошла вся наша жизнь, — говорят пенсионеры.Евгения Уваркина уверена, что те, кто раньше жил в трущобах, будут беречь новое жилье:— Помните, когда реконструировали Быханов сад, оттуда воровали гальку, выкапывали деревья, ломали сплетенных из лозы оленей. Это прошло. Если человек из аварийного жилья попадет в новое, у него будет другое настроение. Счастье и удовлетворение придут на смену злости и раздражению.