В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой

Несовершеннолетние также оставили оскорбительную надпись на потолке недавно отремонтированного подземного перехода. Мэр Липецка пообещал, что подростков обязательно привлекут к ответственности, а родителей попросил поговорить с детьми.

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Глава Липецка Михаил Щербаков сообщил, что в недавно отремонтированном переходе на площади Металлургов подростки устроили акт вандализма — повредили камеру наблюдения и оставили оскорбительную надпись на потолке.«Заявление в полицию обязательно подадим. Рассчитываем, что личности участников установят и их действиям дадут правовую оценку. Обращаюсь к родителям: поговорите с детьми. Нужно объяснять, что уважение к окружающим и чужому труду — это не формальность. За подобные поступки придётся отвечать. На такое закрывать глаза не будем», — написал мэр в соцсетях.В этом переходе не так давно похулиганили несовершеннолетние парень и девушка — разворачивали камеру наблюдения. После публикации видео они сами позвонили в мэрию и принесли извинения.«После предыдущего случая рассчитывал, что произошедшее станет уроком. Но вместо выводов — новые повреждения. Такое поведение выходит за любые рамки. Это уже не шалость, а сознательная порча общественного имущества», — добавил Михаил Щербаков.На днях досталось и переходу на площади Плеханова: его свежеокрашенные стены тут же испортили надписями.