Происшествия

27 минут назад

В Липецке подростку пришили оторванную в аварии ногу

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#ДТП #дети
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В Липецке подростку пришили оторванную в аварии ногу

16-летнего школьника отправили на дальнейшее лечение в Москву.

Хирурги областной детской больницы фактически заново собрали ногу одному из 16-летних подростков, мопед которых вечером 29 апреля столкнулся с автомобилем «ЗАЗ» в Липецком районе.

— У пострадавшего была фактически оторвана нога — она держалась только на коже. Хирурги смогли собрать ногу, поставить на место кости, сшить связки и мышцы. Для дальнейшего лечения этого пациента отправили в московскую клинику, - сообщили GOROD48 в областной больнице.

Второго пострадавшего, с менее тяжелыми травмами, оставили на лечении в Липецке.
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#ДТП #дети
2

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