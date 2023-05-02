Московская строительная компания начала демонтаж трамвайных путей в Липецке

До конца недели подрядчик липецкого концессионера разберет ветку от разворотного кольца на улице Чехова до бывших проходных завода ЛТЗ.

Концессионер ООО «Мовиста-Регионы Липецк» начал демонтаж трамвайных путей в Липецке. Вечером 29 апреля подрядчик компании, московское ООО «ЖД-профиль», начал разбирать пути на улице 3 Сентября (трамвайное движение от остановки «Краснозаводская улица» до остановки «Доменная печь № 6» прекращено).Сегодня утром трамвайные пути демонтировали несколько единиц техники и бригада рабочих столичной компании. Дело шло споро: всего несколько минут — 6-метровая рельса выдернула из земли, очищена от шпал и разделена на куски отрезной машинкой. Деревянные шпалы рабочие отбивают кувалдами, бетонные крушат два бульдозера. Они цепляют вилами рельсу с двух сторон и синхронно — одна машина тянет ее вверх, другая — опускает вниз, изгибают сталь, от которой отскакивают шпалы.— Эти рельсы еще на что-нибудь годятся? — спрашиваем у бригадира.— Нет. Только на переплавку. Они изношены на сто процентов.Сколько же весит один рельс?— Тут уложены обычные железнодорожные рельсы марки «Р-65». Метр нового рельса весит 64,7 килограмма. Эти сточены колесами трамваев. Может, метр такого рельса весит до 60 килограммов. Вот и считайте, — говорит бригадир.Все рельсы находятся на балансе МУП «Городской электротранспорт». Подрядчик обязан сдать ему демонтированный металл. Как распорядится прибылью от сдачи в лом сотен стали мэрия, пока не известно.Подрядная организация намерена разобрать всю ветку — от разворотного кольца на улице Чехова до бывших проходных завода ЛТЗ — к концу недели, а уже к концу июля собрать ее заново.Сохранявший инкогнито мастер ООО «ЖД-профиль» рассказал, что компания только что закончила реконструкцию трамвайных путей в Таганроге. Это был первый в России концессионный проект комплексной модернизации всей трамвайной сети города. За два года в Таганроге заменены 43 километра путей, отремонтировано депо, куплены 60 новых отечественных трамваев. Если такими же темпами будет работать концессионер «Мовиста-Регионы Липецк», то уже через два года в Липецке будет реконструировано депо, заменены 40,8 км трамвайных путей, построена новая ветка протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, приобретены 46 односекционных вагонов и 10 электробусов, которые будут работать в режиме челноков, перевозя к узловым станциям жителей окраин города — Опытной станции, Сырского Рудника. Напомним, цена этой концессии — 14,5 млрд рублей.