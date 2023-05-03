Общество
26 минут назад
Жильцы затопленных квартир могут не дождаться помощи от управляющей компании
Проблема с текущей кровлей проследует их с 2022 года.
В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома № 40 по улице Катукова в Липецке — женщина потеряла надежду на решение своей коммунальной проблемы.
«Добрый день! Крик отчаяния! Наш дом обслуживает управляющая компания ООО «Порядок», на протяжении всего времени мою квартиру топит во время осадков и оттепели. Неоднократно обращалась в управляющую компанию, через Единую Диспетчерскую Службу подала 21 заявку, которые не были исполнены. На данный момент в квартире из-за залития произошло короткое замыкание и нет света в 1/2 квартиры, - пишет Лариса Белякова.
По словам Ларисы Беляковой, она неоднократно обращалась в Государственную жилищную инспекцию, но результата это не принесло. Инспекция или выдавала предписание управляющей компании, или штрафовала ее, но кровлю УК «Порядок» так и не отремонтировала.
«У моего пятилетнего ребенка на фоне сырости развилась аллергия (помимо сезонной, к нам добавилась еще и на плесень). В квартире натяжные потолки и что творится под ними я не знаю, знаю только одно, что ребенок сидит на антигистаминных препаратах не только в период обострения весной, но и в остальное время года. Нахождение в квартире опасно, а жить нам больше негде», — переживает Лариса Белякова.
В Госжилинспекции нам сообщили, что после обращений Ларисы Беляковой в сентябре и октябре 2022 года следы залитий были найдены в двух подъездах дома и на техническом этаже. А на крыше — следы растрескивания наружного слоя кровли. Инспекция составила на управляющую компанию протокол о нарушении лицензионных требований при управлении домом, и суд оштрафовал «Порядок» на 250 000 рублей.
Затем в ГЖИ обратились соседи Ларисы Беляковой. ООО «Порядок» было объявлено предостережение с требованием обследовать покрытие кровли и принять меры по предотвращению залития квартиры. Но в мае 2023 году Лариса Белякова вновь была вынуждена обратиться в ГЖИ из-за мокрых потолков и стен в квартире.
«Новые обращения находятся на рассмотрении. Отметим, что ООО «Порядок» не подавало заявление о продлении срока действия лицензии, соответственно, срок ее действия истекает 1 июня 2023 года. Жильцам дома необходимо будет провести общее собрание собственников и выбрать новую управляющую организацию, либо обратиться в департамент ЖКХ города Липецка, который назначит им временную УК», — дополнили в Госжилинспекции.
Отметим, что ООО «Порядок» неоднократно попадала в поле зрения контролирующих органов в связи с ненадлежащим исполнением управляющей организацией обязанностей.
«Добрый день! Крик отчаяния! Наш дом обслуживает управляющая компания ООО «Порядок», на протяжении всего времени мою квартиру топит во время осадков и оттепели. Неоднократно обращалась в управляющую компанию, через Единую Диспетчерскую Службу подала 21 заявку, которые не были исполнены. На данный момент в квартире из-за залития произошло короткое замыкание и нет света в 1/2 квартиры, - пишет Лариса Белякова.
По словам Ларисы Беляковой, она неоднократно обращалась в Государственную жилищную инспекцию, но результата это не принесло. Инспекция или выдавала предписание управляющей компании, или штрафовала ее, но кровлю УК «Порядок» так и не отремонтировала.
«У моего пятилетнего ребенка на фоне сырости развилась аллергия (помимо сезонной, к нам добавилась еще и на плесень). В квартире натяжные потолки и что творится под ними я не знаю, знаю только одно, что ребенок сидит на антигистаминных препаратах не только в период обострения весной, но и в остальное время года. Нахождение в квартире опасно, а жить нам больше негде», — переживает Лариса Белякова.
В Госжилинспекции нам сообщили, что после обращений Ларисы Беляковой в сентябре и октябре 2022 года следы залитий были найдены в двух подъездах дома и на техническом этаже. А на крыше — следы растрескивания наружного слоя кровли. Инспекция составила на управляющую компанию протокол о нарушении лицензионных требований при управлении домом, и суд оштрафовал «Порядок» на 250 000 рублей.
Затем в ГЖИ обратились соседи Ларисы Беляковой. ООО «Порядок» было объявлено предостережение с требованием обследовать покрытие кровли и принять меры по предотвращению залития квартиры. Но в мае 2023 году Лариса Белякова вновь была вынуждена обратиться в ГЖИ из-за мокрых потолков и стен в квартире.
«Новые обращения находятся на рассмотрении. Отметим, что ООО «Порядок» не подавало заявление о продлении срока действия лицензии, соответственно, срок ее действия истекает 1 июня 2023 года. Жильцам дома необходимо будет провести общее собрание собственников и выбрать новую управляющую организацию, либо обратиться в департамент ЖКХ города Липецка, который назначит им временную УК», — дополнили в Госжилинспекции.
Отметим, что ООО «Порядок» неоднократно попадала в поле зрения контролирующих органов в связи с ненадлежащим исполнением управляющей организацией обязанностей.
ГОСТЬ53