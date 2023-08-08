Им стала уже бывшая директор 3-го лицея Светлана Тюнина.

С сегодняшнего дня в 1-й гимназии Липецка — новый директор. Им стала Светлана Тюнина, которая с 2006 года работала директором лицей № 3 им. К. А. Москаленко.«17 лет я возглавляла школу. Я ломала и строила, создавала команды и смыслы, убеждала и шла на компромиссы. Не спала ночами, пытаясь найти выход из сложной ситуации и радовалась успехам наших детей. Множество идей удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке моих коллег, выпускников и родителей наших учеников.Мы создавали дружелюбную школу, в которой было бы интересно учиться и учить. Мы не боялись вносить новое, но при этом бережно относились к истории и традициям нашей школы. Я завершаю свою работу в #Лицей3Липецк. Да, так бывает. Я говорю слова благодарности тем, кто все эти годы был рядом. Я не ухожу из профессии, буду работать директором гимназии №1», — написала на своей страничке «ВКонтакте» Светлана Тюнина.Зачем Светлана Тюнина пошла на этот шаг, если, по сути, живет на Соколе, где и находится 3-й лицей и, к тому же, является депутатом горсовета от этого района?— Есть новые интересные задачи в профессии, и новое назначение может стать трамплином к реализации этих вызовов, — так ответила на вопрос GOROD48 Светлана Тюнина.Задач в 1-й гимназии и правда много. С тех пор как 1 сентября 2021 года ее покинул легендарный Виктор Цопа, заслуженный учитель России, «Отличник народного просвещения», лауреат премии имени К.А. Москаленко, награжденный Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком», а после ухода ставший еще и Почетным гражданином Липецка, школу стало лихорадить. За два года в ней сменились два руководителя, а сама гимназия выпала из лидеров среднеобразовательных школ города и области. К тому же гимназия изрядно обветшала и требует реконструкции. Кстати, родители гимназистов рады случившейся перемене, ведь коллектив возглавит награжденный знаком «Почетный работник общего образования» и знаком «Липецк - город мастеров», лауреат областной премии имени К. А. Москаленко педагог. К тому же Светлана Тюнина еще и член координационного Совета по реализации инновационных проектов департамента образования мэрии.— Сильной гимназии нужен был сильный руководитель. Гимназии нужно второе дыхание. К тому же, по моему глубокому убеждению, такому сильному организатору как Светлана Валерьевна было нужно поменять место работы, чтобы избежать застоя. Да, это решение ей далось нелегко. Предложение перейти в 1-ю гимназию я сделала Тюниной еще в мае. Она долго все взвешивала, обдумывала, советовалась со мной и другими авторитетными для нее людьми. И свой выбор сделала. Очень сложно, на самом деле, выйти из зоны комфорта, и это под силу только сильным личностям. А Светлана Валерьевна — сильный человек и лидер, — прокомментировала GOROD48 ситуацию председатель департамента образования городской администрации Светлана Бедрова.В департаменте образования мэрии, кстати, не припомнят такого случая, чтобы директор одной школы переходил в уже действующую другую.