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Липецкая вечЁрка: премия рекрутерам на СВО, повышение коммунального тарифа и поезд Деда Мороза
Общество
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16 минут назад
Липецкая вечЁрка: премия рекрутерам на СВО, повышение коммунального тарифа и поезд Деда Мороза
Сегодня, 27 октября, горсовет ввел муниципальную выплату рекрутерам в размере 1,1 миллиона рублей, а также согласился с тем, что Росводоканал может повысить плату за водоотведение с 1 июля 2027 года на 28,8%, и Липецк в списке городов, где остановится поезд Деда Мороза.
На выплату могут рассчитывать липчане не моложе 18 лет. Вознаграждение не выплачивают военнослужащим, силовикам, сотрудникам МЧС, работникам прокуратуры и чиновникам.
По сравнению с теми регионами страны, где существуют подобные выплаты, липецкая — чуть ли не самая большая. В других регионах рекрутерам платят от 50 до 810 тысяч рублей.
«Что-то я не пойму, это из разряда приведи друга и получишь за это выплату? Мда уж», — удивился Animal planet.
GOROD48 сегодня спросил липчан, как они укрываются во время воздушных атак. Оказалось, некоторые к ним так привыкли, что не обращают внимание.
«В последнее время сигналы ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА многие стали воспринимать как нечто привычное, не требующее особого внимания. Друзья, это не так. Каждый такой сигнал означает реальную угрозу жизни и здоровью. Прошу вас относиться к предупреждениям со всей серьёзностью, не игнорировать их и соблюдать правила безопасности», — попросил жителей области после ракетной атаки на промзону Ельца губернатор Игорь Артамонов.
Кстати, сегодня же горсовет срезал расходы бюджета Липецка почти на 284 миллиона рублей. Председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова сообщила, что мэрия должна избавиться от избыточных финансовых обязательств, максимально сократив дефицит бюджета по требованию правительства области. После такого секвестра дефицит городского бюджета с 300 миллионов рублей уменьшился сразу до 1,2 миллиона! Больше всего уменьшили финансирование департамента ЖКХ.
«В ЖКХ сокращения часто оборачиваются отложенным ремонтом, авариями и более дорогими тратами потом. Это главный риск», — заметил Начальник.
«РВК-Липецк», напротив, стремится увеличить свой бюджет, повысив тариф на водоотведение на 45,9%. Такое предложение энергетики собираются направить губернатору Игорю Артамонову, но предварительно обсудили его с депутатами горсовета.
В компании обосновали повышение тем, что основные фонды ООО «РВК-Липецк» растут как на дрожжах за счёт включения бесхозяйных сетей и коммуникаций микрорайонов-новостроек. При этом концессионер с 2023 года вложил в обновление основных фондов, взятых у муниципалитета в долговременную аренду, 4,9 миллиарда рублей.
Горсовет согласовал Росводоканалу на эту инициативу, но с поправкой, ограничив рост тарифа 28,8%.
Любопытная деталь во время обсуждения инициативы председатель горсовета Евгения Фрай спросила, как липчане могут сэкономить на водоотведении? Главный инженер «РВК-Липецк» Александр Шачнев посоветовал отказаться от мытья посуды под струей крана в пользу посудомоечных машин, которые тратят на это в несколько раз меньше воды.
Ответ про посудомоечные машины зацепил комментаторов GOROD48.
«Александр Шачнев! Купите пожалуйста пенсионерам посудомоечные машины!» — попросил Пенсионер.
«Я тоже хочу пенсию 100 000! К кому обратиться? Обещаю с такой пенсией не бурчать по поводу дорогой коммуналки. Инфляцию не предлагать!», — написала Пенсионерка.
«Мыть посуду, стирать белье и в речке можно, туда же отправлять и естественные надобности, как в старые добрые времена», — считает Козьма Прутков.
«Осталось только ждать налог на воздух», — добавил Сергей.
«Я знаю отличный выход, берете целлофановый пакет, надеваете его на тарелку, обедаете, выбрасываете пакет. Пакеты можно брать в овощном бесплатно. Пользуйтесь!» — решил дойти до абсурда Элиот.
«Если компания взяла сети на 49 лет и обещала вложить 46,5 млрд, то перекладывать дефицит на жителей через резкий рост тарифа — это спорный путь. Обычно такие риски закладываются в бизнес-план. Экономия на воде — это капля в море», — заметил Начальник.
«Такую воду, которую подают РВК, в посудомойку нельзя использовать, надо еще фильтры ставить, иначе машина скоро загнется», — поделился опытом 27 мкрн.
21 декабря в Липецке остановится поезд Дела Мороза. Это будет третий визит сказочного состава в наш город. Перед новогодними праздниками он колесит по всей стране. Во время остановок артисты Вологодской резиденции Деда Мороза — сам Старик, Снегурочка, Снеговик и лесные звери — устраивали новогодние представления. В составе есть вагоны с кукольным театром, сказочной деревней, резиденцией Снежной королевы.
Сегодня ночью вновь ожидаются заморозки, а завтра в Липецке от +13 до +15 градусов. Это близко к рекордным значениям 1911 года, когда в городе было +16. Холоднее всего в Липецке 28 октября было в 1912 году — 15 градусов мороза.
И хорошая новость для водителей. В Липецке приостановят штрафы за парковки на спорных территориях.
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