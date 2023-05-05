В областной детской больнице умерла восьмиклассница

Предположительно, от сердечного приступа.

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Липецке умерла 15-летняя девочка. «Говорят, пила таблетки от похудения», — говорится в одной из записей.



Смерть подростка GOROD48 подтвердили в школе, в которой училась девочка.



— Она была умницей, почти отличницей. То, что случилось, горе не только для ее семьи, но и для нас, — сказала директор школы.



По словам учителей, девочка перестала посещать школу с 26 апреля. А сегодня им стало известно о ее смерти в областной детской больнице. Причины смерти, по их словам, не известны ни им, ни родителям подростка.



В областной детской больнице GOROD48 сообщили, что девочка поступила к ним вчера. А сегодня она скончалась. «Предположительно, от сердечного приступа». Окончательный диагноз установят патологоанатомы.