Липецкая вечЁрка: премия рекрутерам на СВО, повышение коммунального тарифа и поезд Деда Мороза

Сегодня, 27 октября, горсовет ввел муниципальную выплату рекрутерам в размере 1,1 миллиона рублей, а также согласился с тем, что Росводоканал может повысить плату за водоотведение с 1 июля 2027 года на 28,8%, и Липецк в списке городов, где остановится поезд Деда Мороза.