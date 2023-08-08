В Липецкой области станет прохладнее. Но не слишком

В ближайшие двое суток атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, погода ожидается преимущественно без осадков.

Днем 11 августа при прохождении через территорию региона атмосферного фронта пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +14 до +19 градусов, днем температура воздуха составит от +24 до +29 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.



День 9 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 6 градусов тепла.



