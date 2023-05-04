Подрядчик держит слово: новый фасад «Октября» липчане увидят в День города

В начале февраля глава Липецка Евгения Уваркина взяла слово с руководителя ООО «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова, что фасад бывшего ККЗ «Октябрь» будет готов к Дню города. GOROD48 проверил, в какой стадии находится реконструкция «Октября» и сможет ли строитель сдержать слово.

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