Неделя 48
21 минуту назад
Как говорится, всё проходит. Но может кое-что застрять
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#отлов собак #цены #мост #мусор #Арбитражный суд #бассейн #дети #скоропостижная смерть #управляющая компания
Итоги недели
В начале апреля мэрия Липецка расторгла контракт с занимавшейся отловом собак тамбовской организацией, а на этой неделе заключила новый — с ООО «Автотехцентр №1», директором которого является известная зоозащитница Екатерина Бильбао. За это время управление главного смотрителя Липецка собрало 400 заявок от горожан на агрессивных животных.
Сейчас полезу внутрь бака — проголодался как собака
Справится ли новый подрядчик с теми задачами, которые оказались не по плечу ни липецкому ИП Двуреченская Т.И., ни тамбовскому ИП Яшунина Л.Н., тем более что Екатерина Бильбао нещадно критиковала и этих подрядчиков за негуманное отношение к животным, и саму организацию деятельности по обращению с бездомными животными? Кстати, на одной из недавних встреч с мэром Липецка Екатерина Бильбао попросила выделить средства на строительство городского приюта для собак, но Евгения Уваркина ей отказала со словами: «Пока я не построю все нужные детсады, о приюте для собак речи не будет!» Впрочем, если зоозащитники захотят построить такой приют сами, мэр пообещала рассмотреть возможность выделить им грант на это благое дело.
Контракт предполагает отлов животных, оказание им неотложной ветеринарной помощи, стерилизацию/кастрацию, вакцинацию от бешенства, маркировку, содержание на время медицинских процедур в приюте, эвтаназию (по показаниям), возврат животных на прежнее место обитания или передачу новым владельцам.
Весь комплекс услуг в отношении одной бродячей собаки обойдется мэрии в 13 183 рубля. Это не малая сумма по сравнению с минимальным размером оплаты труда в Липецке (16 242 рубля) или со средним размером пенсии в регионе (18 599 рублей).
Но можно ли нормально жить на такие деньги людям? GOROD48 спросил, какую сумму в среднем оставляют горожане в магазинах? Люди на улице называли разные суммы, минимальной были 700 рублей. Под опросом появилось 60 комментариев. Тема, как говорится, зацепила:
60+: «Средний чек 200-300 р., больше не могу позволить. Это на день».
Елена К.: «Живу с мамой и сыном. Средний чек от 1 000 руб. и это из расчета того, что стараюсь брать еду по акциям. ОЧЕНЬ ДОРОГО ходить в магазины. Еще каждый раз цены повышаются и повышаются... Очень печально все это».
Андрей: «Жаль, что местная власть не старается следить за ценами. Уважаемые господа, обратите внимание: ценник на лук вырос в два раза. Лук — по 70 р за кг. И это-то со своим производством! Про томаты и огурцы говорить не буду. Цены — как за кг мяса».
Моя пенсия: «не самая маленькая, около 15 тысяч. Зимой, после оплаты ЖКХ, не хватает на ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ продукты. Ем мало, если что))) А если лекарства нужны, или к зубному, не дай бог...».
Жизнь начать мечтают с чистого листа
те, кому двенадцать, и чуть больше ста
На этой неделе было много новостей о детях — от удивительных до трагических.
А апреле GOROD48 сообщил о незаурядном ДТП: «Девятилетний мальчик в «Kia Rio» наехал на десятилетнего». Это случилось во дворе частного дома на улице Энгельса в Липецке. Потерпевшего ребенка из-под задних колес автомобиля достали спасатели. Потерпевшего отвезли в областную детскую больницу с подозрением на перелом костей таза, но, к счастью, при тщательном осмотре у мальчика были выявлены только ушибы, гематомы и ссадины. В полиции решили, что «За малолетнего «водителя» наехавшей на 10-летнего мальчика машины ответит его мать» — женщине, не уследившей за девятилетним ребенком, грозит небольшой штраф.
На этой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») по факту происшествия в бассейне чаплыгинского ФОК «Лазурный», где 25 апреля едва не погиб 12-летний подросток. Он провел под водой почти две минуты. Следствие расценило нанесенный его здоровью вред как тяжкий. Но школьник на удивление быстро пошел на поправку: в начале недели «Утонувшего в бассейне мальчика врачи вывели из комы», а к ее концу «Чудом спасенного чаплыгинского школьника перевели из реанимации в обычную палату».
