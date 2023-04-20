Общество
22 минуты назад
Мост через Матыру готов наполовину
4,2 километра последнего участка ЛКАД обойдутся в 1,6 миллиарда рублей.
Последний отрезок липецкой кольцевой автомобильной дороги (ЛКАД) будет сдан в эксплуатацию, возможно, раньше 15 декабря 2024 года, то есть досрочно. Такой осторожный прогноз дал вице-губернатор Роман Петрухин, побывавший на половину построенном мосту через реку Матыру, который возводит компания «Уваровская ПМК № 22» на так называемом Восточном обходе ЛКАД.
Строительство завершающего участка ЛКАД сопровождалось скандалами, о последнем из которых GOROD48 сообщил на прошлой неделе, когда областной арбитраж отказал столичной компании ООО ТК «Руслан-1» во взыскании ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» 193,5 млн рублей так называемого незаконного обогащения (истец заявил, что возил для строительства Восточного обхода песок не из Матырского месторождения, а из Стебаевского карьера, удаленного от места работ на 50-70 километров, но ответчик убедил суд в том, что подрядчик самостоятельно принял такое решение, без подписания допсоглашения об увеличении цены контракта). Еще одна неприятность — выкуп 17 земельных участков у их собственников, которые попали в зону строительства дороги — также позади (судебные тяжбы с заказчиком нескольких жителей села Казинка, несогласных с оценкой их домов и хозпостроек, сдвинули, по словам начальника областного управления дорог и транспорта Ивана Мычелкина, срок начала работ на полгода).
удалось найти одного из вынужденных переселенцев, который выносил со своего обреченного на снос дома все ценное — мужчина доволен полученными деньгами, за которые купил, по его словам, новое жилье, которое гораздо лучше прежнего
а кому-то не повезло, и он будет жить у дороги
Руководитель проекта компании «Уваровская ПМК № 22» Александр Иванов уверенно заявил Роману Петрухину, что железобетонная часть 365-метрового моста, от первой до пятой опоры, будет готова уже к концу мая. Затем, с правого берега, начнется строительство металлической части моста. Причем технология, которая будет применена на этом этапе, та же, что использовалась при возведении Крымского моста, — надвижка готовых пролетов по опорам в сторону левого берега Матыры. Этот часть путепровода будет уложена между пятой и девятой опорами одного из самых длинных в регионе мостов.
— Сейчас — самый непростой и интересный этап. Мы строим временную дамбу из песка к тому месту, где глубина реки — почти 12 метров. Именно там мы пробурим 22-метровую скважину под самую длинную опору, длина которой будет 17 с половиной метров. Как только мы закончим с этой опорой, временную дамбу уберем, а песок используем для строительства подходов к мосту, — говорит Александр Иванов.
Липчанам Уваровская ПМК хорошо известна. Именно эта компания в 2019 году раньше срока переложила старую нитку Петровского моста, а сейчас реконструирует мост в Грязях. Здесь, в селе Казинка, строители используют весь свой опыт, применив для возведения моста разные вилы опор. Александр Иванов говорит, что мостовое полотно, уложенное между пролетами в 24, 33 и 63,5 метра, будет иметь плавный изгиб, обусловленный рельефом. Ширина моста от края до края — 14,4 метра. Ширина трех полос для движения транспорта по нему - 10 метров (третья полоса — резервная, для проезда спецтехники в случае какого-то ЧП на виадуке). Единственное, что смущает Александра Иванова, — отсутствие по проекту пешеходной зоны на мосту (предусмотрены только неширокие служебные проходы). «На левом берегу Матыры — Казинка, на правом — села Ярлуково и Каменное. Выходит, что их жителям пешком реку не преодолеть», — говорит прораб.
Строительство второй очереди Восточного обхода Липецка в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» называют самым масштабным проектом десятилетия. 1 и 2 этапы строительства — 8 км нового дорожного полотна и 2 двухуровневые транспортные развязки –на пересечении федеральной трассы Р-119 «Орёл – Тамбов» и региональной автодороги «Ссёлки – Грязи», - выполнены опережающими темпами и эксплуатируются с декабря 2022 года. Осталось построить мост в Казинке и участок двухполосной дороги от Матырского водохранилища до грязинской трассы длиной 4,2 километра — и ЛКАД замкнется!
— Строительство идет по графику и даже чуть быстрее. После окончания строительства Восточного обхода вокруг Липецка появится полноценная кольцевая автодорога. Она обеспечит межрегиональные транспортные связи с выходом на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий», обеспечит логистические потребности города, снизит загрузку дорог Липецк – Усмань и Липецк – Грязи. Липецк, таким образом, освободится от транзитных потоков. Это улучшит экологическую обстановку и сэкономит время водителей, — сказал вице-губернатор Роман Петрухин.
