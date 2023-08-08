Общество

сегодня, 09:28

В 1-й гимназии Липецка — новый директор

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#образование #Липецкий горсовет
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В 1-й гимназии Липецка — новый директор

Им стала уже бывшая директор 3-го лицея Светлана Тюнина.

С сегодняшнего дня в 1-й гимназии Липецка — новый директор. Им стала Светлана Тюнина, которая с 2006 года работала директором лицей № 3 им. К. А. Москаленко.

«17 лет я возглавляла школу. Я ломала и строила, создавала команды и смыслы, убеждала и шла на компромиссы. Не спала ночами, пытаясь найти выход из сложной ситуации и радовалась успехам наших детей. Множество идей удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке моих коллег, выпускников и родителей наших учеников.

Мы создавали дружелюбную школу, в которой было бы интересно учиться и учить. Мы не боялись вносить новое, но при этом бережно относились к истории и традициям нашей школы. Я завершаю свою работу в #Лицей3Липецк. Да, так бывает. Я говорю слова благодарности тем, кто все эти годы был рядом. Я не ухожу из профессии, буду работать директором гимназии №1», — написала на своей страничке «ВКонтакте» Светлана Тюнина.

Зачем Светлана Тюнина пошла на этот шаг, если, по сути, живет на Соколе, где и находится 3-й лицей и, к тому же, является депутатом горсовета от этого района?

— Есть новые интересные задачи в профессии, и новое назначение может стать трамплином к реализации этих вызовов, — так ответила на вопрос GOROD48 Светлана Тюнина.

Задач в 1-й гимназии и правда много. С тех пор как 1 сентября 2021 года ее покинул легендарный Виктор Цопа, заслуженный учитель России, «Отличник народного просвещения», лауреат премии имени К.А. Москаленко, награжденный Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком», а после ухода ставший еще и Почетным гражданином Липецка, школу стало лихорадить. За два года в ней сменились два руководителя, а сама гимназия выпала из лидеров среднеобразовательных школ города и области. К тому же гимназия изрядно обветшала и требует реконструкции. Кстати, родители гимназистов рады случившейся перемене, ведь коллектив возглавит награжденный знаком «Почетный работник общего образования» и знаком «Липецк - город мастеров», лауреат областной премии имени К. А. Москаленко педагог. К тому же Светлана Тюнина еще и член координационного Совета по реализации инновационных проектов департамента образования мэрии.

— Сильной гимназии нужен был сильный руководитель. Гимназии нужно второе дыхание. К тому же, по моему глубокому убеждению, такому сильному организатору как Светлана Валерьевна было нужно поменять место работы, чтобы избежать застоя. Да, это решение ей далось нелегко. Предложение перейти в 1-ю гимназию я сделала Тюниной еще в мае. Она долго все взвешивала, обдумывала, советовалась со мной и другими авторитетными для нее людьми. И свой выбор сделала. Очень сложно, на самом деле, выйти из зоны комфорта, и это под силу только сильным личностям. А Светлана Валерьевна — сильный человек и лидер, — прокомментировала GOROD48 ситуацию председатель департамента образования городской администрации Светлана Бедрова.

В департаменте образования мэрии, кстати, не припомнят такого случая, чтобы директор одной школы переходил в уже действующую другую.



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#образование #Липецкий горсовет
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Комментарии (5)

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Коммунист

9 минут назад
В обкоме работает первый секретарь ещё с брежневских времён
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Ура!

20 минут назад
С возвращением, Светлана Валерьевна, в 1-ю гимназию!
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неоднозначник

34 минуты назад
"сильным руководителям нужно менять место работы чтобы избежать застоя" золотые слова.сразу вспоминается кто управлял по 20- 30 лет. или это были слабые управленцы ?
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*****

36 минут назад
тюнина была противником объединения 3 и 28 школ. похоже сейчас попробуют продавить нового
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Мария

сегодня, 09:40
Ура!!! Поздравляю гимназистов и родителей с новым директором! Вам очень повезло. Светлане Валерьевне успехов в реализации всех планов и исполнения желаний! Хочется верить, что гимназия как птица феникс возродится. Да, нужен и ремонт, и новое оборудование, и учителя-предметники, и адекватное отношение как родителей к учителям, так и в обратную сторону
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