В той же областной детской больнице врачи сотворили еще одно чудо: подростку пришили оторванную в аварии ногу! 16-летний школьник на мопеде в прошлую субботу попал под машину в Липецком районе. Хирурги смогли собрать ногу, поставить на место кости, сшить связки, сосуды и мышцы. Для дальнейшего лечения этого пациента отправили в московскую клинику.
— Эх, побольше бы приятных новостей! И поменьше происшествий! — написал ГОСТЬ53.
Но так, увы, не бывает, не в сказке живем. 5 мая «В областной детской больнице умерла восьмиклассница». Предположительно, девочка скончалась от сердечного приступа. Окончательный диагноз установят патологоанатомы. По данному факту проверки начали в прокуратуре и Следкоме. Примечательно, что, по словам учителей, подросток перестала посещать школу с 26 апреля, а в больницу попала только 4 мая.
«У вас топорная работа», —
сказал Раскольникову кто-то
Весной при мэрах Михаиле Гулевском и Сергее Иванове только-только начинались торги на ремонты дорог, а сейчас уже стало нормой, что в апреле-мае в городе уже кипит работа. Взять, к примеру, сокольский мост. Движение по нему было ограничено в начале марта, когда подрядчик, компания «Инфинити Групп», приступил к демонтажу асфальта и пешеходной дорожки. А уже на следующей неделе на 47-летнем мосту новыми плитами начнут перекрывать одну из двух пешеходных дорожек. Сдать мост в эксплуатацию строители должны в декабре. Ремонт обойдется мэрии в 212 млн рублей.
А вот «На построенной пять лет назад новой нитке Петровского моста нашли строительный брак». Эксперты пришли к выводу, что причиной образования колейности и трещин на асфальте стали некачественные примененные материалы в 2018 году. Арбитражный суд вынес решение о взыскании 6 млн рублей неустойки с подрядчика, ООО «Уваровская ПМК-22». Эта же компания, кстати, сейчас реконструирует мост через железнодорожные пути в Грязях и строит мост через реку Матыра на так называемом Восточном обходе — последнем отрезке липецкой кольцевой дороги.
Попал в ремонт еще один мост — на улице Металлургов. Внимание, с завтрашнего дня для проезда по нему оставят открытыми по одной полосе в каждую сторону. Движение же грузовиков по виадуку полностью закроют.
В минувшие выходные «Московская строительная компания начала демонтаж трамвайных путей в Липецке». К этим выходным подрядчик липецкого концессионера, ООО «Моависта-Регионы-Липецк», должен разобрать ветку от разворотного кольца на улице Чехова до бывших проходных завода ЛТЗ.
Кстати, в пресс-службе мэрии не ответили на вопрос GOROD48, кто получит бешеную прибыль от продажи в лом снятых рельсов?
— По грубым подсчетам, только с этого участка (ЛТЗ — 5,6 км) за металлолом можно получить 14,5 миллионов. Куда деньги денут? — задался вопросом Юрий.
Считать деньги за сданные в скупку лома рельсы, кстати, просто: один их метр весит, в среднем, 60 килограммов.
Московское ООО «ЖД-профиль» только что закончила реконструкцию трамвайных путей в Таганроге по первому в России концессионному проекту комплексной модернизации трамвайной сети. За два года там заменили 43 километра путей, отремонтировали депо, приобрели 60 новых отечественных трамваев. Если такими же темпами будет работать концессионер «Мовиста-Регионы Липецк», то у нас реконструируют депо, заменят 40,8 км трамвайных путей, построят новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, купят 46 односекционных вагонов и 10 электробусов. Цена вопроса — 14,5 млрд рублей.
На покосившемся заборе Семен напишет слово жук.
И детям почитать не стыдно, и взрослым пища для ума
К 1 мая из признанного аварийным дома №16 в 9-м микрорайоне из-за угрозы внезапного его обрушения должны были съехать все его жильцы. Но GOROD48 выяснил, что этого не случилось даже несмотря на отключенный в доме газ. У тех, кто не уехал, разные причины оставаться в аварийном доме. Кому-то жаль сделанного ремонта, кому-то просто трудно уехать из квартиры, в которой прожиты четверть века, а кто-то не знает, куда деть мебель. Поэтому дом взят под круглосуточную охрану силами нанятого мэрией ЧОПа.
