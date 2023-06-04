Происшествия

23 минуты назад

Столкновение «Опеля» с автомобилем скорой помощи: запись камеры наблюдения

2 847
#ДТП #скорая помощь

Авария, в которой погибла 46-летняя фельдшер скорой помощи, произошла в 07.33.

Столкновение на площади Франценюка, в результате которого погибла 46-летняя фельдшер скорой помощи, записала камера наблюдения. Запись подтверждает предварительные выводы автоинспекторов: «Опель» выезжает на площадь Франценюка с улицы Парковой и врезается в двигающуюся на «красный» со спецсигналами машину скорой помощи. От удара «скорая» переворачивается, а «Опель» ударяется в ограждение дороги.

Как сообщал GOROD48, среди пострадавших в аварии двое 14-летних детей - пассажиры «Опеля», 38-летний водитель легкового автомобиля и 22-летний фельдшер «скорой».


2 847
#ДТП #скорая помощь

Комментарии (2)

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кит

2 минуты назад
В городе скорость -60 км.в час ! У Опеля под сотку ! Придавил газу чтобы успеть
ответить

Ох

7 минут назад
Жесть...
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