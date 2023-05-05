Общество

30 минут назад

Чудом спасенного чаплыгинского школьника перевели из реанимации в обычную палату

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#несчастный случай #бассейн
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Чудом спасенного чаплыгинского школьника перевели из реанимации в обычную палату

«Все у него будет хорошо», — говорят врачи, к которым 12-летнего пациента доставили в бессознательном состоянии.

12-летнего чаплыгинского подростка, который фактически утонул в бассейне ФОК «Лазурный» 25 апреля, перевели из реанимации областной детской больницы в обычную палату.

— Все у него теперь будет хорошо, — говорят врачи, к которым школьника доставили в бессознательном состоянии.

Под водой мальчик провел почти две минуты. Медики считают, что он пережил клиническую смерть. Чтобы дать возможность организму восстановиться, реаниматологи областной детской больницы ввели пациента в медикаментозный сон. То, что произошло потом, врачи склонны считать чудом. Предпринятые ими меры позволили мальчику достаточно быстро прийти в себя. Уже в этот понедельник он пришел в создание. А вчера его перевели в обычную палату.

По факту произошедшего в бассейне региональным управлением Следкома возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
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#несчастный случай #бассейн
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Комментарии (2)

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Александр

11 минут назад
Поправляйся!
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Коренная липчанка

25 минут назад
Здоровья мальчику и долгих лет жизни. Врачам спасибо!
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