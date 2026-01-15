Сегодня в Липецке: право на бензин и как горожане начали подсиживать начальство

Всё самое главное про наступившую среду – от погоды до йоги.

Третий день подряд в Липецке одинаковая погода: от +13 до +15 градусов, переменная облачность и без осадков.









– пр–т 60 лет СССР, 24, 28, 30, 24.









– пл. Театральная, 1.









Липчане имеют право на бензин!





Следить за ситуацией с топливом всё-таки надо. Если вы едете в сельскую местность, то поможет Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , которая переда 1т данные из о ситуации на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».













По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot





Юбилей пианистки

В 19:00 в Липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса, 2) пройдёт концерт «Музыкальная персона: Татьяна Золотых» (12+).













Фишка концерта: зрители будут находиться вместе с артистами на одной сцене. Прозвучат произведения К. Дебюсси, П. Итурральде, А. Шнитке, Л. Десятникова, В. Успенского и других.

В 12:00 в Детской краеведческой лаборатории им. Трунова (ул. Плеханова, 36) пройдёт занятие «Загадки Галичьей горы» (6+).









Фото vk.ru/galichiagora

В 15:00 в детской библиотеке «Эрудит» (ул. 9-й микрорайон, 18, кв. 47) состоится мастер-класс по выжиганию (6+).









В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М.И. Неделина, 31а) начнётся практикум «Путешествуй с английским» (12+).









В 13:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится урок по навыкам обращения с фотоаппаратом (12+).









В 17:30 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится практическое занятие по йоге (12+).





Начнут с медитации, продолжат точеной росписью мандалы – сакрального геометрического узора. Завершат живым пламенем свечей, ароматом благовоний и расслабляющими звуками.













Мандала. Фото vk.ru/cgb_liplib48

О директорской должности мечтают 27% мужчин и 15% женщин.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:– ул. Водопьянова, 21, 21а, 21б, 21б стр. 1, 21в, 23, 23а, 23б, 25а, 25 лит «а», 29, 29а, 31, 31а, 33;– ул. Волгоградская, 8 ,8а, 10, 11,12 ,14;– ул. Героя России Э. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;– ул. Ильича, 15;– ул. Катукова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43;– ул. Краснознаменная, 4, 15, 17, 21;– ул. Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17;– ул. Молодежная, 4, 8, 10;– ул. Москаленко, 1;– ул. Петра Смородина, 1а, 1б, 2, 4а, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 24а, 26;– ул. С. Л. Шуминского, 1, 1/1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 15, 16, 17, 19;– ул. Стаханова, 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 13, 15, 17, 17/1, 18а,19, 20, 20а, 21, 22а, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а,36, 38, 38б, 40, 42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52;– ул. Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Академика Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, Воронежской 2–й, Дачной, Декабристов, Гвардейской, Красина, Песчаной, Профсоюзной, Седова, Студенческой, Тургенева.С 9:00 до 17:00 обесточат:– ул. В. Скороходова, 1а, 2, 2а;– ул. Д. Писарева, 22;– ул. Л. Толстого, 1;– ул. М.И. Неделина, 1а, 1в;– ул. Советская, 4;– ул. Фрунзе, 43;– ул. Центральная (Дачный), 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21;– пл. Революции;«Яндекс–карты» подскажут где столпились автомобили и проезд затруднён. Если позволяет Интернет, лучше им пользоваться.Творческая встреча с музыкантом и концертмейстером Татьяной «Золотых» в формате «У рояля» по случаю юбилея. С первым юбилеем пианистку придут поздравить ее коллеги по ансамблю L’s-trio Татьяна Левитина (скрипка) и Игорь Левитин (кларнет), а также Сухраб Георгиев (саксофон), Ариана Мохаммад (флейта), Наталья Теслина (сопрано), Михаил Вербицкий (тенор), Андрей Карпий (фортепиано), Александр Ролдугин (баян), Михаил Левитин (скрипка) и Мария Левитина (скрипка).Юные исследователи узнают, откуда пошло такое название, как появился заповедник, какая птица самая быстрая, кто живёт в питомнике, а также услышат о растениях, легендах и кладах.Нехитрая техника создания шедевров своими руками, весьма популярная в своё время среди советских пионеров, у которых одним из самых популярных был вопрос: «А ты выжигать умеешь?». Искоса смотрели на тех, кто не умел, хотя такие были редкостью.Программа изучения иностранного языка содержит разделы: «Прибытие и отъезд», «В городе», «В отеле», «Шопинг», «Питание вне дома», «Услуги», «Транспорт» и другие. В каждом из разделов участники отработают речевые умения и навыки в диалогах, а также разыграют тематические ситуации, чтобы лучше воспринимать на слух английскую речь.Казалось бы, нехитрое дело! Но без знания основ можно долго тыкаться в настройки, крутить колёсики и надеяться, что вот-вот всё получится. На лекции участники разберут, как вообще пользоваться фотоаппаратом: что за что отвечает, как устроена камера и на какие параметры стоит обращать внимание.21% липчан в опросе SuperJob заявили, что хотели бы стать директорами компаний, в которых работают. 67% такой цели не имеют, 12% затруднились с ответомПо данным Контур.Фокуса, мужчины преобладают и среди действующих руководителей – 51%. Женщин-начальниц – 31,9%. Среди индивидуальных предпринимателей гендерный разрыв меньше: 58,5% мужчин и 41,5% женщин.