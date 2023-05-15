У «Металлурга» опять порвалось, где тонко – шансов догнать команду Владивостока не было

«Сталевары» проиграли по всем статьям.

«Металлург» ничего не смог противопоставить на выезде «Динамо-Владивосток». Наша команда проиграла по всем статистическим показателям (6 ударов по воротам против 16 у соперника, владение мячом только 33% и т.д.), а самое главное – по счёту: динамовцы оказались сильнее – 3:1.

Единственное утешение – липчанам не пришлось лететь за тысячи километров на Дальний Восток. На стадионе «Динамо» во Владивостоке сейчас меняют травяное поле на искусственное, работы завершат только к июню, из-за чего местная команда все домашние встречи проводит в подмосковном Долгопрудном. На том самом стадионе «Салют», где 5 мая команда Сергея Первушина добылаволевую победу над долгопрудненским «Космосом» - 2:1.

Правда, сегодня у нас был более грозный соперник, чем в прошлом матче Динамовцы хоть и подошли к матчу на 9-м месте в плотной турнирной таблице, но демонстрируют очень приличную игру. А делавший погоду в середине поля в сегодняшнем матче и взятый в аренду в ФНЛ у махачкалинского «Динамо» Сослан Лысенко вообще может претендовать на звание лучшего игрока в финальном турнире группы 3А. В первом круге в Липецке он не играл против «Металлурга» из-за дисквалификации, и это помогло нашей команде набрать одно очко – 0:0.

Сегодня же 23-летний хавбек атаковал и справа, и слева и при росте 173 см умудрялся выигрывать у липчан верховую борьбу.

А главному тренеру «Металлурга» Сергею Первушину вновь было не до тактических изысков. Что мог Первушин – сделал: отрядил Николая Иванникова из опорной зоны на более привычный ему левый фланг атаки, но на этом возможные сюрпризы для соперников кончились.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: что играющий одним и тем же составом всю весну «Металлург» уже не просто изучен, а препарирован соперниками, знающими не хуже нас уже чуть ли не каждый манёвр любого игрока. Первушину бы составить оригинальное «комбо», да не выйдет: зимой липчане оказались единственными в России, кто не смог пригласить ни одного новичка, вот и на этот раз у главного тренера в запасе было лишь пятеро полевых футболистов, включая зелёных юнцов. А основа – одна и та же.

Кадровые проблемы «Металлурга» только усугубились на 23-й минуте, когда в середине поля произошла «авария»: головами столкнулись два наших футболиста. Кровь лилась на поле, «Металлург» готовил двойную замену, но сначала всё обошлось заменой центрального защитника Николая Смирных на Александра Викторова (Викторов стал играть правого латераля, а Максим Елеев с этой позиции перешёл в центр обороны, прим). А Денис Поярков нашёл в себе мужество провести большую часть матча с повязкой на голове, испытывая боль – менять некем.

До перерыва «Металлург» не создал ни одного момента у чужих ворот. А номинальные хозяева упустили 200-процентный момент уже на 5-й минуте. Нападающий Денис Миронов, наверное, и сам не объяснит, как он не попал в пустой угол со считанных метров.

Кобзеву и до перерыва не раз и не два приходилось прыгать по углам.

Тот же Сослан Лысенко не только создавал моменты для партнёров, но и имел возможности забить сам.

Однако гол хозяева отложили до второго тайма. На 48-й минуте защитник Максим Крюков выбросил мяч из аута, словно катапульта, липчане проиграли подбор и Максим Машнев смачно пробил низом в ближний угол ворот Кобзева – 1:0.



После этого «Динамо» заиграло ещё увереннее, и второй гол не заставил долго себя ждать. Комбинацию простым выносом мяча с руки начал вратарь хозяев Алил Магомедов, наш голкипер Кобзев в решающий момент столкнулся с игроком соперника, а динамовцы продолжили комбинацию и неугомонный Лысенко навесил на дальнюю штангу точно на голову почти двухметровому Миронову – 2:0.

Наш вратарь ещё и получил жёлтую карточку за споры с арбитром, но возмущался, видимо, зря – с соперником он столкнулся за пределами вратарской, где полный запрет на контакт с голкипером уже не действует…

Первушин делал замены, бросил в бой молодых Михаила Заботкина и Максима Болдырева, а затем и Максима Гайдукова.

Но факт остаётся: первый по-настоящему опасный удар липчане нанесли по чужим воротам уже при счёте 0:2, когда неожиданно издали «расчехлил пушку» Поярков, но Магомедов был начеку. А затем неплохой момент был у Михаила Заботкина, пробившего с линии штрафной чуть неточно.

Короткий всплеск активности в своей игре «Металлург» умудрился увенчать голом. На 85-й минуте удар у Максима Елеева толком не получился, но коварный мяч обманул вратаря и запрыгал в сетку – 2:1!

Однако промелькнувшая в сердцах и головах липецких болельщиков робкая надежда быстро угасла. Всего через две минуты гости провели образцовую быструю атаку и вышедший на замену Дмитрий Бабин сделал себе подарок к 20-летию, которое он отмечает сегодня – 3:1.

«Где тонко, там и рвётся», - прокомментировал Первушин одно из своих прошлых поражений, где тоже не хватило людского ресурса. Лучше всего комментарий подойдёт и к сегодняшнему матчу.

8-й весенний тур ещё не закончился, «Металлург» пока остаётся на 4-м месте, но рискует вновь выпасть из первой «пятёрки», которая гарантирует сохранение прописки во второй лиге на будущий год.





Самари матча





Впереди у нас 4 матча – как говорит тренер, 4 финала, ближайший 21 мая дома с «Сатурном» из Раменского. Спастись от вылета, по сути, в третью лигу ещё можно. Хватило бы сил и людей.