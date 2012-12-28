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Здоровье
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сегодня, 14:30
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Заболеваемость ОРВИ немного снизилась, а коронавирусом — подросла
По состоянию на 26 октября в области привито против гриппа более 339 тысяч человек.
Сейчас среди населения области циркулируют не гриппозные респираторные вирусы: парагрипп, бокавирусы, риновирусы, аденовирусы.
Коронавирусом заболели 8 человек, что на 33% выше уровня предыдущей недели.
Cегодня стало известно о втором в этом сезоне случае гриппа. Заболел 17-летний подросток, вирус он привёз из Москвы.
По состоянию на 26 октября в области привито против гриппа более 339 тысяч человек (30,6% населения), в том числе более 115 тысяч детей и 224 тысяч взрослых. За счет работодателей и личные средства граждан привито 11 997 человек.
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