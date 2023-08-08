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Липецкая вечЁрка: видео конфликта на пляже, новый директор гимназии № 1 и компенсация за поездку в автобусе
Сегодня, 8 августа, опубликовано видео конфликта на пляже «Галичья гора», директором гимназии №1 стала Светлана Тюнина, и липчанка отсудила 80 000 рублей за неудачную поездку в автобусе.
Одна сторона конфликта обратилась в полицию. Теперь выяснилось, что и вторая сторона сделала тоже самое. А очевидцы выложили в Сеть видео драки.
Администрация пляжа ищет очевидцев, полиция продолжают проверку. Очередная новость о конфликте также набрала большое количество комментариев.
— Позорище. Люди вы деградируете. Дети матрац не поделили, а взрослые сначала кулаками машут, а потом в полицию бегут. Неужели нельзя цивилизованно было решить вопрос. А тех кто снимал видео, а не предотвратил конфликт, тоже за соучастие к ответу. За оставление в опасности человека, — считает Липчанин.
— Полнейшее отсутствие воспитания у всех сторонников конфликта. Позорище. Хорошенький пример для своих и не своих несовершеннолетних детей. Деградация на лицо, — добавил другой комментатор.
И это не единственный конфликт, о котором сегодня рассказал GOROD48. В суд направлено дело о семейном насилии. Трое родственников, обладающих долями в квартире, не поделили туалет и дело дошло до нанесения тяжкого вреда здоровью. В качестве «оружия» использовалась трехлитровая банка с капустой.
Еще одну липчанку будут судить за то, что она, обороняясь, ударила мужа ребром металлической обувной ложки по голове. Он умер. Женщине теперь грозит до года лишения свободы.
— Мне вот интересно, где в этом случае превышение пределов необходимой обороны? Нужно было ждать, пока он её до смерти запинает? — спросил Алекс.
А в Правобережном слушалось дело о квесте. Липчанка требовала от организатора игры полмиллиона рублей и компенсацию судебных расходов. Во время квеста актеры таскали участников за волосы, душили, били электрошокером и головой о кафель.
В возбуждении уголовного дела женщине отказали, а в гражданском суде истица и ответчик сошлись на 50 000 рублях и компенсации судебных расходов.
— Ни фига какие квесты в моде, — обалдело Эхо.
— Приехали гости из Тамбова, я их повела на квест. В итоге с половиной не общаюсь, столько негатива выслушала от них. Так что кто хочет избавиться от друзей, советую посетить этот квест, — поделилась впечатлениями читательница, подписавшаяся Квартал.
Известную в Липецке педагога и депутата горсовета Светлану Тюнину сегодня представили коллективу гимназии №1 в качестве директора. Стоит добавить, что Светлана Тюнина 17 лет проработала директором сокольского лицея №3.
— Есть новые интересные задачи в профессии, и новое назначение может стать трамплином к реализации этих вызовов, — пояснила Светлана Тюнина, которая, кстати, в 2001–2006 годах работала в первой гимназии завучем.
После того, как два года назад на пенсию ушел легендарный директор гимназии №1 Виктор Цопа, в ней поменялось уже два руководителя, а школа вылетела из списка лучших города.
— Тюнина была противником объединения 3 и 28 школ. Похоже, сейчас попробуют продавить нового, — предположил читатель.
— С возвращением, Светлана Валерьевна, в 1-ю гимназию! — порадовался Ура!
И еще про образование, но уже высшее. В ЛГПУ конкурс на специальность «госуправление» составил 84 человека на место. Абитуриенты выбирают чиновничью работу. Хотя и на другие направления педагогического вуза конкурс немаленький. А в ЛГТУ самый большой конкурс оказался на направление «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» — 13 человек на место.
— Это реальность сегодняшнего дня. Все хотят управлять и иметь как можно больше денег. Аховские зарплаты и премии. Работяги сейчас не в цене. Посмотрите доходы наших чиновников, откуда столько?! — заметил Наблюдатель.
— Потратить свою единственную жизнь на такую скуку? Храни Господь! Спасибо, что мои дети — другие, — написал 777.
Липчанка отсудила у МУП «Липецкпассажиртранс» 80 000 рублей и компенсацию за судебные расходы. Женщина пострадала в автобусе, когда водитель резко тронулся с места. Врачи диагностировали у нее перелом руки и ушиб грудной клетки.
— Давно водителей на категорию Д принципиально учили плавному движению автобуса. Сейчас ездят как ущербные: трогаются, как будто его сзади ударили, тормозят, как будто в стену врезался, — заметил Вот так.
В Липецке, между тем, скоро должны появиться еще девять новеньких «Волгабасов». Их купили напрямую у завода, минуя конкурсные процедуры.
Завтра станет немного прохладнее. Синоптики прогнозируют до +28 градусов.
И обратите внимание, из-за фестиваля «Липецкий триатлон «Зеленый остров 113» в Липецке уже начали частично перекрывать дороги.
Остановку «Железнодородный вокзал» до конца лета перенесут на 100 метров. У вокзала начинается благоустройство пешеходной зоны.
Электорат