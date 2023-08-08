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В драке из-за санузла пошла в ход банка квашеной капусты: лицо потерпевшего навсегда обезображено

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#конфликт #побои
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В драке из-за санузла пошла в ход банка квашеной капусты: лицо потерпевшего навсегда обезображено

Потерпевший — отец четверых детей.

В Липецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении троих человек: 21-летней женщины, её матери и парня. Всех троих обвиняют в незаконном проникновении в жилище, а 21-летнюю женщину — ещё и в причинении хозяину дома тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия. Этим предметом была трёхлитровая банка квашеной капусты.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в ночь с 1 на 2 января 2023 года жительница села Вешаловка после распития спиртного с матерью и знакомым решили выяснить отношения с семьей своих родственников-односельчан, незаконно проникли в дом потерпевших на улице Пролетарской, где устроили дебош.

Драка с 40-летним хозяином дома — отцом четверых детей происходила в коридоре (подсобном помещении) присутствии его несовершеннолетних детей. В ходе потасовки 21-летняя женщина бросила в голову потерпевшего трёхлитровую банку с квашеной капустой.

В результате осколки стекла сильно травмировали мужчине лицо и глаз. Он получил многочисленные ссадины на щеке, носу, веке, две раны на лбу справа, рану на правой брови, три раны на лбу слева, рану на носу, на месте заживления которых сформировались рубцы, а также рану левого глазного яблока с повреждением роговицы, склеры с переходом на лимб, осложнившуюся развитием острого циклита (воспаления в цилиарном теле глаза) и травматической катарактой. Здоровью мужчины был причинён вред средней тяжести.

По показаниям потерпевших, у этой семьи также в собственности 1/3 доли в квартире на улице 8 марта, где живёт обвиняемая. Дом разделен на две квартиры, одна из которых принадлежит родственникам его супруги — как раз семье двоих нежданных гостей, матери и дочери. Но до 1 января с ними никаких конфликтов и проблем на этой почве не возникало.

1 января приблизительно в 17:00 супруга потерпевшего поехала в квартиру, чтобы её проверить свою долю, поскольку недвижимость была выставлена на продажу. Зайдя в квартиру, она обнаружила, что замок, висящий на двери, ведущей в санузел, вскрыт — ушко на двери спилено. Это могли сделать только соседи — мать и дочь. При этом ранее женщина предупреждала своих родственников, что закроет на замок помещение санузла, поскольку он находится в квартире, принадлежащей именно ей. Обнаружив вскрытый санузел, женщина также позвонила своим родственникам-соседям с претензиями. На что 22-летняя женщина ответила, что будет делать то, что захочет в своём доме.

Продавец доли в квартире вернулась домой и рассказала обо всём мужу. А примерно в 23:40 минут во входную дверь уже их дома на Пролетарской стал кто-то стучать, а потом хозяина вызвали поговорить и парень 22-летней женщины ударил его кулаком по лицу. Мужчина понял, что разговор не получится, зашел в коридор, попытался закрыть входную дверь, но нежданные гости стали тянуть дверь на себя, повредили ручку двери и выломали ее.

Драка продолжилась. Мужчине несли ещё несколько ударов кулаками в различные части тела, потом гости стали избивать его супругу. И в конце концов 22-летняя женщина взяла трехлитровую стеклянную банку, в которой находилась квашенная капуста, и кинула эту банку в сторону хозяина дома. Банка попала мужчине прямиком в голову, от сильного удара разбилась и осколки ранили лицо потерпевшего — по всему лицу образовались сильные порезы. Сейчас на их месте неизгладимые рубцы, из-за чего мужчине теперь неприятно на себя смотреть в зеркало, он испытывает дискомфорт, а из-за травмы глаза и вовсе появились проблемы со зрением.

На банке с капустой драка закончилась и гости ушли в неизвестном направлении. Через некоторое время приехала скорая помощь и полиция, мужчину госпитализировали в Липецкую городскую больницу №4.

Обвиняемые в ходе следствия полностью признали свою вину, объяснив свои действия воздействием алкоголя.

22-летней женщине предъявлено обвинение по пункту «з» части 1 статьи 111 УК РФ. А всем троим дебоширам — по части 1 статьи 139 УК РФ.

22-летней женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
4 1371
#конфликт #побои
4

Комментарии (4)

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липецк

5 минут назад
хорошо,что признались,а то бы сказали,что квашенная капуста виновата,голову вскружила!
ответить

опер

5 минут назад
Пусть чалится наука на всю жизнь
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санитар

49 минут назад
Инверсия доминирования
ответить

Ванька Грозный

50 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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