— Запомните мои слова, место им нужно под этим домом! Последние два подъезда, согласен, аварийные, их можно было бы разобрать. Но в остальном дом крепкий. Ни трещин, ничего. Земля им нужна. Перед домом огромная площадка. На месте этого дома через пару лет вырастет 25 этажный дом, по типу ЖК «Галактика» в соседнем районе, — высказал пророчество Аrti.
Ну даже если такое случится, что ж тут плохого? Не оставаться же пустырю на месте снесенной пятиэтажки!
Достойны внимания две коммунальные истории, о которых GOROD48 писал на этой неделе. Первая связана с неумением соседей по многоэтажке найти общий язык друг с другом (см. «Девять семей неделю живут без воды из-за закрытой квартиры»), вторая — с нежеланием «управляшки» исполнять свои обязанности (см. «Жильцы затопленных квартир могут не дождаться помощи от управляющей компании»). Ни той, ни другой проблемы нет у жителей дома № 7/1 по улице Ушинского, которым железной рукой управляет 68-летняя председатель ТОС «Лидер» Валентина Головина.
«А давно ли в Липецке детские площадки стали частными? Приходит бабка и матами выгоняет детей» — так анонимно кто-то отозвался о стиле работы председателя ТОС «Лидер» Валентине Головиной в одном из сокольских пабликов. «Бабка» парировала аномиму: «На детскую площадку мы пускаем только тех, кто хорошо себя ведет». Валентина Головина стояла у истоков создания системы ТОС и СОС в Липецке при мэре Михаиле Гулевском. Общественница считает, что команде нынешнего мэра города не хватает обратной связи с активными липчанами.
— Правильно делает! Везде все ломают. Как дикари приходят и громят. А родители в телефон уткнутся и сидят не видят, что их дите делает. Или тупо молчат, ведь их кровиночке можно всё, — написал в защиту старшей по дому Сокол.
— Уже все отгородились! Дело дошло до детей! А как маленькому ребенку объяснить, что тебе туда нельзя, что ты с другого дома, если он видит качельки или песочницу? Тогда заборы ставьте глухие, чтобы не видно было вообще ничего! И превратим наш Липецк в город заборного типа! — возмутилась тем, что прочитала, Наталья.
Не надо мусорить, соседи, и лифт вам тоже не сортир.
Понакупают, понимаешь, квартир!
1 мая официально закрыт полигон по утилизации бытового мусора на Сырском Руднике. Его открыли в 2010 году. По соглашению между мэрией и тогда ЗАО «ЭкоПром-Липецк» он должен был существовать до 10 июня 2020 года (сроки действия договора несколько раз продлевали). Но теперь «Липецкий мусор теперь возят в Хлевенский район». Предполагается, что уже в конце этого года продукты жизнедеятельности горожан будут возить на новый полигон экотехнопарка в Липецком районе, против чего продолжают выступать жители Стебаевского сельсовета.
Есть и еще одна затянувшаяся мусорная история — в районе садоводческого потребительского общества «Металлург-1» в Липецке. В феврале 2018 года во исполнение пожелания губернатора Олега Королева видеть в регионе горнолыжную трассу областное управление имущественных и земельных отношений передало в аренду компании «Прагма» до 2027 года участок на краю известнякового карьера. Однако уже в 2019-м из-за отсутствия работ и нарушения сроков оплаты аренды УИЗО области обратилось в суд для досрочного расторжения договора. Пока шло разбирательство, участок стал местом складирования строительного и бытового мусора. И вот суд решил, что арендатор должен убрать его за свой счет, после чего уже чистым вернуть в областную собственность.
А еще всякую рухлядь и хлам в Липецке стаскивают на так называемый блошиный рынок на улице Космонавтов (район остановки «Улица Циолковского»). Теперь торговля на нем станет организованной: со 120 прилавков, а не с земли. Рынок будет работать три дня в неделю, с 08:00 до 14:00. Организатор обязан следить за площадкой: убирать, оборудовать контейнерами и урнами, а также обеспечить туалет в шаговой доступности.
