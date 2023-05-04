Общество

54 минуты назад

Подрядчик держит слово: новый фасад «Октября» липчане увидят в День города

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#«Октябрь»

В начале февраля глава Липецка Евгения Уваркина взяла слово с руководителя ООО «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова, что фасад бывшего ККЗ «Октябрь» будет готов к Дню города. GOROD48 проверил, в какой стадии находится реконструкция «Октября» и сможет ли строитель сдержать слово.

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Тогда, в начале февраля, в здании и у него строители заканчивали демонтажные работы. А сейчас рабочие завершают укрепление несущих конструкций металлом, потратив на это около тысячи тонн стали (на стадии проекта, считалось, что понадобится до 400 тонн крепежа). То есть переборка скелета бывшего кинотеатра, который строили несколько лет и сдали в 1990 году, фактически завершена. Сейчас в «Октябре» тянут различные коммуникации, монтируют шахту лифта для маломобильных людей — его тут не было прежде, обустраивают балкон в малом зале.

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— Знаете, как проверить, сколько стекол в стеклопакете? Нужно зажечь рядом с ним огонек. Вот сколько язычков пламени вы видите? — чиркнул зажигалкой у огромного окна Андрей Бугаков.

— Три!

— Вот столько стекол в этих окна! — демонстрирует лайфхак руководитель фирмы-подрядчика.

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Несмотря на то, что при последнем обходе здания в 2017 году Счетная палата Липецка оценила износ «Октября» в 60%, Андрей Бугаков высоко оценил конструктив здания. Да, строили его на излете СССР, да, стены косые и кривые, но строение мощное и прослужит после реконструкции еще долгие-долгие годы.

В «Октябре» подрядчик намерен сохранить мраморный пол — для замены битых плит будут использованы снятые с колонн (такое покрытие отшлифуют и мрамор сделает интерьер богатым). Также сохранены уникальные стеклянные витражи в торцевой стене второго этажа (для безопасности посетителей разноцветные лезвия закроют сплошным стеклом с подсветкой).

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Пока же самое интересное происходит на улице.

Бетонные блоки, из которых собрана подпорная стена площади с «Октябрем», усиляют металлом. После чего на них нанесут высокопрочную штукатурную смесь редко употребляемым методом торкретирования: под давлением сжатого воздуха, что позволяет частицам цемента плотно заполнить все трещины, раковины и мельчайшие поры бетонного основания. Этот способ значительно повышает прочность, влагостойкость и морозостойкость цоколей и внешних стен зданий.

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Из-за забора горожанам пока не видны новые ступени, ведущие с площади Петра Великого к самому «Октябрю». Это, увы, не тот гранит, который тут был и который хотел бы сохранить заказчик реконструкции, управление архитектуры и строительства Липецкой области. Оказалось, что блоки разной толщины, а под новые лестницы подрядчик залил ровные бетонные основания. Шлифовать гранит было бы, по мнению Андрея Бугакова, накладно. Да и нет в области ни одного специализированного предприятия по обработке камня. Поэтому гранитные ступени переехали на склад областного управления капитального строительства — им, возможно, найдут иное применение.

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такими ступени у «Октября» были еще недавно...

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... а такими стали 

Новые ступени собраны из искусственного камня «Колормикс», который будет использован и для обустройства плиточного покрытия вокруг «Октября».

— Сейчас мы закачиваем заливать бетон под основание плиточного покрытия площади перед зданием. Погода для этого самая подходящая — без мороза и без жары. Через неделю начнем выкладывать поверх этой армированной подушки тротуарную плитку восьмисантиметровой толщины, которая выдерживает вес пожарной спецтехники, — говорит Андрей Бугаков главному архитектору области Антону Болгову.

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Заказчик темпами работ доволен.

— На объекте трудятся до 85 человек в смену и до восьми единиц техники. Ремонт идет по графику, опережающему планы, что не может не радовать. Строители выполняют работы по армированию подпорной стены общего цоколя здания. Подрядчику предстоит выложить плиткой почти восемь тысяч квадратных метров, а еще заасфальтировать 160 квадратных метров прилегающей к стройплощадке территории. На завершающей стадии находится облицовка фасада композитными материалами, — резюмирует Антон Болгов.

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Для внешней отделки здания, которое сохранит привычные для горожан зубцы, имитирующие вид кремлевской стены, использован композитный материал. Новый облик «Октября» уже может увидеть любой горожанин. А вот походить перед ним сможет тогда, когда от от фасада уберут забор. А это случится к 320-летию Липецка, то есть в начале июля.

Напомним, что на реконструкцию «Октября» по нацпроекту «Культура» выделено почти 950 млн рублей. Бывший кинотеатр превратиться в многофункциональный концертный зал ровно через год.
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#«Октябрь»

Комментарии (6)

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для инженера по ТБ

12 минут назад
Так спецодеждой обеспечивает работодатель, а не заказчик, надо знать прежде чем писать.При чем тут городишко?
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Пользователь компьютера

15 минут назад
К теме ТБ и ОТ. Открытый проём на фото должен быть ограждён металлическим ограждением. Леса приняты в работу. Прикреплена бирка . И эти нарушения показывают на сайте, а потом идут споры-почему травматизм имеет место в строительстве.
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Игорь

17 минут назад
Пока все хорошо - подрядчик держит слово... Главное, чтобы он еще и за качество ответил...через несколько лет. Заказчик (глава Липецка Евгения Уваркина) - принимайте как положено, а не как всегда! (мосты и дороги), оставьте о себе хорошую память липчанам.
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Только

26 минут назад
Не на день города.А то будет как ссёлковская поликлиника ВОП.Скоро разрушится.Мишка Гулевский поспешил и насмешил.
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строитель

28 минут назад
так ,оно так, одели,чтоб снятся прилично.
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Инженер по ТБ

35 минут назад
Начальники в касках , работяги без . На лесах не пристёгнуты , без защитных очков , без спецодежды . Ну и городишко у нас . Мда уж.
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