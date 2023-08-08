Происшествия
52 минуты назад
Вторая сторона конфликта на пляже из-за матраса также написала заявление в полицию о побоях
Пари этом конфликт на пляже у Галичьей горы записан на видео.
Вторая сторона конфликта, который произошел вечером 5 августа на пляже «Галичья гора», также обратилась в полицию, об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, по версии первой стороны, двое 13-летних мальчиков хотели поплавать на надувном матрасе третьего мальчика, но он им в этом отказал. Подростки разозлились и что-то высказали владельцу матраса. А тот пожаловался родителям. По словам 43-летней Натальи Лариной, она плавала в реке, когда увидела, как один взрослый мужчина бьёт её племянника, а второй — сына. Женщина выбежала из воды на помощь подросткам, но досталось и ей.
Вторая сторона заявляет, что побили их и пытались силой отнять надувной матрас. В соцсетях пишут, что мальчик-хозяин матраса и его отец также сняли побои.
Конфликт на пляже попал на видео — сегодня утром его разместили в социальных сетях.
Добавим, что администрация зоны отдыха «Пляж Галичья гора» накануне вечером обратилась к очевидцам конфликта, в ходе которого пострадали двое несовершеннолетних, с просьбой откликнутся. Управляющий зоны отдыха Алексей Саввин рассказал GOROD48, что пока на обращение никто не отозвался.
— Драка на пляже началась со словесной перепалки между детьми и произошла около 19:00, а спасатель работает до 18:00 (разнять конфликтующие стороны оказалось некому, прим GOROD48). При этом на пляже было много отдыхающих, — рассказал Алексей Саввин.
После драки прямо на пляж вызывали полицейских и скорую помощь.
Полиция правовых оценок произошедшему еще не дает — проверка обстоятельства инцидента на пляже продолжается.
Фото - vk.com/galichyagorabeach, видео - vk.com/zadonskmycity
Напомним, по версии первой стороны, двое 13-летних мальчиков хотели поплавать на надувном матрасе третьего мальчика, но он им в этом отказал. Подростки разозлились и что-то высказали владельцу матраса. А тот пожаловался родителям. По словам 43-летней Натальи Лариной, она плавала в реке, когда увидела, как один взрослый мужчина бьёт её племянника, а второй — сына. Женщина выбежала из воды на помощь подросткам, но досталось и ей.
Вторая сторона заявляет, что побили их и пытались силой отнять надувной матрас. В соцсетях пишут, что мальчик-хозяин матраса и его отец также сняли побои.
Конфликт на пляже попал на видео — сегодня утром его разместили в социальных сетях.
Добавим, что администрация зоны отдыха «Пляж Галичья гора» накануне вечером обратилась к очевидцам конфликта, в ходе которого пострадали двое несовершеннолетних, с просьбой откликнутся. Управляющий зоны отдыха Алексей Саввин рассказал GOROD48, что пока на обращение никто не отозвался.
— Драка на пляже началась со словесной перепалки между детьми и произошла около 19:00, а спасатель работает до 18:00 (разнять конфликтующие стороны оказалось некому, прим GOROD48). При этом на пляже было много отдыхающих, — рассказал Алексей Саввин.
После драки прямо на пляж вызывали полицейских и скорую помощь.
Полиция правовых оценок произошедшему еще не дает — проверка обстоятельства инцидента на пляже продолжается.
Фото - vk.com/galichyagorabeach, видео - vk.com/zadonskmycity
Липчанин.
Гость.
Что-то
Ага
Интересно
Наталье Лариноц