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На сотрудника ИК-6 напал герой криминальных публикаций 2019-го года

9 1883
#убийство #УФСИН
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На сотрудника ИК-6 напал герой криминальных публикаций 2019-го года

Четыре года назад житель Ельца зарезал по просьбе своей 17-летней девушки ее мачеху, и чуть не убил отца.

Пресс-служба областного управления следственного комитета раскрыла подробности нападения на начальника отряда отдела по воспитательной работе липецкой исправительной колонии №6. Напомним, офицер умер в больнице от ножевого ранения, которое ему нанес один из осужденных. 

«По данным следствия, днем 28 июня 26-летний осужденный, при выдворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка, нанес два удара острым металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Сотрудник колонии был госпитализирован в медицинское учреждение, где несмотря на оказанную квалифицированную помощь скончался», — рассказали в пресс-службе.

По факту произошедшего Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждены два уголовных дела: по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 3 ст. 321  УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества). 

— Вину осужденный  признал, подтвердив показания при их проверке следователем регионального СКР на месте происшествия, — сообщает следствие.

Напавший на офицера 26-летний житель Ельца Евгений Комов  четыре года назад уже был героем криминальной хроники. 28 октября 2019 года он по просьбе своей 17-летней подруги убил ее мачеху и попытался убить отца. Евгений Комов пробрался в дом семьи, спрятался в туалете, а потом убил мачеху девушки несколькими ударами ножа. Затем девушка выманила отца на порог дома, где парень нанес ему удары ножом в спину. 


Тогда суд назначил Комову 14 лет строгого режима за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство. Его девушка получила семь лет лишения свободы.


Фото VK.



9 1883
#убийство #УФСИН
2

Комментарии (9)

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Либерман

6 минут назад
Николай, да, по всему видать парень с огоньком. Хотел написать с приветом ну да ладно ...
ответить

с. Плеханово

10 минут назад
Ждем его к нам! По глазам вижу, наш пациент!
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гость

12 минут назад
Олег, теперь наверно не выйдет
ответить

Марс

14 минут назад
Ну дальше по схеме контракт с военными и на передавую искупать грехи
ответить

Критик

24 минуты назад
ПЖ....и только пж.
ответить

липецк1

26 минут назад
3 года назад расстрел нужно делать ...это же видно ....он больной
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Жуть

33 минуты назад
Такие ни где не нужны, только в аду его место
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Олег

36 минут назад
А ведь он выйдет, без тормозов и средств к существованию.
ответить

Николай

38 минут назад
Такие в ЧВК нужны
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
29
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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