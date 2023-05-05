Общество

26 минут назад

Липецкий мусор теперь возят в Хлевенский район

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#мусор
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Липецкий мусор теперь возят в Хлевенский район

Полигон «Центролит» закрыт. Первую очередь его замены, экотехнопарка в Липецком районе, концессионер собирается построить до конца 2023 года.

С 30 апреля полигон «Центролит» не принимает мусор для захоронения, об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областного управления экологии и природных ресурсов. Соответствующее уведомление ведомство получило от регионального оператора «ЭкоПром-Липецк». Мусор из Липецка после переработки вывозится для захоронения на полигон Хлевенского района.

Проект экотехнопарка в Липецком районе, который должен заменить «Центролит», сейчас проходит государственную экспертизу. Затем его ждет строительная экспертиза. И только после этого начнется строительство. Как уточнили в областном управлении экологии и природных ресурсов, первая очередь экотехнопарка должна быть построена до конца 2023 года.
306
#мусор
1

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