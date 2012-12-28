В Липецкой области выявлены 22 поддельные купюры

В том числе восемь пятитысячных.

С января по сентябрь в банковском секторе Липецкой области выявлены 22 поддельные банкноты, что в полтора раза меньше, чем за девять месяцев прошлого года.«Выявлено восемь поддельных пятитысячных банкнот. За девять месяцев прошлого года из оборота изъята 21 такая купюра. Кроме того, с начала этого года обнаружены 11 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, две двухтысячные и одна сторублёвуя», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Липчанам напоминают, как себя обезопасить: проверять банкноту следует минимум по трем защитным признакам – на просвет, на ощупь и при наклоне купюры. Подробную информацию о защитных признаках можно найти на сайте Банка России и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».