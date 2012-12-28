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Общество
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сегодня, 14:22
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Почётными гражданами Липецкой области могут стать три участника СВО
Их кандидатуры одобрила специальная комиссия и губернатор.
Теперь за это решение должна проголосовать сессия.
Напомним, в прошлом году комитет областного Совета уже обсуждал кандидатуру участника СВО, но она не прошла. Депутаты тогда учли мнение «Ассоциации ветеранов СВО».
Звание «Почётный гражданин Липецкой области» присваивается ежегодно не более чем трём жителям региона. В связи с юбилейными датами областной Совет может увеличить их количество.
Почётному гражданину области ежемесячно выплачивается 10 000 рублей. Он имеет право на бесплатное медобслуживание и санаторно-курортное лечение, компенсацию за коммунальные услуги и стационарный телефон, а также льготный проезд в транспорте.
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