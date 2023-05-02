Происшествия
27 минут назад
В Липецке подростку пришили оторванную в аварии ногу
16-летнего школьника отправили на дальнейшее лечение в Москву.
Хирурги областной детской больницы фактически заново собрали ногу одному из 16-летних подростков, мопед которых вечером 29 апреля столкнулся с автомобилем «ЗАЗ» в Липецком районе.
— У пострадавшего была фактически оторвана нога — она держалась только на коже. Хирурги смогли собрать ногу, поставить на место кости, сшить связки и мышцы. Для дальнейшего лечения этого пациента отправили в московскую клинику, - сообщили GOROD48 в областной больнице.
Второго пострадавшего, с менее тяжелыми травмами, оставили на лечении в Липецке.
— У пострадавшего была фактически оторвана нога — она держалась только на коже. Хирурги смогли собрать ногу, поставить на место кости, сшить связки и мышцы. Для дальнейшего лечения этого пациента отправили в московскую клинику, - сообщили GOROD48 в областной больнице.
Второго пострадавшего, с менее тяжелыми травмами, оставили на лечении в Липецке.