Происшествия
23 минуты назад
Столкновение «Опеля» с автомобилем скорой помощи: запись камеры наблюдения
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Авария, в которой погибла 46-летняя фельдшер скорой помощи, произошла в 07.33.
Столкновение на площади Франценюка, в результате которого погибла 46-летняя фельдшер скорой помощи, записала камера наблюдения. Запись подтверждает предварительные выводы автоинспекторов: «Опель» выезжает на площадь Франценюка с улицы Парковой и врезается в двигающуюся на «красный» со спецсигналами машину скорой помощи. От удара «скорая» переворачивается, а «Опель» ударяется в ограждение дороги.
Как сообщал GOROD48, среди пострадавших в аварии двое 14-летних детей - пассажиры «Опеля», 38-летний водитель легкового автомобиля и 22-летний фельдшер «скорой».
Как сообщал GOROD48, среди пострадавших в аварии двое 14-летних детей - пассажиры «Опеля», 38-летний водитель легкового автомобиля и 22-летний фельдшер «скорой».
2 847
кит
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