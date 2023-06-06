Общество
сегодня, 14:31
Фонтаны Комсомольского пруда планируют запустить до конца следующей недели
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Пока пруд наполняют водой.
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Со вчерашнего вечера Комсомольский пруд наполняли водой, которую спустили для ремонта подпорной стенки. Подрядчик мэрии закончил ремонт стоимостью 1,76 миллиона рублей досрочно. Зимой в чаше пруда обнаружили течь, теперь же подрядчик укрепил стены железобетонной стяжкой и выполнил гидроизоляцию.
Как уточнили в пресс-службе мэрии Липецка, фонтаны в Комсомольском пруду запустят после его полного заполнения. Пробный запуск планируется провести до конца следующей недели.
И это еще не все. Рядом с прудом рабочие отбивают бетонное ограждение клумб. На днях заключен контракт на благоустройство многострадального общественного пространства у пруда.
— По контракту будет заменен разрушенный штукатурный слой подпорных стен клумб, и произведена облицовка стен керамогранитными плитами, демонтаж и восстановление бетонных подпорных стен со степенью разрушения более 30%, — уточнили в пресс-службе мэрии.
Стоимость контракта составила 4 575 000. Работа должна завершится к Дню города.
История с благоустройством пространства Комсомольского пруда тянется с 2018 года. Фирма «Доминант» за 61 миллион рублей обязана была привести в порядок территорию, но только испортила одно из любимых мест отдыха горожан. Мэрия отсудила у бизнесменов 18,7 миллиона рублей за некачественное благоустройство и 4,5 миллиона рублей за озеленение.
Как уточнили в пресс-службе мэрии Липецка, фонтаны в Комсомольском пруду запустят после его полного заполнения. Пробный запуск планируется провести до конца следующей недели.
И это еще не все. Рядом с прудом рабочие отбивают бетонное ограждение клумб. На днях заключен контракт на благоустройство многострадального общественного пространства у пруда.
— По контракту будет заменен разрушенный штукатурный слой подпорных стен клумб, и произведена облицовка стен керамогранитными плитами, демонтаж и восстановление бетонных подпорных стен со степенью разрушения более 30%, — уточнили в пресс-службе мэрии.
Стоимость контракта составила 4 575 000. Работа должна завершится к Дню города.
История с благоустройством пространства Комсомольского пруда тянется с 2018 года. Фирма «Доминант» за 61 миллион рублей обязана была привести в порядок территорию, но только испортила одно из любимых мест отдыха горожан. Мэрия отсудила у бизнесменов 18,7 миллиона рублей за некачественное благоустройство и 4,5 миллиона рублей за озеленение.
8 314
Даже интересно.
Коммунист
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Игорь
Альберт
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