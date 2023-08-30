Общество

сегодня, 13:13

Евгения Уваркина: «Тренд на комплексное благоустройство невозможно остановить»

14 1042
#благоустройство #аварийное жилье
3
Евгения Уваркина: «Тренд на комплексное благоустройство невозможно остановить»

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина осмотрела площадь Клименкова: сердце поселка ЛТЗ благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

За обновление старой советской площади, носящей имя одного из директоров тракторостроительного завода, в прошлом году проголосовало более 2800 жителей Липецка, в этом — более 3400. Муниципальный контракт на благоустройство площади подписан с компанией «РегионСтройХолдинг», которая выиграла торги снизив стартовую цену подряда с 62,6 миллиона рублей до 61,8 миллиона.

65484b0c-6089-43a3-8cbd-f5679a5df698.jpg

Работа на площади началась в августе и должна закончится к Дню города -2024.

Благоустройство ведется на участке площадью в 12 000 кв.м. Подрядчик сейчас срывает старый асфальт и тротуарную плитку между городским Дворцом культуры и церковью. Под нож бульдозера пошли тротуар, малые архитектурные формы, декоративные кирпичные стенки и даже деревья, которые растут в охранной зоне коммунальных сетей. Строителям предстоит установить 130 светильников разного типа, уложить на площади 5,6 тыс кв.м два вида покрытий — из тротуарной плитки трех разных цветов и трех разных форматов, и из резиновых плит размером полметра на полметра терракотового цвета на детских площадках.

d8aa8a9c-428a-4f07-a002-782d77f91117.jpg

c0a84618-f187-4132-8a88-95d730200279.jpg

5bee13e9-70d3-49cf-827c-b1d94bcd9542.jpg

Мэр оказалась очень довольна тем, что за площадь Клименкова взялся тот же подрядчик, который капитально отремонтировал здание бывшего кинотеатра «Маяк». Представители «РегионСтройХолдинга» пообещали главе города, что закончат укладку покрытий при первых же заморозках, чтобы по весне не переделывать начатое. В следующем году на площади установят 45 скамеек четырех типов, 33 урны, возведут 10 теневых навесов, для детей сделают качели, для любителей активного образа жизни — три теннисных стола, спортивный комплекс под навесом, велопарковки. Всего проектом предусмотрены одна спортивная и три детские площадки.

4070bb8e-df3f-4d19-8f33-c428eb52d39f.jpg

— Мы еще утрясаем проект с учетом требований жителей поселка. Например, молодежи нужен скейтпарк, но, кажется, он просто не поместиться на площадь. То есть мы желаем сохранить советское наследие, придав новый вид тех зон, что обветшали и пришли в упадок. Добавим также дорожки из плитки на местах протоптанных жителями дорожек, добавим вход на площадь со стороны 10-й школы, — сообщила Уваркиной подробности проекта начальник отдела реализации городской среды департамента градостроительства и архитектуры мэрии Евгения Томилова.



— В этот проект не попал фонтан. Мы попросим управление главного смотрителя включить его план ремонта следующего года, — добавила мэр.

a7f6e87a-442b-4396-bfa0-b44d5d146598.jpg

Под озеленение планом предусмотрено отдать 5,7 тыс кв.м площади. На ней посадят как лиственные, так и хвойные деревья. На эскизах, которые показали Евгении Уваркиной, можно увидеть семь красных кленов, четыре березы, девять лип, 17 орехов, 11 ив двух видов, 58 туй, 19 елей, кустарники и даже живую изгородь их граба.

Мы спросили мэра, продолжится ли программа благоустройства городов страны в непростых экономических условиях? 

— Правительство и президент понимают важность формирования комфортной городской среды. Это тренд, который уже невозможно остановить. На форуме «Россия-Африка» один из африканцев, который давно живет в России, сказал, обращаясь к иностранным делегациям, что комфорт пришел не только в Москву и Петербург. Он сказал, что бывал в разных городах, и видит, как все они преображаются к лучшему, — ответила Евгения Уваркина.

Второй точкой маршрута мэра стали два новых 10-этажных 70-квартирных дома для переселенцев из аварийного жилья, которые на улице Бачурина, 2 и на улице Краснознаменной, 9 построила компания «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова. Эти дома должны были сдать в эксплуатацию в декабре, но один из них уже был готов к заселению в июле, второй — в августе.

ab06d063-8dc1-4696-855d-e2837331d869.jpg

696bb149-56c3-4453-8a80-a0cde2e7c708.jpg

Дома построены из сборных железобетонных конструкций. В них — по семь квартир на этаже разной площадью. В самой большой — трешке — площадью 82 кв.м., по два туалета и по две ванных комнаты! В квартирах — пожарная сигнализация, линолеум, приличные виниловые обои, натяжные потолки, в окнах — москитные сетки и микропроветриватели. В санузлах — не побелка и краска до середины стены, как это часто бывает в новостройках, а керамическая плитка. Плюс вся сантехника и электроплиты. На первом этаже, у двух лифтов — керамогранит на стенах и полу, большое зеркало в проеме между почтовыми ящиками.

