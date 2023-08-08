Общество
сегодня, 17:05
Остановку «Железнодорожный вокзал» до конца лета перенесут на 100 метров
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Рядом с вокзалом обустраивается пешеходная зона.
В связи с проведением работ по обустройству пешеходной зоны вдоль железнодорожного вокзала «Липецк» с 9 по 31 августа будет ограничено движение транспорта по крайне правой полосе, сообщает мэрия.
На время этих работ остановочный пункт «Железнодорожный вокзал» в направлении движения к кольцу Трубного завода переносится на 100 метров вперед по ходу движения (место остановки автобусов межмуниципальных маршрутов №105, №179).
Фото пресс-службы администрации Липецка
На время этих работ остановочный пункт «Железнодорожный вокзал» в направлении движения к кольцу Трубного завода переносится на 100 метров вперед по ходу движения (место остановки автобусов межмуниципальных маршрутов №105, №179).
Фото пресс-службы администрации Липецка
6 591
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