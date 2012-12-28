Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
45 беспилотников сбиты за ночь над Липецкой областью. Несколько упали в Липецке
Происшествия
Мошенники пытались провернуть аферу с новоиспечённым депутатом Госдумы от Липецкой области
Происшествия
Из ноги раненого во время ночного налёта БПЛА липчанина врачи удалили кусок металла
Происшествия
Сегодня в Липецке: право на бензин и как горожане начали подсиживать начальство
Общество
В Липецке приостановят штрафы за парковку на спорных территориях
Общество
Начал вставать и ходить: пострадавшего от атаки БПЛА липчанина перевели из реанимации в кардиохирургию
Происшествия
Две женщины погибли в пожарах: личность одной ещё устанавливается
Происшествия
Липецкая вечЁрка: премия рекрутерам на СВО, повышение коммунального тарифа и поезд Деда Мороза
Общество
В районах Тракторного и МЖК отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Читать все
В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
Происшествия
Абонементы на платные парковки в Липецке могут стать общедоступными
Общество
Павел Путилин вернулся в областной Совет депутатов
Общество
С нового года в Липецкой области не останется районов
Общество
И рыбку съесть, и в пруд не лезть: осетровый агростартап оказался мошенничеством
Происшествия
17-летний подросток привёз с московского концерта грипп
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ немного снизилась, а коронавирусом — подросла
Здоровье
Почётными гражданами Липецкой области могут стать три участника СВО
Общество
В Липецкой области выявлены 22 поддельные купюры
Происшествия
14-летний липчанин по указанию мошенников провёл видеообыск в квартире и нашёл 300 000 рублей
Происшествия
Читать все
Общество
838
сегодня, 13:55
7

С нового года в Липецкой области не останется районов

Последний район — Лев-Толстовский — как и все остальные, станет округом.

Сегодня комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого облсовета рекомендовал сессии принять закон «О территориальной организации местного самоуправления на территории муниципального образования Лев-Толстовский муниципальный район Липецкой области Российской Федерации».

За длинным названием кроется окончание в регионе муниципальной реформы. Напомним, в 2023–2025 годах все районы области, кроме Лев-Толстовского, были преобразованы в муниципальные округа. Лев-Толстовский оставался районом из-за позиции его главы и депутатов местного Совета.

Реформа местного самоуправления в Липецкой области заключается в переходе от двухуровневой системы управления (ранее в каждом районе были городские и сельские поселения со своими администрациями и Советами депутатов) к одноуровневой — с упразднением сельсоветов и администраций поселений. Во время предыдущих преобразований сообщалось, что реформа «позволит консолидировать финансовые ресурсы, что увеличивает возможности органов местного самоуправления по оперативному решению конкретных задач и вопросов, включая возможность участия в реализации мероприятий государственных программ Липецкой области по привлечению субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования. Кроме того, предлагаемое объединение поселений позволит создать единые органы управления, что положительным образом скажется на выполнении полномочий по решению вопросов местного значения».

Лев-Толстовский район станет округом с 1 января 2027 года. Но сразу для его жителей ничего не изменится. Переходный период реформы продлится до 31 декабря 2030 года. За это время депутаты райсовета должны принять все нормативные документы, а также провести выборы главы округа.

Сегодня же комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рекомендовал сессии переименовать сразу несколько деревень области. Дело в том, что после муниципальной реформы и упразднения сельсоветов в округах появились населённые пункты с одинаковыми названиями.

Посёлок Красный Октябрь бывшего Пищулинского сельсовета Елецкого района станет посёлком Красный Октябрьский.

Деревня Ивановка бывшего Колосовского сельсовета Елецкого района — деревней Ивановка Колосовская.

Деревня Щерновка бывшего Малобоевского сельсовета Елецкого района — деревней Щубровка.

Деревня Ильинка бывшего Свишенского сельсовета — деревней Ильинка 2-я.

Деревня Жемчужникова бывшего Меньшеколодезского сельсовета Долгоруковского района — деревней Жемчужникова 2-я.

Деревня Ивановка бывшего Кургано-Головинского сельсовета Тербунского района — деревней Слобода Ивановка.

Деревня Алексеевка бывшего Камышевского сельсовета Задонского района — деревней Малая Алексеевка.

Деревня Алексеевка бывшего Ольшанского сельсовета Задонского района — деревней Малая Заря.

Деревня Бехтеевка Ольшанского сельсовета Задонского района — деревней Малая Бехтеевка.

Посёлок Зареченский бывшего Ведновского сельсовета Чаплыгинского района — посёлком Зареченский Второй.

Деревню Майково Новополянского сельсовета Чаплыгинского района — в деревню Майково Вторая.
муниципальная реформа
облсовет
9
1
2
0
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
6 минут назад
Вот сколько денежков сразу
Ответить
...
10 минут назад
Зачем менять названия деревень? Дайте им "дожить" до конца под прежним названием.
Ответить
Ольга
35 минут назад
О, как это всё меняет в жизни жителей!!
Ответить
Винни Пух
36 минут назад
Горе от ума. Рождаемость так бы поднимали, как оптимизацией занимаются. И так ничего не делали, на уровне глав, а теперь и подавно.
Ответить
Бабушка
сегодня, 14:26
от перемены мест слагаемых сумма не меняется...и кому это понадобилось?
Ответить
Житель
сегодня, 14:25
Во сколько же обошлась эта идея жителям области??? Думаю, компенсируется платными парковками...
Ответить
Лилия
сегодня, 14:23
тогда зачем администрация и депутаты в городе. Достаточно областных и министров
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить