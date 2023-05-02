ПозиTиV
сегодня, 14:05
Сколько стоит ваш средний чек в продуктовом магазине?
8 716
Во время нашего традиционного уличного опроса мы спросили липчан, во сколько теперь обходится поход в магазин. Суммы назывались разные: от 700 до 7 000 рублей.
Эти суммы варьируются в зависимости от количества членов семьи. В продовольственной корзине большинства — хлеб, молочные продукты, овощи, фрукты, рыба, мясо, последнее горожане называют дорогим продуктом.
Эти суммы варьируются в зависимости от количества членов семьи. В продовольственной корзине большинства — хлеб, молочные продукты, овощи, фрукты, рыба, мясо, последнее горожане называют дорогим продуктом.
8 716
кокс
Елена К.
Однако
Елена К.
Animal planet.
Эффективный менеджер
Житель
липчанин