— Допускать к продаже будут только тех, кто продает антиквариат, различные коллекционные и бытовые предметы. Новый формат рынка не предполагает торговлю старой одеждой, обувью и бытовой техникой, — сказала начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк.
— Зачем он тогда нужен, такой рынок? Пенсионеры сбывали старый хлам, старую технику. Откуда у них антиквариат? Кто оценит, что это именно антиквариат? — возразил чиновнице Семен.
Наконец-то у мэрии дошли руки еще до одного проблемного места: подтапливаемого после всякого дождя подземного перехода у Центрального рынка. Силами МБУ «Управление благоустройства Липецка» тут приступили к очистке ливневой канализации и уже достали из-под дождеприемников несколько тонн грязи. Примечательно, что этот подземный переход, линейный объект транспортной инфраструктуры, между прочим, мэрии не принадлежит. Но вот уже несколько лет городская администрация города не может принудить владельца этого объекта содержать его за свой счет, а теперь еще и очищает его за средства бюджета.
Нафига вам эти море, солнце, пляж?
Есть ведь наша речка, комары, шалаш!
Меньше месяца осталось до официального открытия городских пляжей. Но разрешит ли мэрия горожанам купаться, станет известно уже 20 мая. К этому времени Роспотребнадзор получит результаты проб песка и воды из реки Воронеж по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Напомним, что в прошлом году из-за несоответствия качества воды реки Воронеж критериям безопасности Роспотребнадзор предписал мэру Липецка не допускать работу пляжей. Тогда каждая третья проба не соответствовала гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям, а девять из десяти проб не соответствовали микробиологическим показателям. На этом основании сокольский, центральный, новолипецкий пляжи и пляж на набережной получили отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения. Основными загрязнителями воды являются хозяйственно-бытовые стоки частного сектора Сокола и Ниженки, а также пригородных сел.
— Можно не сомневаться — пляжи будут закрыты, как уже много лет. Решить проблему можно только наладив систему канализации в частном секторе, — открыл секрет Полишинеля один из наших читателей.
Тем временем мэрия вкладывает солидные средства в благоустройство самих пляжей. А управление главного смотрителя определилось с организацией, которая будет присматривать за организованными местами отдыха у воды. Компании «Труженик» к 24 мая следует сделать пляжи безупречными.
Ну и ну!
«Студент на спор сообщил о бомбе в своем техникуме». Пари он выиграл, но теперь его ждет суд по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Сейчас полезу внутрь бака — проголодался как собака
Справится ли новый подрядчик с теми задачами, которые оказались не по плечу ни липецкому ИП Двуреченская Т.И., ни тамбовскому ИП Яшунина Л.Н., тем более что Екатерина Бильбао нещадно критиковала и этих подрядчиков за негуманное отношение к животным, и саму организацию деятельности по обращению с бездомными животными? Кстати, на одной из недавних встреч с мэром Липецка Екатерина Бильбао попросила выделить средства на строительство городского приюта для собак, но Евгения Уваркина ей отказала со словами: «Пока я не построю все нужные детсады, о приюте для собак речи не будет!» Впрочем, если зоозащитники захотят построить такой приют сами, мэр пообещала рассмотреть возможность выделить им грант на это благое дело.
Контракт предполагает отлов животных, оказание им неотложной ветеринарной помощи, стерилизацию/кастрацию, вакцинацию от бешенства, маркировку, содержание на время медицинских процедур в приюте, эвтаназию (по показаниям), возврат животных на прежнее место обитания или передачу новым владельцам.
Весь комплекс услуг в отношении одной бродячей собаки обойдется мэрии в 13 183 рубля. Это не малая сумма по сравнению с минимальным размером оплаты труда в Липецке (16 242 рубля) или со средним размером пенсии в регионе (18 599 рублей).
Но можно ли нормально жить на такие деньги людям? GOROD48 спросил, какую сумму в среднем оставляют горожане в магазинах? Люди на улице называли разные суммы, минимальной были 700 рублей. Под опросом появилось 60 комментариев. Тема, как говорится, зацепила:
60+: «Средний чек 200-300 р., больше не могу позволить. Это на день».
