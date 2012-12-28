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14-летний липчанин по указанию мошенников провёл видеообыск в квартире и нашёл 300 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 14:25
14-летний липчанин по указанию мошенников провёл видеообыск в квартире и нашёл 300 000 рублей
Мошенники позвонили мальчику «из школы» и предложили обновить электронный дневник. Подростка держали на крючке четыре часа, но он всё же раскусил обман.
Далее школьника начали запугивать «спецслужбы»: якобы деньги со счетов его родителей переведены на другие счета и теперь отцу и матери мальчика грозит ответственность за финансирование террористической организации. Школьник поверил, так как ему назвали персональные данные и номера телефонов родителей.
Подростка продолжали обрабатывать в мессенджерах и по видеосвязи: около четырёх часов мошенники не прерывали с мальчиком связь и контролировали каждое его действие. Они утверждали: если тот положит трубку — сразу запустится уголовное дело против него и родителей.
Подросток даже провел видеообыск в квартире и обнаружил 300 тысяч рублей. Эти деньги по указанию мошенников он должен был ночью на такси доставить по указанному адресу. Но мальчик раскусил обман и сообщил о случившемся отцу. А тот обратился с заявлением в полицию.
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