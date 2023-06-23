Происшествия

41 минуту назад

Поножовщина в Ельце: обвиняемый в убийстве через окно арестован

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#поножовщина #конфликт #труп
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Поножовщина в Ельце: обвиняемый в убийстве через окно арестован

Спустя три дня после освобождения из мест лишения свободы 24-летней житель Ельца через окно дома своей знакомой поссорился с мужчиной.

Елецкий городской суд арестовал на срок предварительного следствия 24-летнего жителя Ельца, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, по версии следствия, 17 июня этого года нетрезвый ельчанин, находясь дома у своей знакомой на улице Линейной, через открытое окно поссорился с находящимся на улице ранее незнакомым ему 31-летним мужчиной и прямо через окно нанес ему множественные удары ножом в грудную клетку, от которых тот скончался на месте.

По горячим следам подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение. Вину мужчина сначала признал, а потом отказался от своих слов. Но у происшествия были очевидцы. 

Обвиняемый всего за три дня до происшествия — 14 июня освободился из мест лишение свободы, где отбывал наказание за хищение.

По данным следствия, конфликт произошёл из-за нелестных высказываний потерпевшего в адрес хозяйки дома.  По информации GOROD48, в этом доме часто собирались сомнительные личности для совместного распития спиртного. 

Елецким городским судом 24-летнему ельчанину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия по уголовному делу.
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#поножовщина #конфликт #труп
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