Елена К.: «Живу с мамой и сыном. Средний чек от 1 000 руб. и это из расчета того, что стараюсь брать еду по акциям. ОЧЕНЬ ДОРОГО ходить в магазины. Еще каждый раз цены повышаются и повышаются... Очень печально все это».
Андрей: «Жаль, что местная власть не старается следить за ценами. Уважаемые господа, обратите внимание: ценник на лук вырос в два раза. Лук — по 70 р за кг. И это-то со своим производством! Про томаты и огурцы говорить не буду. Цены — как за кг мяса».
Моя пенсия: «не самая маленькая, около 15 тысяч. Зимой, после оплаты ЖКХ, не хватает на ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ продукты. Ем мало, если что))) А если лекарства нужны, или к зубному, не дай бог...».
Жизнь начать мечтают с чистого листа
те, кому двенадцать, и чуть больше ста
На этой неделе было много новостей о детях — от удивительных до трагических.
А апреле GOROD48 сообщил о незаурядном ДТП: «Девятилетний мальчик в «Kia Rio» наехал на десятилетнего». Это случилось во дворе частного дома на улице Энгельса в Липецке. Потерпевшего ребенка из-под задних колес автомобиля достали спасатели. Потерпевшего отвезли в областную детскую больницу с подозрением на перелом костей таза, но, к счастью, при тщательном осмотре у мальчика были выявлены только ушибы, гематомы и ссадины. В полиции решили, что «За малолетнего «водителя» наехавшей на 10-летнего мальчика машины ответит его мать» — женщине, не уследившей за девятилетним ребенком, грозит небольшой штраф.
На этой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») по факту происшествия в бассейне чаплыгинского ФОК «Лазурный», где 25 апреля едва не погиб 12-летний подросток. Он провел под водой почти две минуты. Следствие расценило нанесенный его здоровью вред как тяжкий. Но школьник на удивление быстро пошел на поправку: в начале недели «Утонувшего в бассейне мальчика врачи вывели из комы», а к ее концу «Чудом спасенного чаплыгинского школьника перевели из реанимации в обычную палату».
В той же областной детской больнице врачи сотворили еще одно чудо: подростку пришили оторванную в аварии ногу! 16-летний школьник на мопеде в прошлую субботу попал под машину в Липецком районе. Хирурги смогли собрать ногу, поставить на место кости, сшить связки, сосуды и мышцы. Для дальнейшего лечения этого пациента отправили в московскую клинику.
— Эх, побольше бы приятных новостей! И поменьше происшествий! — написал ГОСТЬ53.
Но так, увы, не бывает, не в сказке живем. 5 мая «В областной детской больнице умерла восьмиклассница». Предположительно, девочка скончалась от сердечного приступа. Окончательный диагноз установят патологоанатомы. По данному факту проверки начали в прокуратуре и Следкоме. Примечательно, что, по словам учителей, подросток перестала посещать школу с 26 апреля, а в больницу попала только 4 мая.
«У вас топорная работа», —
сказал Раскольникову кто-то
Весной при мэрах Михаиле Гулевском и Сергее Иванове только-только начинались торги на ремонты дорог, а сейчас уже стало нормой, что в апреле-мае в городе уже кипит работа. Взять, к примеру, сокольский мост. Движение по нему было ограничено в начале марта, когда подрядчик, компания «Инфинити Групп», приступил к демонтажу асфальта и пешеходной дорожки. А уже на следующей неделе на 47-летнем мосту новыми плитами начнут перекрывать одну из двух пешеходных дорожек. Сдать мост в эксплуатацию строители должны в декабре. Ремонт обойдется мэрии в 212 млн рублей.
А вот «На построенной пять лет назад новой нитке Петровского моста нашли строительный брак». Эксперты пришли к выводу, что причиной образования колейности и трещин на асфальте стали некачественные примененные материалы в 2018 году. Арбитражный суд вынес решение о взыскании 6 млн рублей неустойки с подрядчика, ООО «Уваровская ПМК-22». Эта же компания, кстати, сейчас реконструирует мост через железнодорожные пути в Грязях и строит мост через реку Матыра на так называемом Восточном обходе — последнем отрезке липецкой кольцевой дороги.
Попал в ремонт еще один мост — на улице Металлургов. Внимание, с завтрашнего дня для проезда по нему оставят открытыми по одной полосе в каждую сторону. Движение же грузовиков по виадуку полностью закроют.