P.S. Этот участок дороги с мостом через Матыру обойдется в 1,6 млрд рублей. Уваровская ПМК-22 по условиям контракта должна было приступить к работам 6 сентября 2022 года. Однако из-за затянувшихся с учетом выкупа земельных участков у жителей Казинки работы начались позже. Несколько домовладельцев не согласились с оценкой и судились с заказчиком. В итоге выкуп всех 17 земельных участков обошелся в 60 млн рублей, которые также вошли в смету новой дороги с мостом.
Строительство завершающего участка ЛКАД сопровождалось скандалами, о последнем из которых GOROD48 сообщил на прошлой неделе, когда областной арбитраж отказал столичной компании ООО ТК «Руслан-1» во взыскании ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» 193,5 млн рублей так называемого незаконного обогащения (истец заявил, что возил для строительства Восточного обхода песок не из Матырского месторождения, а из Стебаевского карьера, удаленного от места работ на 50-70 километров, но ответчик убедил суд в том, что подрядчик самостоятельно принял такое решение, без подписания допсоглашения об увеличении цены контракта). Еще одна неприятность — выкуп 17 земельных участков у их собственников, которые попали в зону строительства дороги — также позади (судебные тяжбы с заказчиком нескольких жителей села Казинка, несогласных с оценкой их домов и хозпостроек, сдвинули, по словам начальника областного управления дорог и транспорта Ивана Мычелкина, срок начала работ на полгода).
удалось найти одного из вынужденных переселенцев, который выносил со своего обреченного на снос дома все ценное — мужчина доволен полученными деньгами, за которые купил, по его словам, новое жилье, которое гораздо лучше прежнего
а кому-то не повезло, и он будет жить у дороги
Руководитель проекта компании «Уваровская ПМК № 22» Александр Иванов уверенно заявил Роману Петрухину, что железобетонная часть 365-метрового моста, от первой до пятой опоры, будет готова уже к концу мая. Затем, с правого берега, начнется строительство металлической части моста. Причем технология, которая будет применена на этом этапе, та же, что использовалась при возведении Крымского моста, — надвижка готовых пролетов по опорам в сторону левого берега Матыры. Этот часть путепровода будет уложена между пятой и девятой опорами одного из самых длинных в регионе мостов.
— Сейчас — самый непростой и интересный этап. Мы строим временную дамбу из песка к тому месту, где глубина реки — почти 12 метров. Именно там мы пробурим 22-метровую скважину под самую длинную опору, длина которой будет 17 с половиной метров. Как только мы закончим с этой опорой, временную дамбу уберем, а песок используем для строительства подходов к мосту, — говорит Александр Иванов.
Липчанам Уваровская ПМК хорошо известна. Именно эта компания в 2019 году раньше срока переложила старую нитку Петровского моста, а сейчас реконструирует мост в Грязях. Здесь, в селе Казинка, строители используют весь свой опыт, применив для возведения моста разные вилы опор. Александр Иванов говорит, что мостовое полотно, уложенное между пролетами в 24, 33 и 63,5 метра, будет иметь плавный изгиб, обусловленный рельефом. Ширина моста от края до края — 14,4 метра. Ширина трех полос для движения транспорта по нему - 10 метров (третья полоса — резервная, для проезда спецтехники в случае какого-то ЧП на виадуке). Единственное, что смущает Александра Иванова, — отсутствие по проекту пешеходной зоны на мосту (предусмотрены только неширокие служебные проходы). «На левом берегу Матыры — Казинка, на правом — села Ярлуково и Каменное. Выходит, что их жителям пешком реку не преодолеть», — говорит прораб.
Строительство второй очереди Восточного обхода Липецка в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» называют самым масштабным проектом десятилетия. 1 и 2 этапы строительства — 8 км нового дорожного полотна и 2 двухуровневые транспортные развязки –на пересечении федеральной трассы Р-119 «Орёл – Тамбов» и региональной автодороги «Ссёлки – Грязи», - выполнены опережающими темпами и эксплуатируются с декабря 2022 года. Осталось построить мост в Казинке и участок двухполосной дороги от Матырского водохранилища до грязинской трассы длиной 4,2 километра — и ЛКАД замкнется!
— Строительство идет по графику и даже чуть быстрее. После окончания строительства Восточного обхода вокруг Липецка появится полноценная кольцевая автодорога. Она обеспечит межрегиональные транспортные связи с выходом на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий», обеспечит логистические потребности города, снизит загрузку дорог Липецк – Усмань и Липецк – Грязи. Липецк, таким образом, освободится от транзитных потоков. Это улучшит экологическую обстановку и сэкономит время водителей, — сказал вице-губернатор Роман Петрухин.
P.S. Этот участок дороги с мостом через Матыру обойдется в 1,6 млрд рублей. Уваровская ПМК-22 по условиям контракта должна было приступить к работам 6 сентября 2022 года. Однако из-за затянувшихся с учетом выкупа земельных участков у жителей Казинки работы начались позже. Несколько домовладельцев не согласились с оценкой и судились с заказчиком. В итоге выкуп всех 17 земельных участков обошелся в 60 млн рублей, которые также вошли в смету новой дороги с мостом.
строитель