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В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
Происшествия
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10 минут назад
В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
Несовершеннолетние также оставили оскорбительную надпись на потолке недавно отремонтированного подземного перехода. Мэр Липецка пообещал, что подростков обязательно привлекут к ответственности, а родителей попросил поговорить с детьми.
«Заявление в полицию обязательно подадим. Рассчитываем, что личности участников установят и их действиям дадут правовую оценку. Обращаюсь к родителям: поговорите с детьми. Нужно объяснять, что уважение к окружающим и чужому труду — это не формальность. За подобные поступки придётся отвечать. На такое закрывать глаза не будем», — написал мэр в соцсетях.
В этом переходе не так давно похулиганили несовершеннолетние парень и девушка — разворачивали камеру наблюдения. После публикации видео они сами позвонили в мэрию и принесли извинения.
«После предыдущего случая рассчитывал, что произошедшее станет уроком. Но вместо выводов — новые повреждения. Такое поведение выходит за любые рамки. Это уже не шалость, а сознательная порча общественного имущества», — добавил Михаил Щербаков.
На днях досталось и переходу на площади Плеханова: его свежеокрашенные стены тут же испортили надписями.
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