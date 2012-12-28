Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
45 беспилотников сбиты за ночь над Липецкой областью. Несколько упали в Липецке
Происшествия
«РВК-Липецк» повысит тарифы на водоотведение для горожан на 28,8%
Общество
Мошенники пытались провернуть аферу с новоиспечённым депутатом Госдумы от Липецкой области
Происшествия
Из ноги раненого во время ночного налёта БПЛА липчанина врачи удалили кусок металла
Происшествия
Мэрия Липецка срезала расходы муниципального бюджета сразу на 283,8 миллиона рублей
Общество
Сегодня в Липецке: право на бензин и как горожане начали подсиживать начальство
Общество
В Липецке приостановят штрафы за парковку на спорных территориях
Общество
Начал вставать и ходить: пострадавшего от атаки БПЛА липчанина перевели из реанимации в кардиохирургию
Происшествия
Две женщины погибли в пожарах: личность одной ещё устанавливается
Происшествия
Липецкая вечЁрка: премия рекрутерам на СВО, повышение коммунального тарифа и поезд Деда Мороза
Общество
Читать все
«Даже если вы закрасите стену, вы не отберёте у нас голос»
Общество
И рыбку съесть, и в пруд не лезть: осетровый агростартап оказался мошенничеством
Происшествия
Рекламное SMS от ВТБ c предложением кешбэка разбирали в суде
Общество
Кражу из машины на улице Белянского записала камера наблюдения
Происшествия
Данковчанина будут судить по обвинению в мошенничестве с муниципальным контрактом
Происшествия
Администратор иностранного канала задержан сотрудниками ФСБ в Липецкой области
Происшествия
С нового года в Липецкой области не останется районов
Общество
В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
Происшествия
17-летний подросток привёз с московского концерта грипп
Здоровье
Установлена личность второй погибшей в пожарах женщины
Происшествия
Читать все
Происшествия
120
10 минут назад

В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой

Несовершеннолетние также оставили оскорбительную надпись на потолке недавно отремонтированного подземного перехода. Мэр Липецка пообещал, что подростков обязательно привлекут к ответственности, а родителей попросил поговорить с детьми.

Глава Липецка Михаил Щербаков сообщил, что в недавно отремонтированном переходе на площади Металлургов подростки устроили акт вандализма — повредили камеру наблюдения и оставили оскорбительную надпись на потолке.

«Заявление в полицию обязательно подадим. Рассчитываем, что личности участников установят и их действиям дадут правовую оценку. Обращаюсь к родителям: поговорите с детьми. Нужно объяснять, что уважение к окружающим и чужому труду — это не формальность. За подобные поступки придётся отвечать. На такое закрывать глаза не будем», — написал мэр в соцсетях.

В этом переходе не так давно похулиганили несовершеннолетние парень и девушка — разворачивали камеру наблюдения. После публикации видео они сами позвонили в мэрию и принесли извинения.

«После предыдущего случая рассчитывал, что произошедшее станет уроком. Но вместо выводов — новые повреждения. Такое поведение выходит за любые рамки. Это уже не шалость, а сознательная порча общественного имущества», — добавил Михаил Щербаков.

На днях досталось и переходу на площади Плеханова: его свежеокрашенные стены тут же испортили надписями.
вандализм
0
0
1
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить