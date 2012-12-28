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Общество
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сегодня, 13:55
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С нового года в Липецкой области не останется районов
Последний район — Лев-Толстовский — как и все остальные, станет округом.
За длинным названием кроется окончание в регионе муниципальной реформы. Напомним, в 2023–2025 годах все районы области, кроме Лев-Толстовского, были преобразованы в муниципальные округа. Лев-Толстовский оставался районом из-за позиции его главы и депутатов местного Совета.
Реформа местного самоуправления в Липецкой области заключается в переходе от двухуровневой системы управления (ранее в каждом районе были городские и сельские поселения со своими администрациями и Советами депутатов) к одноуровневой — с упразднением сельсоветов и администраций поселений. Во время предыдущих преобразований сообщалось, что реформа «позволит консолидировать финансовые ресурсы, что увеличивает возможности органов местного самоуправления по оперативному решению конкретных задач и вопросов, включая возможность участия в реализации мероприятий государственных программ Липецкой области по привлечению субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования. Кроме того, предлагаемое объединение поселений позволит создать единые органы управления, что положительным образом скажется на выполнении полномочий по решению вопросов местного значения».
Лев-Толстовский район станет округом с 1 января 2027 года. Но сразу для его жителей ничего не изменится. Переходный период реформы продлится до 31 декабря 2030 года. За это время депутаты райсовета должны принять все нормативные документы, а также провести выборы главы округа.
Сегодня же комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рекомендовал сессии переименовать сразу несколько деревень области. Дело в том, что после муниципальной реформы и упразднения сельсоветов в округах появились населённые пункты с одинаковыми названиями.
Посёлок Красный Октябрь бывшего Пищулинского сельсовета Елецкого района станет посёлком Красный Октябрьский.
Деревня Ивановка бывшего Колосовского сельсовета Елецкого района — деревней Ивановка Колосовская.
Деревня Щерновка бывшего Малобоевского сельсовета Елецкого района — деревней Щубровка.
Деревня Ильинка бывшего Свишенского сельсовета — деревней Ильинка 2-я.
Деревня Жемчужникова бывшего Меньшеколодезского сельсовета Долгоруковского района — деревней Жемчужникова 2-я.
Деревня Ивановка бывшего Кургано-Головинского сельсовета Тербунского района — деревней Слобода Ивановка.
Деревня Алексеевка бывшего Камышевского сельсовета Задонского района — деревней Малая Алексеевка.
Деревня Алексеевка бывшего Ольшанского сельсовета Задонского района — деревней Малая Заря.
Деревня Бехтеевка Ольшанского сельсовета Задонского района — деревней Малая Бехтеевка.
Посёлок Зареченский бывшего Ведновского сельсовета Чаплыгинского района — посёлком Зареченский Второй.
Деревню Майково Новополянского сельсовета Чаплыгинского района — в деревню Майково Вторая.
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