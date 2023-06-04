Происшествия

сегодня, 09:07

В столкновении «Опеля» и «скорой» погибла фельдшер и пострадали двое детей

12 2925
#ДТП #скорая помощь
5

Стали известны подробности ДТП на площади Франценюка в Липецке.

В столкновении легкового автомобиля «Опель» и кареты скорой помощи погибла 46-летняя фельдшер. Пострадали 38-летний водитель «Опеля», двое 14-летних подростков — пассажиров легкового автомобиля, и 22-летний фельдшер. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

—  По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустил столкновение со «скорой», двигавшейся на запрещающий сигнал светофора с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, предоставляющими право преимущественного проезда, — рассказали в полиции.

На месте аварии еще работают автоинспекторы, они устанавливают точные обстоятельства аварии.

Карета скорой помощи и автомобиль «Опель» столкнулись сегодня утром на площади Франценюка. После столкновения «скорая», которая двигалась со стороны площади Мира, перевернулась, а «Опель» врезался в забор. 


12 2925
#ДТП #скорая помощь
5

Комментарии (12)

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Ната

5 минут назад
Правила надо соблюдать,если едет скорая,сигналит,значит пропусти.Погибла женщина,которая ехала кому-то жизнь спасать!А может и вашему родственнику!А вы пишете всякую чушь.Соболезную родственникам погибшей.
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Лиза

6 минут назад
Житель, значит, ехали на экстренеый вызов к больному. Тут дорогА каджая минута. Они двигались с маячками и сиреной, все должны уступать им дорогу. Без повода они сирен не включают.
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Твой рассудок

11 минут назад
Житель, вы прежде чем такое писать или говорить, сядьте в карету скорой и побудьте в роли водителя данной кареты, который едет на экстренный вызов…
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липецк

13 минут назад
эта с какой скоростью ехал опель если скорую завалил и забор протаранил наверное думал проскочу
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Житель

16 минут назад
На скорой по поводу и без повода включают свою ужасающую сирену и прут как танки, надо быть осторожнее, и ехать напролом только при необходимости. От этой сирены можно инфаркт заработать.
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Анна

16 минут назад
Эти скорые переворачиваются при малейшем столкновении таких видео в интернете масса
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Гость

19 минут назад
Боже, соболезнования родственникам погибшей
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Алена

25 минут назад
И колокола почти сразу зазвучали в ближайшем храме, а жутко стало.
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Гость

26 минут назад
Соболезнования , а этих посадить навечно
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Михаил

27 минут назад
Ехал около трещюх недель в сторону Ельца, на встречу неслась скорая с маячком, я ему уступил, а за мной длинномер ушел на обочину, бог судья водителю скорой! Как щдесь водитель скорой продолдал движение, не убедившись, что ему уступают!???
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