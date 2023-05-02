Общество

сегодня, 12:22

Московская строительная компания начала демонтаж трамвайных путей в Липецке

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#концессия #трамвай
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До конца недели подрядчик липецкого концессионера разберет ветку от разворотного кольца на улице Чехова до бывших проходных завода ЛТЗ.

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Концессионер ООО «Мовиста-Регионы Липецк» начал демонтаж трамвайных путей в Липецке. Вечером 29 апреля подрядчик компании, московское ООО «ЖД-профиль», начал разбирать пути на улице 3 Сентября (трамвайное движение от остановки «Краснозаводская улица» до остановки «Доменная печь № 6» прекращено).

Сегодня утром трамвайные пути демонтировали несколько единиц техники и бригада рабочих столичной компании. Дело шло споро: всего несколько минут — 6-метровая рельса выдернула из земли, очищена от шпал и разделена на куски отрезной машинкой. Деревянные шпалы рабочие отбивают кувалдами, бетонные крушат два бульдозера. Они цепляют вилами рельсу с двух сторон и синхронно — одна машина тянет ее вверх, другая — опускает вниз, изгибают сталь, от которой отскакивают шпалы.

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— Эти рельсы еще на что-нибудь годятся? — спрашиваем у бригадира.

— Нет. Только на переплавку. Они изношены на сто процентов.

Сколько же весит один рельс?

— Тут уложены обычные железнодорожные рельсы марки «Р-65». Метр нового рельса весит 64,7 килограмма. Эти сточены колесами трамваев. Может, метр такого рельса весит до 60 килограммов. Вот и считайте, — говорит бригадир.

Все рельсы находятся на балансе МУП «Городской электротранспорт». Подрядчик обязан сдать ему демонтированный металл. Как распорядится прибылью от сдачи в лом сотен стали мэрия, пока не известно.

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Подрядная организация намерена разобрать всю ветку — от разворотного кольца на улице Чехова до бывших проходных завода ЛТЗ — к концу недели, а уже к концу июля собрать ее заново.

Сохранявший инкогнито мастер ООО «ЖД-профиль» рассказал, что компания только что закончила реконструкцию трамвайных путей в Таганроге. Это был первый в России концессионный проект комплексной модернизации всей трамвайной сети города. За два года в Таганроге заменены 43 километра путей, отремонтировано депо, куплены 60 новых отечественных трамваев. Если такими же темпами будет работать концессионер «Мовиста-Регионы Липецк», то уже через два года в Липецке будет реконструировано депо, заменены 40,8 км трамвайных путей, построена новая ветка протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, приобретены 46 односекционных вагонов и 10 электробусов, которые будут работать в режиме челноков, перевозя к узловым станциям жителей окраин города — Опытной станции, Сырского Рудника. Напомним, цена этой концессии — 14,5 млрд рублей.


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#концессия #трамвай
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Комментарии (6)

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Всё

12 минут назад
отъездились теперь на трамваях депутаты с Тракторного на сессии
ответить

Слишком длинное имя

15 минут назад
городу 48, конечно рабочим, кому же ещё, да? оштрафуйте их ещё, а лучше - всех увольте, и сами покажите высокий класс работы по ТБ! :)
ответить

А что

26 минут назад
В нашей деревне спецов неосталось?
ответить

Протранспорт

32 минуты назад
Разберите и не собирайте заново.
ответить

Однако

сегодня, 12:30
Мне на работу тяжело добираться...
ответить

городу 48

сегодня, 12:27
Большой привет надо было передать рабочим этой фирмы от инспекторов по ТБ , мы это сделаем за вас .
ответить
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