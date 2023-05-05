26 минут назад
Липецкий мусор теперь возят в Хлевенский район
Полигон «Центролит» закрыт. Первую очередь его замены, экотехнопарка в Липецком районе, концессионер собирается построить до конца 2023 года.
Проект экотехнопарка в Липецком районе, который должен заменить «Центролит», сейчас проходит государственную экспертизу. Затем его ждет строительная экспертиза. И только после этого начнется строительство. Как уточнили в областном управлении экологии и природных ресурсов, первая очередь экотехнопарка должна быть построена до конца 2023 года.