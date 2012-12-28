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Происшествия
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сегодня, 12:52
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И рыбку съесть, и в пруд не лезть: осетровый агростартап оказался мошенничеством
В суд направлено уголовное дело о мошенничестве на три миллиона рублей. Бюджетные деньги были выделены на создание осетрового хозяйства.
По данным следствия, с помощью жены-индивидуального предпринимателя грязинец получил из областного бюджета грант «Агростартап» на три миллиона рублей. Деньги предназначались для создания фермерского хозяйства по выращиванию осетровых рыб.
Как сообщает областная прокуратура, деньги поступили на счёт жены бизнесмена, а затем по фиктивным договорам перечислены на счета его компании. Позже выяснилось, что осетровое хозяйство так и не создано.
Дело расследовала полиция. Грязинцу грозит до десяти лет лишения свободы.
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