06cf3c97-d2c1-4f67-827b-8cfb5fdbcdd9.jpg

255a1dab-4e3d-4ab3-88a4-d076d1134a5b.jpg

— Запускай кошку, расставляй мебель и живи! — говорит Андрей Бугаков.

Евгения Уваркина благодарит застройщика за то, что в целом квадратный метр новостройки обошелся ниже рынка.

— Не надо говорить о плохом, Евгения Юрьевна, — сказал Бугаков и вывернул правый карман брюк, оказавшийся пустым.

Действительно, в Липецке не найти жилья на первичном рынке за 46 тысяч рублей за метр. Каждый 70-квартирный дом обошелся мэрии в 250 млн рублей с учетом затрат на техприсоединение и благоустройство территории.

5e934265-f146-4c04-a5e5-58be8043994e.jpg

227c261c-0073-4446-be22-5da48fd2390d.jpg

Альберт Цветков зашел в свою новую квартиру вместе с женой и мэром. Альберт говорит, что о таком жилье и не мечтал. Пока семья Цветковых живет рядом, в двухэтажном бараке 1947 года постройки. Горячую воду в их квартиру провели всего несколько лет назад. До этого летом воду грели на газе, зимой набрали из батареи. В старом доме у них была квартира площадью 35,7 кв.м, в новостройке прибавились почти 5 метров.



— Мы очень хотели остаться жить на Тракторном, где прошла вся наша жизнь, — говорят пенсионеры.

Евгения Уваркина уверена, что те, кто раньше жил в трущобах, будут беречь новое жилье:

— Помните, когда реконструировали Быханов сад, оттуда воровали гальку, выкапывали деревья, ломали сплетенных из лозы оленей. Это прошло. Если человек из аварийного жилья попадет в новое, у него будет другое настроение. Счастье и удовлетворение придут на смену злости и раздражению.
14 1042
#благоустройство #аварийное жилье
3

Комментарии (14)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

пр

17 минут назад
что ни тренд, то что попало, кое как.
ответить

Автопарк

25 минут назад
свой карман, Для стиралки,спроси у жены если не знаешь.
ответить

Гость

25 минут назад
В шортах стоит вот дисциплина верх растёт
ответить

Житель ЛТЗ

32 минуты назад
Прошу мэра отругулировать работу маршрута 323 в вечернее время.
ответить

Липчанин

37 минут назад
Пока за что не брался мэр со своей командой не было доведено до логического завершения. Один проспект Победы чего стоит
ответить

911

42 минуты назад
Это кто - то воспринимает всерьёз??? храни вас Бог!
ответить

Ларина

сегодня, 14:17
1 этаж прибор отопления не по середине, часть отопления будет греть почтовые ящики, неужели нельзя сделать по-нормальному?
ответить

свой карман

сегодня, 14:13
расстояние от ванны до раковины зачем такое?
ответить

злой

сегодня, 14:11
мойка в кухне зачет!
ответить

цирк

сегодня, 13:52
надеюсь материал будет качественный ,а не как сейчас, березовые доски, целлофан и двп-142 проц
ответить
Еще комментарии
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
41
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

На Соколе сносят опасный дом
#снос
3
На Соколе сносят опасный дом

41 минуту назад

Общество
Липецк получит миллиард рублей на новые сети для реновации четырех городских территорий
#КРТ #реновация
3
Липецк получит миллиард рублей на новые сети для реновации четырех городских территорий

сегодня, 13:29

Общество
«Чтобы все дороги вели в Лебедянь…»
#Лебедянь #благоустройство
4
«Чтобы все дороги вели в Лебедянь…»

сегодня, 12:44

Общество
Районка заплатит 190 000 рублей за фотографию
#авторские права
10
Районка заплатит 190 000 рублей за фотографию

сегодня, 11:56

Общество
От каждого по букету, или один от всех?
#цветы #1 сентября
13
От каждого по букету, или один от всех?

сегодня, 11:17

Общество
На перекрестке Папина-Доватора снова случилась коммунальная авария
#авария #водопровод
20
На перекрестке Папина-Доватора снова случилась коммунальная авария

сегодня, 10:00

Общество