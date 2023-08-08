Происшествия
сегодня, 13:55
«Липецкпассажиртранс» заплатит горожанке 80 000 рублей за полученные в автобусе перелом и ушиб
Водитель резко начал движение и пассажирка упала.
Травмированная в автобусе пассажирка получит от МУП «Липецкпассажиртранс» в качестве компенсации морального вреда 80 000 рублей.
Иск женщины рассмотрел Правобережный районный суд Липецка. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина упала в автобусе, когда водитель резко начал движение.
Липчанка получила закрытый перелом правой лучевой кисти со смещением отломков и ушиб грудной клетки. Её здоровью был причинён вред средней степени тяжести.
По решению суда МУП «Липецкпассажиртранс» в качестве компенсации морального вреда должен выплатить своей пассажирке 80 тысяч рублей и оплатит судебные расходы.
Иск женщины рассмотрел Правобережный районный суд Липецка. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина упала в автобусе, когда водитель резко начал движение.
Липчанка получила закрытый перелом правой лучевой кисти со смещением отломков и ушиб грудной клетки. Её здоровью был причинён вред средней степени тяжести.
По решению суда МУП «Липецкпассажиртранс» в качестве компенсации морального вреда должен выплатить своей пассажирке 80 тысяч рублей и оплатит судебные расходы.
Ромашка
Бон Жови
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