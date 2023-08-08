Происшествия

сегодня, 13:55

«Липецкпассажиртранс» заплатит горожанке 80 000 рублей за полученные в автобусе перелом и ушиб

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#ДТП
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«Липецкпассажиртранс» заплатит горожанке 80 000 рублей за полученные в автобусе перелом и ушиб

Водитель резко начал движение и пассажирка упала.

Травмированная в автобусе пассажирка получит от МУП «Липецкпассажиртранс» в качестве компенсации морального вреда 80 000 рублей.

Иск женщины рассмотрел Правобережный районный суд Липецка. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина упала в автобусе, когда водитель резко начал движение.

Липчанка получила закрытый перелом правой лучевой кисти со смещением отломков и ушиб грудной клетки. Её здоровью был причинён вред средней степени тяжести.

По решению суда МУП «Липецкпассажиртранс» в качестве компенсации морального вреда должен выплатить своей пассажирке 80 тысяч рублей и оплатит судебные расходы.
4 509
#ДТП
1

Комментарии (4)

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Ромашка

27 минут назад
С Сокола, ты думаешь, что эта контора до этого не догадалась, что бы из своего кармана не платить?
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Бон Жови

28 минут назад
Попал водила на свою месячную зарплату.
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Вот так

37 минут назад
Давно водителей на категорию Д принципиально учили плавному движению автобуса... Сейчас ездят как ущербные: трогаются, как будто его сзади ударили, тормозят, как будто в стену врезался...
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С Сокола

49 минут назад
Все пассажиры застрахованы! Пусть женщина обращается за выплатой ещё и в страховую компанию.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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