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В Липецке определились со смотрителем за пляжами в этом году

3 679
#пляж
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В Липецке определились со смотрителем за пляжами в этом году

Им стала компания «Труженик».

Управление главного смотрителя Липецка определилось с компанией, которая будет отвечать за текущее содержание и благоустройство пляжей. Заказчик выбирал из двух заявившихся на торги организаций, каждая из которых сбросила по 0,5% с первоначальной цены муниципального контракта в 1 588 459 рублей. В итоге конкурсная комиссия остановилась на ООО «Труженик», имеющей хорошую историю — компания уже являлась поставщиком по 93 госконтрактам на сумму 84,3 млн рублей.

Контракт предполагает содержание четырех пляжей на реке Воронеж: сокольского, новолипецкого, тракторозаводского и пляжа на набережной. К 24 мая «Труженик» обязан промыть и продезинфицировать водопроводы-фонтанчики, оградить зоны купания буйками, оборудовать детские купальни, отремонтировать сигнальные мачты, раздевалки, теневые навесы, скамейки, урны, спортивные площадки, изготовить и установить информационные знаки. Конкретно на сокольском пляже необходимо отремонтировать конструкции подвесного моста. На пляже ЛТЗ нужно смонтировать водопроводный канализационный люк, выкорчевать кустарник и дикорастущую поросль, снести засохшие деревья и обрезать здоровые, скосить траву, завезти новый песок. На набережной необходимо отремонтировать здание спасательной станции, расставить лавочки с бетонными основаниями и бетонные урны.

После завершения пляжного сезона подрядчику нужно будет демонтировать буйки и детские купальни, слить воду из водопроводов.
3 679
#пляж
2

Комментарии (3)

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Викторм

19 минут назад
Как-то очень мало денег на такой объем работ..
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А они точно местные?

40 минут назад
А где про туалеты или хотябы био ? Так замечаются песок дизонфицировать.
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Animal planet.

59 минут назад
Подсмотритель за пляжными:)))
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