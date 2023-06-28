Общество
сегодня, 14:18
Комсомольский пруд на выделенные 30 миллионов рублей очистят в следующем году
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Пока же строители пытаются закончить ремонт пространства у пруда к Дню города.
Вчера сессия Липецкого горсовета одобрила выделение 30 миллионов рублей на экологическую реабилитацию Комсомольского пруда.
GOROD48 выяснил, что сделают на эти деньги.
Во-первых со дна пруда выгребут весь ил, скопившийся за 15 лет со времени последней очистки в 2008 году, — тогда подрядчик мэрии, ЗАО «Липецкметаллургстрой», снял трехметровый слой грязи! Но это еще не все. Ранее городская администрация выделила на ремонт чаши и стенок пруда 25 миллионов — его техническое состояние оказалось хуже, чем предполагалось, и майские затраты в 1,7 млн рублей на ремонт подпорной стенки проблему надежности чаши не решили.
— На очистку пруда уже есть проект и смета. Нам осталось разработать такие документы на ремонт подпорных стенок и чаши пруда. Когда мы будем иметь весь пакет документов, проведем торги в поисках подрядчика. Запустим сразу же два аукциона — по контрактам на ремонт и на экологическую реабилитацию пруда со сроком исполнения во второй половине следующего года, — рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Не стоит критиковать городскую администрацию со сроками. Дело в том, что пруды лучше всего чистить зимой, в морозы, как это делали в 2008 году, когда экскаваторы выкапывали со дна Комсомольского пруда смерзшийся ил. Но и тогда случился казус: в болоте почти утонул бульдозер. Чтобы его вытянуть потребовалась целая спецоперация с применением тяжелой техники.
Сейчас ООО «Фасад Комплект» в спешке заканчивает монтаж бетонных стен вокруг зеленых зон Комсомольского пруда. Компании, выигравшей муниципальный контракт на эти работы с последующей облицовкой стен керамогранитом, нужно успеть закончить дело к 10 июля, чтобы явить липчанам к Дню города обновленный вид общественного пространства у Комсомольского пруда (гарантия на работы – 2 года).
Компания «Фасад Комплект», по сути, исправляет чужой брак — печально известной фирмы «Доминант», которая при прежнем мэре Липецка Сергее Иванове в 2018 году занималась благоустройством прогулочной зоны вокруг Комсомольского пруда за 61 млн рублей. Итоги работы «Доминанта» начали разваливаться уже в феврале 2019-го. А после ревизоры Счетной палаты Липецка взялись за голову, перечисляя недоделки строителей! На протяжении нескольких лет между городским управлением строительства и ООО «Доминант» шли тяжбы из-за некачественно выполненных работ, в результате которых компанию обязали вернуть в городской бюджет 14,2 миллиона рублей за благоустройство и 4,5 миллиона рублей за озеленение, но этих денег казна до сих пор не увидела.
P.S. Комсомольский пруд — искусственный водоем. Был создан при постройке плотины через реку Липовку для нужд железоделательных заводов, которые по указу императора Петра I начали возводиться в 1703 году. Первоначально назывался прудом Верхнего железного завода или Верхним прудом.
Первые попытки облагородить его относятся к концу XVIII века, когда Липецк получил известность как курорта с целебными минеральной водой и грязью. Тем не менее вплоть до начала XX века местное население использовало водоем для хозяйственных целей – в нем стирали, купали лошадей. По распоряжению городского головы Митрофана Клюева, в 1911 году рабочие приступили к разбору плотины. Тогда же была выложена каменная обводка не только самого пруда, но и канавы до улицы Первомайской, откуда по старому рукаву реки Липовка излишек воды из него попадал в реку Воронеж.
Современное название пруд получил после образования Липецкой области.
GOROD48 выяснил, что сделают на эти деньги.
Во-первых со дна пруда выгребут весь ил, скопившийся за 15 лет со времени последней очистки в 2008 году, — тогда подрядчик мэрии, ЗАО «Липецкметаллургстрой», снял трехметровый слой грязи! Но это еще не все. Ранее городская администрация выделила на ремонт чаши и стенок пруда 25 миллионов — его техническое состояние оказалось хуже, чем предполагалось, и майские затраты в 1,7 млн рублей на ремонт подпорной стенки проблему надежности чаши не решили.
— На очистку пруда уже есть проект и смета. Нам осталось разработать такие документы на ремонт подпорных стенок и чаши пруда. Когда мы будем иметь весь пакет документов, проведем торги в поисках подрядчика. Запустим сразу же два аукциона — по контрактам на ремонт и на экологическую реабилитацию пруда со сроком исполнения во второй половине следующего года, — рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Не стоит критиковать городскую администрацию со сроками. Дело в том, что пруды лучше всего чистить зимой, в морозы, как это делали в 2008 году, когда экскаваторы выкапывали со дна Комсомольского пруда смерзшийся ил. Но и тогда случился казус: в болоте почти утонул бульдозер. Чтобы его вытянуть потребовалась целая спецоперация с применением тяжелой техники.
Сейчас ООО «Фасад Комплект» в спешке заканчивает монтаж бетонных стен вокруг зеленых зон Комсомольского пруда. Компании, выигравшей муниципальный контракт на эти работы с последующей облицовкой стен керамогранитом, нужно успеть закончить дело к 10 июля, чтобы явить липчанам к Дню города обновленный вид общественного пространства у Комсомольского пруда (гарантия на работы – 2 года).
Компания «Фасад Комплект», по сути, исправляет чужой брак — печально известной фирмы «Доминант», которая при прежнем мэре Липецка Сергее Иванове в 2018 году занималась благоустройством прогулочной зоны вокруг Комсомольского пруда за 61 млн рублей. Итоги работы «Доминанта» начали разваливаться уже в феврале 2019-го. А после ревизоры Счетной палаты Липецка взялись за голову, перечисляя недоделки строителей! На протяжении нескольких лет между городским управлением строительства и ООО «Доминант» шли тяжбы из-за некачественно выполненных работ, в результате которых компанию обязали вернуть в городской бюджет 14,2 миллиона рублей за благоустройство и 4,5 миллиона рублей за озеленение, но этих денег казна до сих пор не увидела.
P.S. Комсомольский пруд — искусственный водоем. Был создан при постройке плотины через реку Липовку для нужд железоделательных заводов, которые по указу императора Петра I начали возводиться в 1703 году. Первоначально назывался прудом Верхнего железного завода или Верхним прудом.
Первые попытки облагородить его относятся к концу XVIII века, когда Липецк получил известность как курорта с целебными минеральной водой и грязью. Тем не менее вплоть до начала XX века местное население использовало водоем для хозяйственных целей – в нем стирали, купали лошадей. По распоряжению городского головы Митрофана Клюева, в 1911 году рабочие приступили к разбору плотины. Тогда же была выложена каменная обводка не только самого пруда, но и канавы до улицы Первомайской, откуда по старому рукаву реки Липовка излишек воды из него попадал в реку Воронеж.
Современное название пруд получил после образования Липецкой области.
10 296
смотритель зоопарка
Местная
Хтьфу
статистика
Васёк
Animal planet
?
Ваши ставки, господа !
Паниковский
ваха