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сегодня, 14:05

Сколько стоит ваш средний чек в продуктовом магазине?

8 716
#Говорит Липецк
1

 

Во время нашего традиционного уличного опроса мы спросили липчан, во сколько теперь обходится поход в магазин. Суммы назывались разные: от 700 до 7 000 рублей.

Эти суммы варьируются в зависимости от количества членов семьи. В продовольственной корзине большинства — хлеб, молочные продукты, овощи, фрукты, рыба, мясо, последнее горожане называют дорогим продуктом.
8 716
#Говорит Липецк
1

Комментарии (8)

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кокс

17 минут назад
1500-2000 ежедневно на еду а если 2 дня незаходить то потом 6000 -7000 сразу приходится оставить сбережений нет хотя зарплата не плоха.
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Елена К.

18 минут назад
Эффективный менеджер, круто...Вам бесплатные пакеты наверное доставляют....
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Однако

19 минут назад
А я вместо водки пью фурики. И дёшево, и сердито...
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Елена К.

20 минут назад
Живу с мамой и сыном, средний чек от 1 000 руб. и это из расчета того, что нечего существенного не беру (как написано в статье-рыба, фрукты, мясо и т.д) и стараюсь брать по акции или в Чижике или в Победе (здесь дешевле). ОЧЕНЬ ДОРОГО ходить в магазины и еще каждый раз цены повышаются и повышаются...Очень печально все это(
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Animal planet.

33 минуты назад
Мясо нужно покупать а деревне,мы берём полтуши,и дешевле и знаешь чем кормят.
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Эффективный менеджер

37 минут назад
Мы в магазин не ходим, нам домой все в пакетах привозят.
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Житель

39 минут назад
Голодный год будет
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липчанин

44 минуты назад
хорошо живут наши липчане , ребра покупают , рыбу , мясо , молоко ,.......
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