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сегодня, 14:30
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Заболеваемость ОРВИ немного снизилась, а коронавирусом — подросла

По состоянию на 26 октября в области привито против гриппа более 339 тысяч человек.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 4251 случаев ОРВИ, что на 6,7% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 23,3%. 54% всех заболевших — жители областного центра. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Сейчас среди населения области циркулируют не гриппозные респираторные вирусы: парагрипп, бокавирусы, риновирусы, аденовирусы.

Коронавирусом заболели 8 человек, что на 33% выше уровня предыдущей недели.

Cегодня стало известно о втором в этом сезоне случае гриппа. Заболел 17-летний подросток, вирус он привёз из Москвы.

По состоянию на 26 октября в области привито против гриппа более 339 тысяч человек (30,6% населения), в том числе более 115 тысяч детей и 224 тысяч взрослых. За счет работодателей и личные средства граждан привито 11 997 человек.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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Комментарии (2)

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PR-менеджер
29 минут назад
Эх, прошли те времена, когда кассирши с выпученными глазами вопили "Аденьте маску!" Теперь новостями про вирусы особо не зацепишь. Нужен какой-то особый треш контент, чтобы притянуть трафик. Например, про вирус, вызывающий рост рогов на голове или ещё что-то этакое.
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чиновник
48 минут назад
Населению нельзя болеть. Оно должно наполнять бюджет.
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