Липецкий мусор теперь возят в Хлевенский район

Полигон «Центролит» закрыт. Первую очередь его замены, экотехнопарка в Липецком районе, концессионер собирается построить до конца 2023 года.

С 30 апреля полигон «Центролит» не принимает мусор для захоронения, об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областного управления экологии и природных ресурсов. Соответствующее уведомление ведомство получило от регионального оператора «ЭкоПром-Липецк». Мусор из Липецка после переработки вывозится для захоронения на полигон Хлевенского района.



Проект экотехнопарка в Липецком районе, который должен заменить «Центролит», сейчас проходит государственную экспертизу. Затем его ждет строительная экспертиза. И только после этого начнется строительство. Как уточнили в областном управлении экологии и природных ресурсов, первая очередь экотехнопарка должна быть построена до конца 2023 года.