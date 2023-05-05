Общество

54 минуты назад

В областной детской больнице умерла восьмиклассница

3 2016
#скоропостижная смерть
4
В областной детской больнице умерла восьмиклассница

Предположительно, от сердечного приступа.

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Липецке умерла 15-летняя девочка. «Говорят, пила таблетки от похудения», — говорится в одной из записей.

Смерть подростка GOROD48 подтвердили в школе, в которой училась девочка.

— Она была умницей, почти отличницей. То, что случилось, горе не только для ее семьи, но и для нас, — сказала директор школы.

По словам учителей, девочка перестала посещать школу с 26 апреля. А сегодня им стало известно о ее смерти в областной детской больнице. Причины смерти, по их словам, не известны ни им, ни родителям подростка.

В областной детской больнице GOROD48 сообщили, что девочка поступила к ним вчера. А сегодня она скончалась. «Предположительно, от сердечного приступа». Окончательный диагноз установят патологоанатомы.
3 2016
#скоропостижная смерть
4

Комментарии (3)

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60+

5 минут назад
Хорошая у нас медицина 15 лет умирают от сердечного приступа до катились дальше некуда . Вот лицо платной медицины когда одни и теже врачи оказывают услуги платные и вроде бесплатные !
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Леха

16 минут назад
Жаль девушку
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Гость

19 минут назад
Очень жаль девочку и ее родителей, даже невозможно представить как они сейчас. Покойся с миром..
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