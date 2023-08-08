Происшествия

52 минуты назад

Вторая сторона конфликта на пляже из-за матраса также написала заявление в полицию о побоях

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#конфликт #побои
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Пари этом конфликт на пляже у Галичьей горы записан на видео.

Вторая сторона конфликта, который произошел вечером 5 августа на пляже «Галичья гора», также обратилась в полицию, об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, по версии первой стороны, двое 13-летних мальчиков хотели поплавать на надувном матрасе третьего мальчика, но он им в этом отказал. Подростки разозлились и что-то высказали владельцу матраса. А тот пожаловался родителям. По словам 43-летней Натальи Лариной, она плавала в реке, когда увидела, как один взрослый мужчина бьёт её племянника, а второй — сына. Женщина выбежала из воды на помощь подросткам, но досталось и ей.

Вторая сторона заявляет, что побили их и пытались силой отнять надувной матрас. В соцсетях пишут, что мальчик-хозяин матраса и его отец также сняли побои.

Конфликт на пляже попал на видео — сегодня утром его разместили в социальных сетях.

Добавим, что администрация зоны отдыха «Пляж Галичья гора» накануне вечером обратилась к очевидцам конфликта, в ходе которого пострадали двое несовершеннолетних, с просьбой откликнутся. Управляющий зоны отдыха Алексей Саввин рассказал GOROD48, что пока на обращение никто не отозвался.

— Драка на пляже началась со словесной перепалки между детьми и произошла около 19:00, а спасатель работает до 18:00 (разнять конфликтующие стороны оказалось некому, прим GOROD48). При этом на пляже было много отдыхающих, — рассказал Алексей Саввин.

После драки прямо на пляж вызывали полицейских и скорую помощь.

Полиция правовых оценок произошедшему еще не дает — проверка обстоятельства инцидента на пляже продолжается.

Фото - vk.com/galichyagorabeach, видео - vk.com/zadonskmycity 
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#конфликт #побои
3

Комментарии (6)

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Как гость
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Липчанин.

7 минут назад
Позорище. Люди вы деградируете. Дети матрац не поделили а взрослые сначало кулаками машут а потом в полицию бегут. Неужели нельзя цевилизованно было решить вопрос. А тех кто снимал на видио а не предотвратил коефликт тоже за соучастие к ответу. За оставление в опасности человека.
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Гость.

8 минут назад
Но там орёт не сказать что не совершенно летний. А какой то бычара тет под 25-30. Да и видео так не очень. Походу обоев хороши и обоюдное но не как одностороннее.
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Что-то

9 минут назад
Я не наблюдаю избиения ногами двух "онижедетей"
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Ага

10 минут назад
Всё, кранты яжематери... Замучается платить за клевету.
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Интересно

18 минут назад
А кто же мужиков избил? Неужели тётка с пацанами? А когда же успели? Вроде на фото были без побоев? Странненько. Интересненько.
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Наталье Лариноц

21 минуту назад
Тебя за клевету в Усманскую колонию. И как не стыдно, по всем соцсетям писала, что беременная, и перелом челюсти судмедэкспертиза не подтвердила.
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