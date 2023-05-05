Разгневанный судья назначил два пенальти в пользу «Металлурга» - наши прервали серию поражений

Сегодня во второй лиге день потрясающих концовок, а в букмекерских конторах коэффициенты пустились в пляс.

Прервать серию из двух поражений подряд «Металлургу» помогли два пенальти в подмосковном Долгопрудном, удаление тренера местного «Космоса» и феерический выход на замену экс-футболиста сборной России Максима Григорьева (на фото).

«Красно-чёрные» на выезде победили одного из аутсайдеров финального турнира в группе №3 долгопрудненский «Космос» - 2:1.

В состав нашей команды вернулись отбывшие дисквалификацию Максим Елеев, Андрей Алексеев и Денис Поярков. Но всё равно главный тренер Сергей Первушин по ходу матча сделал лишь две замены: не сумевший зимой пригласить ни одного футболиста «Металлург» продолжает страдать из-за нехватки состава. В этой игре тренер не мог рассчитывать на Максима Сазонова, из-за болезни оставшегося дома, а выход Григорьева хоть и перевернул игру, но вышел рисковым: форварду пришлось играть с недолеченной травмой.

В какой-то степени липчанам повезло, что у «Космоса» кадровая ситуация оказалась не лучше. Из-за травм и дисквалификаций в запасе значились лишь 4 полевых футболиста – почти, как у нас в провальной прошлой игре с «Салютом» (0:2).

Тем не менее, «олимпийцы» в первом тайме выглядели и мобильнее, и свежее. И забитый на 35-й минуте мяч, в принципе, вытекал из логики игры. Защитник Никита Дронов взял игру на себя, дотащил мяч почти до штрафной, где выкатил его под удар капитану «Космоса» Анатолию Немченко. Тот пробил неотразимо, мяч нырнул перед Александром Кобзевым и затрепетал в сетке – 1:0.



Правда, ситуация для «Космоса» чуть надломилась – Дронову потребовалась замена после неудачного столкновения. Вся команда радовалась а он хромал к бровке, уступив место Александру Шмарову.

У «Металлурга» до перерыва самым опасным был правый латераль Максим Елеев. Ещё при равном счёте он не сумел толком поймать на ногу мяч в убойной позиции после длинного заброса защитника Антона Белова, а перед самым перерывом неточно пробил головой после навеса Максима Гайдукова.

Гайдуков первым отправился отдыхать у липчан, освободив место на левом краю атаки с первых минут второго тайма для Максима Болдырева. А «Космос» продолжал давление. И неизвестно, чем кончился бы матч, если бы в начале тайма после удара игрока хозяев липчане спасла бы штанга.



Ключевой, как выяснилось. Момент произошёл на 55-й минуте: Первушин бросил в бой Григорьева, который провёл, пожалуй, свой самый продуктивный матч за «Металлург». Нет, Максим не блистал бразильским дриблингом и зубодробительными ударами, он действовал неброско, но эффективно. На 70-й минуте после заброса в штрафную Андрея Алексеева Григорьев нашёл единственный способ добраться до мяча и кивком головы почти в упор сравнял счет – 1:1.



Вскоре показалось, что Фортуна окончательно повернулась лицом к липчанам: защитник «Космоса» допустил технический брак в своей штрафной и был наказан пенальти за игру рукой. К мячу на 77-й минуте подошел штатный липецкий исполнитель «приговоров» Николай Иванников и… Сначала среагировал вратарь Амир Фаттахов, а затем за хозяев сыграла и штанги – мяч улетел на угловой.



Любопытно, что на стадионе в Долгопрудном уже перед ударом Иванникова зажгли счёт – 1:2 – пришлось отматывать назад, но выяснилось, что напророчили.

Концовка получилась не без скандала. Сначала арбитр Виктор Лацвиев из города Щахты Ростовской области поцапался с главным тренером гостей Андреем Прошиным и, как человек, ещё и обличенный властью, дважды за считанные секунды показал ему желтые карточки – удаление. Перепалка продолжилась, слов было не разобрать, поскольку камеры видеотрансляции показывали только спины, но когда Прошин уходил в поля по губам было нетрудно прочитать: «Что же ты делаешь…». Далее шла нецензурщина.

А судья, как выяснилось, ещё ничего не начинал. Через три минуты, когда только начало отсчёт компенсированное время он … вновь указал на 11-метровую отметку. Два пенальти в ворота хозяев – это круто даже для второй лиги, тем более, что второй при равном счёте и в концовке. Заработал «точку» Григорьев: войдя в штрафную, он зацепился ногами с защитником и оба упали: разгоряченный судья без колебания прибег к «высшей мере».

К мячу вновь не побоялся подойти Иванников и на этот раз пробил на силу – 2:1 в нашу пользу.



Победа позволила «Металлургу» несколько улучшить турнирное положение, тур ещё не завершён, но промежуточно наша команда поднялась на 4-е место.



Саммари матча



Вообще вторая лига сегодня баловала неожиданными поворотами и коллизиями. Скажем в перерыве нашего матча коэффициент на победу «Металлурга» у букмекеров был 8,1. А в игре в Саратове между лидером «Соколом» и занимающим последнее место столичным «Сахалинцем» при счете 1:0 в пользу хозяев коэффициент доходил до 14 и… «Сахалинец» выиграл – 2:1, тоже забив на последней минуте.

Если какой-то прозорливец в нужный момент сделал ставку на оба этих результата, то «кэф» выходил в 113,4 т.е. поставив всего тысячу рублей, можно было заработать больше 113 тысяч.

Следующий матч «Металлург» играет как раз с «Соколом», начинается уже второй круг финального турнира.