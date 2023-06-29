На сотрудника ИК-6 напал герой криминальных публикаций 2019-го года

Четыре года назад житель Ельца зарезал по просьбе своей 17-летней девушки ее мачеху, и чуть не убил отца.





«По данным следствия, днем 28 июня 26-летний осужденный, при выдворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка, нанес два удара острым металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Сотрудник колонии был госпитализирован в медицинское учреждение, где несмотря на оказанную квалифицированную помощь скончался», — рассказали в пресс-службе.



По факту произошедшего Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждены два уголовных дела: по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).



— Вину осужденный признал, подтвердив показания при их проверке следователем регионального СКР на месте происшествия, — сообщает следствие.



Напавший на офицера 26-летний житель Ельца Евгений Комов



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Тогда суд назначил Комову 14 лет строгого режима за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство. Его девушка Пресс-служба областного управления следственного комитета раскрыла подробности нападения на начальника отряда отдела по воспитательной работе липецкой исправительной колонии №6. Напомним, офицер умер в больнице от ножевого ранения , которое ему нанес один из осужденных.«По данным следствия, днем 28 июня 26-летний осужденный, при выдворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка, нанес два удара острым металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Сотрудник колонии был госпитализирован в медицинское учреждение, где несмотря на оказанную квалифицированную помощь скончался», — рассказали в пресс-службе.По факту произошедшего Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждены два уголовных дела: по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).— Вину осужденный признал, подтвердив показания при их проверке следователем регионального СКР на месте происшествия, — сообщает следствие.Напавший на офицера 26-летний житель Ельца Евгений Комов четыре года назад уже был героем криминальной хроники . 28 октября 2019 года он по просьбе своей 17-летней подруги убил ее мачеху и попытался убить отца. Евгений Комов пробрался в дом семьи, спрятался в туалете, а потом убил мачеху девушки несколькими ударами ножа. Затем девушка выманила отца на порог дома, где парень нанес ему удары ножом в спину.Тогда суд назначил Комову 14 лет строгого режима за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство. Его девушка получила семь лет лишения свободы

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