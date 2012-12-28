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Происшествия
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сегодня, 14:04
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В Липецкой области выявлены 22 поддельные купюры
В том числе восемь пятитысячных.
«Выявлено восемь поддельных пятитысячных банкнот. За девять месяцев прошлого года из оборота изъята 21 такая купюра. Кроме того, с начала этого года обнаружены 11 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, две двухтысячные и одна сторублёвуя», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.
Липчанам напоминают, как себя обезопасить: проверять банкноту следует минимум по трем защитным признакам – на просвет, на ощупь и при наклоне купюры. Подробную информацию о защитных признаках можно найти на сайте Банка России и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».
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