Общество

33 минуты назад

Девять семей неделю живут без воды из-за закрытой квартиры

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#потом

Сантехники управляющей компании неделю не могут попасть в квартиру дома № 21 по улице Кривенкова, чтобы выяснить причину утечки воды. Все это время несколько семей обходятся без водоснабжения.

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Неделю назад по одному из стояков дома № 21 на улице Кривенкова отключили и холодную и горячую воду. Ночью из квартиры на девятом этаже потекла вода, и залило туалеты и коридоры двух квартир ниже. Текло даже из розеток, пожаловалась Светлана, владелица одной из пострадавших квартир.

Жильцы дома вызвали аварийную службу. Слесари отключили холодную и горячую воду, порекомендовав утром обратиться в управляющую компанию «Кантри», которая обслуживает дом. Но УК столкнулась с проблемой. В квартире, где случился потоп, живет больная женщина, она никому не открывает. Родственники периодически ее навещают, но после потопа их не было.

Терпение жильцов дома лопнуло. Они уже пожаловались и в прокуратуру, и в городской департамент ЖКХ. А сотрудники управляющей компании занялись поиском родственников женщины из проблемной квартиры

— У меня самого сердце болит, как она там неделю без воды живет, — говорит директор УК «Кантри» Василий Востриков.

Коммунальщики обратились в полицию, но вскрывать квартиру или попасть в нее через окно им запретили. Сотрудникам управляющей компании удалось найти дочь женщины. Сегодня они намерены к ней съездить и попросить открыть квартиру. Надо понять, что там произошло (может, просто кран открыт) и устранить причину утечки.

По словам Василия Вострикова, разыскивать владельцев закрытых квартир, в которых произошли коммунальные неурядицы, сотрудникам управляющей компании приходится примерно раз в полгода, правда, так долго — неделю, собственников они еще не искали. Обычно поиски длятся не больше одного-двух дней.
615
#потом

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