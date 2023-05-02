Сколько стоит ваш средний чек в продуктовом магазине?

Во время нашего традиционного уличного опроса мы спросили липчан, во сколько теперь обходится поход в магазин. Суммы назывались разные: от 700 до 7 000 рублей.



Эти суммы варьируются в зависимости от количества членов семьи. В продовольственной корзине большинства — хлеб, молочные продукты, овощи, фрукты, рыба, мясо, последнее горожане называют дорогим продуктом.