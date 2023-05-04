Общество
22 минуты назад
На построенной пять лет назад новой нитке Петровского моста нашли строительный брак
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Арбитражный суд вынес решение о взыскании 6 млн рублей с подрядчика за некачественно выполненные работы.
МКУ «Управление строительства города Липецка» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» о взыскании 6 млн рублей убытков. Истец сообщил, что на попавшем в реконструкцию в 2018 году старой части Петровского моста в период 5-летней строительной гарантии был обнаружен брак. В представленном в суд акте обследования фигурировали просадка и трещины асфальтобетонного покрытия, образование колейности. На претензионное письмо с требованием устранить выявленные дефекты подрядчик не отреагировал.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в ходе гражданского процесса была проведена судебная строительно-техническая экспертиза, по результатам которой эксперты пришли к выводу, что причиной образования колейности и трещин на покрытии являются некачественно выполненные работы с некачественными использованными материалами.
Изучив материалы дела, Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с ООО «Уваровская ПМК-22» 6 млн рублей убытков в виде стоимости ремонтно-восстановительных работ по устранению недостатков.
Эта же компания, кстати, сейчас реконструирует виадук через железнодорожные пути в Грязях и строит мост через реку Матыра на так называемом Восточном обходе, являющимся частью последнего отрезка липецкой кольцевой автомобильной дороги.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в ходе гражданского процесса была проведена судебная строительно-техническая экспертиза, по результатам которой эксперты пришли к выводу, что причиной образования колейности и трещин на покрытии являются некачественно выполненные работы с некачественными использованными материалами.
Изучив материалы дела, Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с ООО «Уваровская ПМК-22» 6 млн рублей убытков в виде стоимости ремонтно-восстановительных работ по устранению недостатков.
Эта же компания, кстати, сейчас реконструирует виадук через железнодорожные пути в Грязях и строит мост через реку Матыра на так называемом Восточном обходе, являющимся частью последнего отрезка липецкой кольцевой автомобильной дороги.
3 307
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