В минувшие выходные «Московская строительная компания начала демонтаж трамвайных путей в Липецке». К этим выходным подрядчик липецкого концессионера, ООО «Моависта-Регионы-Липецк», должен разобрать ветку от разворотного кольца на улице Чехова до бывших проходных завода ЛТЗ.
Кстати, в пресс-службе мэрии не ответили на вопрос GOROD48, кто получит бешеную прибыль от продажи в лом снятых рельсов?
— По грубым подсчетам, только с этого участка (ЛТЗ — 5,6 км) за металлолом можно получить 14,5 миллионов. Куда деньги денут? — задался вопросом Юрий.
Считать деньги за сданные в скупку лома рельсы, кстати, просто: один их метр весит, в среднем, 60 килограммов.
Московское ООО «ЖД-профиль» только что закончила реконструкцию трамвайных путей в Таганроге по первому в России концессионному проекту комплексной модернизации трамвайной сети. За два года там заменили 43 километра путей, отремонтировали депо, приобрели 60 новых отечественных трамваев. Если такими же темпами будет работать концессионер «Мовиста-Регионы Липецк», то у нас реконструируют депо, заменят 40,8 км трамвайных путей, построят новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, купят 46 односекционных вагонов и 10 электробусов. Цена вопроса — 14,5 млрд рублей.
На покосившемся заборе Семен напишет слово жук.
И детям почитать не стыдно, и взрослым пища для ума
К 1 мая из признанного аварийным дома №16 в 9-м микрорайоне из-за угрозы внезапного его обрушения должны были съехать все его жильцы. Но GOROD48 выяснил, что этого не случилось даже несмотря на отключенный в доме газ. У тех, кто не уехал, разные причины оставаться в аварийном доме. Кому-то жаль сделанного ремонта, кому-то просто трудно уехать из квартиры, в которой прожиты четверть века, а кто-то не знает, куда деть мебель. Поэтому дом взят под круглосуточную охрану силами нанятого мэрией ЧОПа.
— Запомните мои слова, место им нужно под этим домом! Последние два подъезда, согласен, аварийные, их можно было бы разобрать. Но в остальном дом крепкий. Ни трещин, ничего. Земля им нужна. Перед домом огромная площадка. На месте этого дома через пару лет вырастет 25 этажный дом, по типу ЖК «Галактика» в соседнем районе, — высказал пророчество Аrti.
Ну даже если такое случится, что ж тут плохого? Не оставаться же пустырю на месте снесенной пятиэтажки!
Достойны внимания две коммунальные истории, о которых GOROD48 писал на этой неделе. Первая связана с неумением соседей по многоэтажке найти общий язык друг с другом (см. «Девять семей неделю живут без воды из-за закрытой квартиры»), вторая — с нежеланием «управляшки» исполнять свои обязанности (см. «Жильцы затопленных квартир могут не дождаться помощи от управляющей компании»). Ни той, ни другой проблемы нет у жителей дома № 7/1 по улице Ушинского, которым железной рукой управляет 68-летняя председатель ТОС «Лидер» Валентина Головина.
«А давно ли в Липецке детские площадки стали частными? Приходит бабка и матами выгоняет детей» — так анонимно кто-то отозвался о стиле работы председателя ТОС «Лидер» Валентине Головиной в одном из сокольских пабликов. «Бабка» парировала аномиму: «На детскую площадку мы пускаем только тех, кто хорошо себя ведет». Валентина Головина стояла у истоков создания системы ТОС и СОС в Липецке при мэре Михаиле Гулевском. Общественница считает, что команде нынешнего мэра города не хватает обратной связи с активными липчанами.
— Правильно делает! Везде все ломают. Как дикари приходят и громят. А родители в телефон уткнутся и сидят не видят, что их дите делает. Или тупо молчат, ведь их кровиночке можно всё, — написал в защиту старшей по дому Сокол.
— Уже все отгородились! Дело дошло до детей! А как маленькому ребенку объяснить, что тебе туда нельзя, что ты с другого дома, если он видит качельки или песочницу? Тогда заборы ставьте глухие, чтобы не видно было вообще ничего! И превратим наш Липецк в город заборного типа! — возмутилась тем, что прочитала, Наталья.
