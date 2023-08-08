«Липецкпассажиртранс» заплатит горожанке 80 000 рублей за полученные в автобусе перелом и ушиб

Водитель резко начал движение и пассажирка упала.

Травмированная в автобусе пассажирка получит от МУП «Липецкпассажиртранс» в качестве компенсации морального вреда 80 000 рублей.



Иск женщины рассмотрел Правобережный районный суд Липецка. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина упала в автобусе, когда водитель резко начал движение.



Липчанка получила закрытый перелом правой лучевой кисти со смещением отломков и ушиб грудной клетки. Её здоровью был причинён вред средней степени тяжести.



По решению суда МУП «Липецкпассажиртранс» в качестве компенсации морального вреда должен выплатить своей пассажирке 80 тысяч рублей и оплатит судебные расходы.

