Общество
30 минут назад
Чудом спасенного чаплыгинского школьника перевели из реанимации в обычную палату
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«Все у него будет хорошо», — говорят врачи, к которым 12-летнего пациента доставили в бессознательном состоянии.
12-летнего чаплыгинского подростка, который фактически утонул в бассейне ФОК «Лазурный» 25 апреля, перевели из реанимации областной детской больницы в обычную палату.
— Все у него теперь будет хорошо, — говорят врачи, к которым школьника доставили в бессознательном состоянии.
Под водой мальчик провел почти две минуты. Медики считают, что он пережил клиническую смерть. Чтобы дать возможность организму восстановиться, реаниматологи областной детской больницы ввели пациента в медикаментозный сон. То, что произошло потом, врачи склонны считать чудом. Предпринятые ими меры позволили мальчику достаточно быстро прийти в себя. Уже в этот понедельник он пришел в создание. А вчера его перевели в обычную палату.
По факту произошедшего в бассейне региональным управлением Следкома возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
— Все у него теперь будет хорошо, — говорят врачи, к которым школьника доставили в бессознательном состоянии.
Под водой мальчик провел почти две минуты. Медики считают, что он пережил клиническую смерть. Чтобы дать возможность организму восстановиться, реаниматологи областной детской больницы ввели пациента в медикаментозный сон. То, что произошло потом, врачи склонны считать чудом. Предпринятые ими меры позволили мальчику достаточно быстро прийти в себя. Уже в этот понедельник он пришел в создание. А вчера его перевели в обычную палату.
По факту произошедшего в бассейне региональным управлением Следкома возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
2 299
Александр
Коренная липчанка