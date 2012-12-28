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сегодня, 12:37

17-летний подросток привёз с московского концерта грипп

Еще один случай заболеванием гриппом А зарегистрирован в Липецкой области.

В Липецкой области зарегистрирован второй в этом сезоне случай гриппа. Заболел 17-летний подросток.

«Перед тем, как заболеть, он ездил в Москву на концерт. Пациент госпитализирован в областную инфекционную больницу», — рассказала региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.

Напомним, о первом случае гриппа А в Липецкой области стало известно 13 октября. Тогда также заболел несовершеннолетний — 11-летний ребёнок.

Грипп А — самый распространенный и часто самый тяжелый тип гриппа, который вызывает ежегодные эпидемии. Cимптомы заболевания — высокая температура (выше 38,5 градуса), сильная головная боль, слабость и боль в мышцах и суставах.

В Липецкой области можно привиться от гриппа в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах. Имеющиеся в наличии вакцины адаптированы к сезонным штаммам.
грипп
ОРВИ
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