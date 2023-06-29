Происшествия

24 минуты назад

Погибшего сотрудника УФСИН России по Липецкой области посмертно представят к награде

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#нападение #убийство #УФСИН
Погибшего сотрудника УФСИН России по Липецкой области посмертно представят к награде

Раненый, он сумел удержать преступника до прибытия помощи.

28 июня в исправительной колонии строгого режима 26-летний осужденный, которого пытались поместить в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка, нанес майору внутренней службы два удара острым металлическим предметом, и не менее 10 ударов кулаками по голове. От полученных ранений офицер умер в больнице.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, раненый офицер сумел удержать преступника до прибытия помощи.

— Руководством ФСИН России принято решение о представлении погибшего сотрудника к государственной награде за проявленное мужество, — сообщили в УФСИН.

По факту произошедшего Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждены два уголовных дела: по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).

— Вину осужденный признал, подтвердив показания при их проверке следователем регионального СКР на месте происшествия, — сообщает следствие.

Напавший на офицера 26-летний житель Ельца Евгений Комов в 2021 году осужден на 14 лет заключения за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство. 28 октября 2019 года он по просьбе своей 17-летней подруги убил ее мачеху и попытался убить отца.
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#нападение #убийство #УФСИН

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