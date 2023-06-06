Общество

сегодня, 14:31

Фонтаны Комсомольского пруда планируют запустить до конца следующей недели

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#фонтаны #Комсомольский пруд
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Пока пруд наполняют водой.

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Со вчерашнего вечера Комсомольский пруд наполняли водой, которую спустили для ремонта подпорной стенки. Подрядчик мэрии закончил ремонт стоимостью 1,76 миллиона рублей досрочно. Зимой в чаше пруда обнаружили течь, теперь же подрядчик укрепил стены железобетонной стяжкой и выполнил гидроизоляцию.




Как уточнили в пресс-службе мэрии Липецка, фонтаны в Комсомольском пруду запустят после его полного заполнения. Пробный запуск планируется провести до конца следующей недели.

И это еще не все. Рядом с прудом рабочие отбивают бетонное ограждение клумб. На днях заключен контракт на благоустройство многострадального общественного пространства у пруда.







— По контракту будет заменен разрушенный штукатурный слой подпорных стен клумб, и произведена облицовка стен керамогранитными плитами, демонтаж и восстановление бетонных подпорных стен со степенью разрушения более 30%, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Стоимость контракта составила 4 575 000. Работа должна завершится к Дню города.





История с благоустройством пространства Комсомольского пруда тянется с 2018 года. Фирма «Доминант» за 61 миллион рублей обязана была привести в порядок территорию, но только испортила одно из любимых мест отдыха горожан. Мэрия отсудила у бизнесменов 18,7 миллиона рублей за некачественное благоустройство и 4,5 миллиона рублей за озеленение.
8 314
#фонтаны #Комсомольский пруд
3

Комментарии (8)

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Даже интересно.

14 минут назад
А какую воду используют для заполнение пруда?
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Коммунист

25 минут назад
Кому предоставят почетное право запуска фонтанов в этом году? Право первой струи, так сказать?))))
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60+

27 минут назад
Главное чтобы к 2 августа успели заполнить пруд !
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Koммунист

29 минут назад
Альберт, это в мире, а у нас свой особенный путь развития
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Игорь

45 минут назад
Все в доляхе
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Альберт

57 минут назад
Во всем мире фонтаны уже давно работают!
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Мужик с Липецка

сегодня, 15:01
В данный период времени запустить фонтаны - это наиважнейшая задача...
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Гость

сегодня, 14:57
а кто нибудь проверил их работу? вчера около 18часов проходили мимо стены пруда были разбиты....
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