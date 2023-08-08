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«Таскали за волосы и били электрошокером»: участнице квеста заплатили 50 000 рублей за стресс

13 1153
#квест #игра
5
«Таскали за волосы и били электрошокером»: участнице квеста заплатили 50 000 рублей за стресс

Липчанка обратилась в суд с иском к организатору квеста о взыскании морального вреда в полмиллиона рублей — сошлись на 50 000 рублей.

В Правобережном районном суде примирение сторон окончилось рассмотрение гражданского дела о взыскании компенсации морального вреда: липчанка обратилась в суд с иском к организатору квеста о взыскании компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей и судебных расходов.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске говорилось, что 4 сентября 2022 года женщина вместе с родственниками участвовала в квесте, и в ходе игры актеры таскали участников за волосы, применяли удушающие захваты, перекрывали кислород, били электрошокером, били головой о кафель.

Участница квеста испытала стресс и физическую боль, написала заявление в полицию и даже обратилась в бюро судебно-медицинской экспертизы для снятия побоев.

Но в результате было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но участница квеста обратилась с иском в суд.

В суде между участницей и организатором квеста было заключено медиативное соглашение, по результатам которого предприниматель оплатил женщине компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей и судебные расходы.
13 1153
#квест #игра
5

Комментарии (13)

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Зелебоба

2 минуты назад
Это даргейм ,там так чудят
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zzloyzz

9 минут назад
Тамада хороший и конкурсы интересные. А чем ещё заняться молодежи кроме компьютера?
ответить

Это

16 минут назад
что же ,скоро убивать будут играючи ?
ответить

А что

26 минут назад
Она хотела,большой и светлой любви.Ей лечиться надо.
ответить

Созерцатель

27 минут назад
Патриот, Наконец-то всё как в цивилизованных странах!
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Антон

28 минут назад
Хорошие конкурсы мне понравилось
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Зелебоба

32 минуты назад
Ждём первого трупа
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123

39 минут назад
Хороший квест .хорошо что не поимели
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Патриот

43 минуты назад
Аааа, любители острых ощущений.... Нуну. Искать, найти и не сдаваться. Уххх
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поколение смартфонов

48 минут назад
Жизнь вам такие ещё квесты покажет! Всё ещё впереди.
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