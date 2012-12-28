14-летний липчанин по указанию мошенников провёл видеообыск в квартире и нашёл 300 000 рублей

Мошенники позвонили мальчику «из школы» и предложили обновить электронный дневник. Подростка держали на крючке четыре часа, но он всё же раскусил обман.

14-летний липчанин едва не стал жертвой мошенников. Как сообщает областное управление МВД, подростку позвонили «работники школы» и убедили его в необходимости заменить данные электронного дневника.Далее школьника начали запугивать «спецслужбы»: якобы деньги со счетов его родителей переведены на другие счета и теперь отцу и матери мальчика грозит ответственность за финансирование террористической организации. Школьник поверил, так как ему назвали персональные данные и номера телефонов родителей.Подростка продолжали обрабатывать в мессенджерах и по видеосвязи: около четырёх часов мошенники не прерывали с мальчиком связь и контролировали каждое его действие. Они утверждали: если тот положит трубку — сразу запустится уголовное дело против него и родителей.Подросток даже провел видеообыск в квартире и обнаружил 300 тысяч рублей. Эти деньги по указанию мошенников он должен был ночью на такси доставить по указанному адресу. Но мальчик раскусил обман и сообщил о случившемся отцу. А тот обратился с заявлением в полицию.