Не надо мусорить, соседи, и лифт вам тоже не сортир.
Понакупают, понимаешь, квартир!
1 мая официально закрыт полигон по утилизации бытового мусора на Сырском Руднике. Его открыли в 2010 году. По соглашению между мэрией и тогда ЗАО «ЭкоПром-Липецк» он должен был существовать до 10 июня 2020 года (сроки действия договора несколько раз продлевали). Но теперь «Липецкий мусор теперь возят в Хлевенский район». Предполагается, что уже в конце этого года продукты жизнедеятельности горожан будут возить на новый полигон экотехнопарка в Липецком районе, против чего продолжают выступать жители Стебаевского сельсовета.
Есть и еще одна затянувшаяся мусорная история — в районе садоводческого потребительского общества «Металлург-1» в Липецке. В феврале 2018 года во исполнение пожелания губернатора Олега Королева видеть в регионе горнолыжную трассу областное управление имущественных и земельных отношений передало в аренду компании «Прагма» до 2027 года участок на краю известнякового карьера. Однако уже в 2019-м из-за отсутствия работ и нарушения сроков оплаты аренды УИЗО области обратилось в суд для досрочного расторжения договора. Пока шло разбирательство, участок стал местом складирования строительного и бытового мусора. И вот суд решил, что арендатор должен убрать его за свой счет, после чего уже чистым вернуть в областную собственность.
А еще всякую рухлядь и хлам в Липецке стаскивают на так называемый блошиный рынок на улице Космонавтов (район остановки «Улица Циолковского»). Теперь торговля на нем станет организованной: со 120 прилавков, а не с земли. Рынок будет работать три дня в неделю, с 08:00 до 14:00. Организатор обязан следить за площадкой: убирать, оборудовать контейнерами и урнами, а также обеспечить туалет в шаговой доступности.
— Допускать к продаже будут только тех, кто продает антиквариат, различные коллекционные и бытовые предметы. Новый формат рынка не предполагает торговлю старой одеждой, обувью и бытовой техникой, — сказала начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк.
— Зачем он тогда нужен, такой рынок? Пенсионеры сбывали старый хлам, старую технику. Откуда у них антиквариат? Кто оценит, что это именно антиквариат? — возразил чиновнице Семен.
Наконец-то у мэрии дошли руки еще до одного проблемного места: подтапливаемого после всякого дождя подземного перехода у Центрального рынка. Силами МБУ «Управление благоустройства Липецка» тут приступили к очистке ливневой канализации и уже достали из-под дождеприемников несколько тонн грязи. Примечательно, что этот подземный переход, линейный объект транспортной инфраструктуры, между прочим, мэрии не принадлежит. Но вот уже несколько лет городская администрация города не может принудить владельца этого объекта содержать его за свой счет, а теперь еще и очищает его за средства бюджета.
Нафига вам эти море, солнце, пляж?
Есть ведь наша речка, комары, шалаш!
Меньше месяца осталось до официального открытия городских пляжей. Но разрешит ли мэрия горожанам купаться, станет известно уже 20 мая. К этому времени Роспотребнадзор получит результаты проб песка и воды из реки Воронеж по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Напомним, что в прошлом году из-за несоответствия качества воды реки Воронеж критериям безопасности Роспотребнадзор предписал мэру Липецка не допускать работу пляжей. Тогда каждая третья проба не соответствовала гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям, а девять из десяти проб не соответствовали микробиологическим показателям. На этом основании сокольский, центральный, новолипецкий пляжи и пляж на набережной получили отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения. Основными загрязнителями воды являются хозяйственно-бытовые стоки частного сектора Сокола и Ниженки, а также пригородных сел.
— Можно не сомневаться — пляжи будут закрыты, как уже много лет. Решить проблему можно только наладив систему канализации в частном секторе, — открыл секрет Полишинеля один из наших читателей.
Тем временем мэрия вкладывает солидные средства в благоустройство самих пляжей. А управление главного смотрителя определилось с организацией, которая будет присматривать за организованными местами отдыха у воды. Компании «Труженик» к 24 мая следует сделать пляжи безупречными.
Ну и ну!
«Студент на спор сообщил о бомбе в своем техникуме». Пари он выиграл, но теперь его ждет суд по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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