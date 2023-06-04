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сегодня, 09:07
В столкновении «Опеля» и «скорой» погибла фельдшер и пострадали двое детей
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Стали известны подробности ДТП на площади Франценюка в Липецке.
В столкновении легкового автомобиля «Опель» и кареты скорой помощи погибла 46-летняя фельдшер. Пострадали 38-летний водитель «Опеля», двое 14-летних подростков — пассажиров легкового автомобиля, и 22-летний фельдшер. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустил столкновение со «скорой», двигавшейся на запрещающий сигнал светофора с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, предоставляющими право преимущественного проезда, — рассказали в полиции.
На месте аварии еще работают автоинспекторы, они устанавливают точные обстоятельства аварии.
Карета скорой помощи и автомобиль «Опель» столкнулись сегодня утром на площади Франценюка. После столкновения «скорая», которая двигалась со стороны площади Мира, перевернулась, а «Опель» врезался в забор.
— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустил столкновение со «скорой», двигавшейся на запрещающий сигнал светофора с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, предоставляющими право преимущественного проезда, — рассказали в полиции.
На месте аварии еще работают автоинспекторы, они устанавливают точные обстоятельства аварии.
Карета скорой помощи и автомобиль «Опель» столкнулись сегодня утром на площади Франценюка. После столкновения «скорая», которая двигалась со стороны площади Мира, перевернулась, а «Опель» врезался в забор.
12 2925
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