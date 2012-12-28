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сегодня, 14:22
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Почётными гражданами Липецкой области могут стать три участника СВО

Их кандидатуры одобрила специальная комиссия и губернатор.

Сегодня комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого облсовета одобрил кандидатуры трёх участников СВО на присвоение звания «Почётный гражданин Липецкой области»: старшего лейтенанта в отставке, Героя России Виталия Беликова, гвардии подполковника, Героя России, а ныне сенатора от Липецкой области Евгения Саввина и младшего лейтенанта, Героя России Юрия Щербакова. Их кандидатуры уже одобрены областной комиссией по наградам и рекомендованы губернатором Игорем Артамоновым.

Теперь за это решение должна проголосовать сессия.

Напомним, в прошлом году комитет областного Совета уже обсуждал кандидатуру участника СВО, но она не прошла. Депутаты тогда учли мнение «Ассоциации ветеранов СВО».

Звание «Почётный гражданин Липецкой области» присваивается ежегодно не более чем трём жителям региона. В связи с юбилейными датами областной Совет может увеличить их количество.

Почётному гражданину области ежемесячно выплачивается 10 000 рублей. Он имеет право на бесплатное медобслуживание и санаторно-курортное лечение, компенсацию за коммунальные услуги и стационарный телефон, а также льготный проезд в транспорте.
Почетный гражданин
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
город
16 минут назад
а остальные ???? мне казалось,что все кто там ЗАСЛУЖИВАЮТ
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вв..
50 минут назад
А улицы их именами назовут ?)))
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