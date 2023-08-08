«Таскали за волосы и били электрошокером»: участнице квеста заплатили 50 000 рублей за стресс

Липчанка обратилась в суд с иском к организатору квеста о взыскании морального вреда в полмиллиона рублей — сошлись на 50 000 рублей.

В Правобережном районном суде примирение сторон окончилось рассмотрение гражданского дела о взыскании компенсации морального вреда: липчанка обратилась в суд с иском к организатору квеста о взыскании компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей и судебных расходов.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске говорилось, что 4 сентября 2022 года женщина вместе с родственниками участвовала в квесте, и в ходе игры актеры таскали участников за волосы, применяли удушающие захваты, перекрывали кислород, били электрошокером, били головой о кафель.



Участница квеста испытала стресс и физическую боль, написала заявление в полицию и даже обратилась в бюро судебно-медицинской экспертизы для снятия побоев.



Но в результате было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но участница квеста обратилась с иском в суд.



В суде между участницей и организатором квеста было заключено медиативное соглашение, по результатам которого предприниматель оплатил женщине компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей и судебные расходы.

