Происшествия
24 минуты назад
Погибшего сотрудника УФСИН России по Липецкой области посмертно представят к награде
Раненый, он сумел удержать преступника до прибытия помощи.
28 июня в исправительной колонии строгого режима 26-летний осужденный, которого пытались поместить в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка, нанес майору внутренней службы два удара острым металлическим предметом, и не менее 10 ударов кулаками по голове. От полученных ранений офицер умер в больнице.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, раненый офицер сумел удержать преступника до прибытия помощи.
— Руководством ФСИН России принято решение о представлении погибшего сотрудника к государственной награде за проявленное мужество, — сообщили в УФСИН.
По факту произошедшего Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждены два уголовных дела: по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).
— Вину осужденный признал, подтвердив показания при их проверке следователем регионального СКР на месте происшествия, — сообщает следствие.
Напавший на офицера 26-летний житель Ельца Евгений Комов в 2021 году осужден на 14 лет заключения за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство. 28 октября 2019 года он по просьбе своей 17-летней подруги убил ее мачеху и попытался убить отца.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, раненый офицер сумел удержать преступника до прибытия помощи.
— Руководством ФСИН России принято решение о представлении погибшего сотрудника к государственной награде за проявленное мужество, — сообщили в УФСИН.
По факту произошедшего Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждены два уголовных дела: по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).
— Вину осужденный признал, подтвердив показания при их проверке следователем регионального СКР на месте происшествия, — сообщает следствие.
Напавший на офицера 26-летний житель Ельца Евгений Комов в 2021 году осужден на 14 лет заключения за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство. 28 октября 2019 года он по просьбе своей 17-летней подруги убил ее мачеху и попытался убить отца.