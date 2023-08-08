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сегодня, 17:05

Остановку «Железнодорожный вокзал» до конца лета перенесут на 100 метров

6 591
#благоустройство
1
Остановку «Железнодорожный вокзал» до конца лета перенесут на 100 метров

Рядом с вокзалом обустраивается пешеходная зона.

В связи с проведением работ по обустройству пешеходной зоны вдоль железнодорожного вокзала «Липецк» с 9 по 31 августа будет ограничено движение транспорта по крайне правой полосе, сообщает мэрия.

На время этих работ остановочный пункт «Железнодорожный вокзал» в направлении движения к кольцу Трубного завода переносится на 100 метров вперед по ходу движения (место остановки автобусов межмуниципальных маршрутов №105, №179).

Фото пресс-службы администрации Липецка
6 591
#благоустройство
1

Комментарии (6)

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Это

6 минут назад
Не остановки,а позор г.Липецка.
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Ваше имя

11 минут назад
Да снесите ее совсем. Всем известно что у каждой липецкой семьи по два автомобиля. А пенсионерам для здоровья ходить пешком полезно. Автобусы вот уже убрали с маршрутов видимо из этих соображений
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Гость

34 минуты назад
Вообще уберите из. Они нафинг некому ненужны по причине, толку от них ноль.
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Да уж.

37 минут назад
100 метров это почти получится с астановкой ТИТОВА.
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Рома

47 минут назад
Класно
ответить

12

48 минут назад
до хоть на 1км
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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