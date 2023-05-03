В Липецке определились со смотрителем за пляжами в этом году

Им стала компания «Труженик».

Управление главного смотрителя Липецка определилось с компанией, которая будет отвечать за текущее содержание и благоустройство пляжей. Заказчик выбирал из двух заявившихся на торги организаций, каждая из которых сбросила по 0,5% с первоначальной цены муниципального контракта в 1 588 459 рублей. В итоге конкурсная комиссия остановилась на ООО «Труженик», имеющей хорошую историю — компания уже являлась поставщиком по 93 госконтрактам на сумму 84,3 млн рублей.



Контракт предполагает содержание четырех пляжей на реке Воронеж: сокольского, новолипецкого, тракторозаводского и пляжа на набережной. К 24 мая «Труженик» обязан промыть и продезинфицировать водопроводы-фонтанчики, оградить зоны купания буйками, оборудовать детские купальни, отремонтировать сигнальные мачты, раздевалки, теневые навесы, скамейки, урны, спортивные площадки, изготовить и установить информационные знаки. Конкретно на сокольском пляже необходимо отремонтировать конструкции подвесного моста. На пляже ЛТЗ нужно смонтировать водопроводный канализационный люк, выкорчевать кустарник и дикорастущую поросль, снести засохшие деревья и обрезать здоровые, скосить траву, завезти новый песок. На набережной необходимо отремонтировать здание спасательной станции, расставить лавочки с бетонными основаниями и бетонные урны.



После завершения пляжного сезона подрядчику нужно будет демонтировать буйки и детские купальни, слить воду из водопроводов.