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сегодня, 11:57

Организацией блошиного рынка в Липецке займется ассоциация содействия местным производителям

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#блошиный рынок
Организацией блошиного рынка в Липецке займется ассоциация содействия местным производителям

Ассоциация выиграла конкурс, организованный управлением потребительского рынка администрации Липецка.

Победителем конкурса на организацию ярмарки на улице Космонавтов, 92 стала Ассоциация содействия развитию местных товаропроизводителей и кооперативов Липецкой области. Это организация была единственным участником торгов. Первоначальную стоимость лота в 11 232 рубля (арендная плата за площадку) ассоциация повысила до 12 000 рублей.

Предполагается, что рынок будет работать три дня в неделю, с 08:00 до 14:00, так же как и сейчас. В это время организатор будет устанавливать 120 прилавков, 20% из них продавцы получат бесплатно.



Площадь территории под столами составит 72 квадратных метра. Сейчас импровизированных прилавков, часть из которых располагается прямо на земле, значительно больше. Победитель конкурса обязан следить за площадкой: убирать, оборудовать контейнерами и урнами, а также обеспечить туалет в шаговой доступности. За нарушение условий договора предусмотрены штрафные санкции.

— Теперь липчане смогут реализовать свои товары законно и на удобных прилавках, а не на земле. Важно, что допускаются к торговле только те, кто продает антиквариат, различные коллекционные и бытовые предметы. Новый формат рынка не предполагает торговлю старой одеждой, обувью и бытовой техникой. Организатор будет следить за порядком и сохранностью зеленых насаждений. Размещать импровизированные прилавки вдоль дороги строго запрещено, — сообщила начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк.

Напомним, в начале года мэрия решила перенести стихийно сформировавшийся блошиный рынок с улицы Космонавтов в сквер Маркова, но после обращения живущих в том районе липчан, отказалась от этой идеи. Рынок решено оставить торговлю в привычном месте.
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#блошиный рынок

Комментарии (4)

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Желябова

14 минут назад
Теперь и тут тепла не будет.
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Animal planet.

34 минуты назад
Безмасочник, а как на блошином было в 90 е?
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Безмасочник

40 минут назад
Лучше бы оставили всё, как сейчас. А ещё лучше было бы сделать так, как было в счастливые девяностые
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Семён

41 минуту назад
Зачем он тогда нужен, такой рынок. Пенсионеры сбывали старый хлам, старую технику , откуда у них антиквариат? Кто оценит, что это именно антиквариат?
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